WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Centre – ore 10:00
Marina Bassols Ribera vs Manon Leonard Inizio 10:00
Tiphanie Lemaitre vs Oceane Dodin
Anastasija Sevastova vs (3) Barbora Krejcikova Non prima 12:30
(8) Victoria Jimenez Kasintseva vs Anna Siskova
(1) Cristina Bucsa / (1) Shuai Zhang vs Yvonne Cavalle-Reimers / Angelica Moratelli
Anna-Lena Friedsam vs Katarzyna Kawa
Gabriela Knutson vs Alina Charaeva
TAG: WTA 125 Limoges
