WTA 125 Limoges Copertina, WTA

WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

09/12/2025 08:21 Nessun commento
Angelica Moratelli nella foto
Angelica Moratelli nella foto

WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Centre – ore 10:00
Marina Bassols Ribera ESP vs Manon Leonard FRA Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare

Tiphanie Lemaitre FRA vs Oceane Dodin FRA

Il match deve ancora iniziare

Anastasija Sevastova LAT vs (3) Barbora Krejcikova CZE Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

(8) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) Cristina Bucsa ESP / (1) Shuai Zhang CHN vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Angelica Moratelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Anna-Lena Friedsam GER vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Knutson CZE vs Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: