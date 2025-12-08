Alex De Miñaur domina l’UTS di Londra e incassa 640.000 dollari

Álex de Miñaur ha chiuso la sua stagione di esibizioni nel modo più redditizio possibile, imponendosi nell’ultimo appuntamento dell’Ultimate Tennis Showdown, disputato nel fine settimana a Londra. Il circuito creato da Patrick Mouratoglou, noto per le sue regole particolari, i format brevi e le sedi scenografiche, ha trovato ancora una volta nell’australiano il suo protagonista principale.

De Miñaur è stato uno dei volti più presenti dell’UTS durante tutto il 2025, partecipando agli eventi sparsi per il mondo e adattandosi con naturalezza allo stile rapido e spettacolare che caratterizza la competizione. A Londra ha completato l’opera, portando a casa non solo il titolo ma anche un premio complessivo di 640.000 dollari per i tre giorni di gare nella capitale britannica.

Nel match decisivo contro Casper Ruud, l’inizio era sembrato tutto a favore del norvegese, che si era portato avanti 4-0 e aveva chiuso il primo quarto per 15-11. Da lì, però, l’australiano ha cambiato marcia: quella sconfitta iniziale ha infatti risvegliato “Il demone”, come viene spesso soprannominato nell’UTS.

De Miñaur ha dominato i tre quarti successivi, imponendosi con i parziali di 15-10, 15-11 e 16-7, rovesciando completamente l’inerzia della sfida e assicurandosi il titolo. Per lui si tratta del secondo trionfo consecutivo nell’evento londinese e del terzo complessivo nel format UTS, dopo quello ottenuto anche ad Anversa nel 2020.

Un finale di stagione particolare ma positivo per De Miñaur, che ha abbracciato lo spirito dell’Ultimate Tennis Showdown e ne è diventato uno dei principali interpreti.





Francesco Paolo Villarico