Lorenzo Musetti ufficializza l’ingresso di Jose Perlas nel suo team
“Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto José”. Con questa frase e una bella foto di gruppo scattata a Monte Carlo, Lorenzo Musetti rende ufficiale l’ingresso di José Perlas nel suo team. L’allenatore spagnolo lavorerà con Simone Tartarini e il preparatore Damiano Fiorucci, tutti insieme nella foto pubblicata sui social che riportiamo.
Per chi non lo conoscesse, Perlas è un coach spagnolo di grandissima esperienza e successo. Ha guidato alcuni dei migliori talenti emersi nel suo paese tutti coloro con i quali ha lavorato hanno migliorato il proprio gioco e ottenuto risultati importanti. Solo citare i più significativi, José è stato a fianco di Carlos Moya (guidandolo a vincere Roland Garros e toccare la prima posizione nel ranking ATP), quindi Albert Costa (guidandolo al successo a Roland Garros nel 2002) e poi Guillermo Coria, Nicolas Almagro e anche una parentesi importante con Fabio Fognini, alcuni anni nei quali il ligure ha raggiunto la semifinale a Monte Carlo e giocato diverse finali ATP. L’ultimo tennista di rilievo seguito da Perlas è stato Dusan Lajovic, che proprio contro Fognini perse la finale a Monte Carlo 2019. Grande lavoratore in campo, Perlas darà un contributo di esperienza e visione a Simone Tartarini, saldamente a fianco di Musetti.
Dopo la nascita di secondo genito Leandro, Musetti inizia il lavoro per il 2026, stagione nella quale sarà chiamato a difendere la top10 raggiunta quest’anno e si spera tornare alla vittoria in un torneo, che manca dall’ATP di Napoli nel 2022.
Un trofeo a Parigi sarebbe fantastico ma io non credo che l’obbiettivo sia specificatamente legato alla terra. Certo, è la superficie sulla quale gioca meglio e quella nella quale è meno distante dagli alieni ma limitarsi a migliorare sulla terra e basta sarebbe fare un lavoro a metà.
Musetti può e deve completare anche il lavoro sul cemento perché lì deve proprio cambiare il suo gioco, rinunciare a qualche variazione e tirare forte subito dopo il servizio, inoltre essere più aggressivo sulla seconda palla dell’avversario. Nel 2025 i miglioramenti i sono visti, il quarto a New York non è arrivato per caso, ma c’è ancora da fare.
Perlas ha lavorato con molti giocatori forti soprattutto sulla terra però è stato coach anche di Tipsarevic che invece aveva nel cemento la superficie preferita. D’altra parte oggi non puoi essere un coach “da terra battuta” o “da erba” o “da cemento”, devi essere un allenatore in grado di far migliorare il tuo allievo ovunque. E poi non c’è un automatismo così scontato tra prendere un coach e ottenere dei miglioramenti, a volte leggo considerazioni che a me sembrano un po’ semplicistiche: prendere Ivanisevic per migliorare il servizio, Agassi per la risposta… Temo che sia molto più complicato di così.
Ottima notizia perché ci fa capire che vuole migliorare, investire su se stesso, fare un ulteriore step.
E non era scontato
Su terra da top3 ha bisogno dell’ultimo step.
Anche Jannik non ha vinto un grande titolo ,ma nessuno si sognerebbe di non considerarlo favorito in ogni torneo su terra, così è quello che vuole che avvenga per Lorenzo ,Montecarlo è l’obiettivo più alla portata, Roma e RG i suoi obiettivi di una vita.
Eh si, sembra proprio l’obbiettivo sia vincere qualcosa di importante su terra.
Speriamo sia la volta buona
Notizia che era nell’aria già da qualche giorno ed i primi risultati se ci saranno si vedranno verso maggio proprio sulla terra.
Devo dedurre che Muso sta puntando il jolly sulla TERRA?
In ogni caso gli auguro il meglio per la prossima stagione, sperando di vedere delle PERLE di colpi in campo…
Vamos!