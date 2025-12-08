Lorenzo Musetti ufficializza l’ingresso di Jose Perlas nel suo team

“Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto José”. Con questa frase e una bella foto di gruppo scattata a Monte Carlo, Lorenzo Musetti rende ufficiale l’ingresso di José Perlas nel suo team. L’allenatore spagnolo lavorerà con Simone Tartarini e il preparatore Damiano Fiorucci, tutti insieme nella foto pubblicata sui social che riportiamo.

Per chi non lo conoscesse, Perlas è un coach spagnolo di grandissima esperienza e successo. Ha guidato alcuni dei migliori talenti emersi nel suo paese tutti coloro con i quali ha lavorato hanno migliorato il proprio gioco e ottenuto risultati importanti. Solo citare i più significativi, José è stato a fianco di Carlos Moya (guidandolo a vincere Roland Garros e toccare la prima posizione nel ranking ATP), quindi Albert Costa (guidandolo al successo a Roland Garros nel 2002) e poi Guillermo Coria, Nicolas Almagro e anche una parentesi importante con Fabio Fognini, alcuni anni nei quali il ligure ha raggiunto la semifinale a Monte Carlo e giocato diverse finali ATP. L’ultimo tennista di rilievo seguito da Perlas è stato Dusan Lajovic, che proprio contro Fognini perse la finale a Monte Carlo 2019. Grande lavoratore in campo, Perlas darà un contributo di esperienza e visione a Simone Tartarini, saldamente a fianco di Musetti.

Dopo la nascita di secondo genito Leandro, Musetti inizia il lavoro per il 2026, stagione nella quale sarà chiamato a difendere la top10 raggiunta quest’anno e si spera tornare alla vittoria in un torneo, che manca dall’ATP di Napoli nel 2022.

Marco Mazzoni