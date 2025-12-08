“Jannik Sinner è impressionante”: De Minaur svela il piano per sfidare i due dominatori del tennis

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dominato la stagione come pochi altri prima di loro, trasformandosi nei due poli attorno ai quali è ruotato l’intero circuito maschile. Il dibattito su chi possa realmente insidiare questa supremazia rimane aperto, ma tra i nomi più citati in vista del 2026 ne spicca uno: Alex De Minaur.

L’australiano, oggi numero 7 del mondo e semifinalista alle ATP Finals, ha mostrato negli ultimi mesi segnali concreti di crescita. Solidità, continuità e una maggiore qualità nei momenti importanti lo hanno portato a essere considerato uno dei possibili candidati a disturbare il duello Sinner–Alcaraz nel prossimo anno. È lo stesso De Minaur a spiegare quali aspetti lo spingono a credere di poter competere contro i due dominatori della stagione.

Parlando con Tennis365, il 26enne ha elogiato soprattutto la capacità di Sinner di mantenere un livello altissimo in ogni circostanza:

«Una delle sue maggiori virtù è che il suo livello non oscilla mai da un giorno all’altro. È impressionante, sia dal punto di vista tecnico che mentale. In questa stagione gli sono successe molte cose, ma nulla lo ha realmente scalfito».

De Minaur ha ricordato due momenti significativi del 2025 dell’italiano, utili a spiegare la sua stagione. «Al Roland Garros era avanti due set a uno, ha avuto match point e ha perso. È stata una partita incredibile. Poi ha saputo rialzarsi e rivincere a Wimbledon. È incredibile riuscire a reagire a una delusione del genere e poi giocare quel tipo di tennis. Sembra quasi che ciò che è negativo gli scivoli addosso».

È proprio quella capacità di rigenerarsi che De Minaur indica come modello: «Per batterlo devi giocare un tennis di altissimo livello dal primo all’ultimo punto. È questo il mio obiettivo. Loro due sono in cima al nostro sport, hanno dominato gli ultimi due anni, e il mio compito è continuare a migliorare e rendere loro la vita più difficile».

Anche se riconosce quanto sia complicato spezzare l’egemonia di Sinner e Alcaraz, De Miñaur è consapevole del ruolo che deve assumere chi vuole competere ai massimi livelli: «Non è semplice, ma nessuno di noi vuole vedere sempre gli stessi vincere tutti i grandi tornei. Come competitori, non ci piace perdere e dobbiamo spingere al massimo per poter essere alla loro altezza».

Il 2026 dirà se le ambizioni dell’australiano potranno tradursi in risultati concreti. Per ora, una cosa è certa: De Minaur è uno dei pochi candidati credibili a inserirsi nel duello che sta definendo una nuova era del tennis maschile.





Francesco Paolo Villarico