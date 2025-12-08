Jasmine Paolini conferma: “L’anno prossimo Sara Errani sarà nel mio team”

La coppia Jasmine Paolini e Sara Errani l’anno prossimo si arricchisce di una nuova dimensione: l’esperienza e sagacia tattica di Sara sarà a disposizione di Jasmine anche nei match di singolare della top10 toscana, con l’ingresso ufficiale della romagnola nel suo team come coach, insieme a Danilo Pizzorno, allenatore di grande esperienza e pioniere in Italia nel settore della video analisi in campo. La conferma è arrivata da Paolini nel corso dell’intervento in tv nel programma “Che tempo che fa” su Nove di Fabio Fazio, dove Jasmine insieme alla compagna di doppio Errani ha parlato del presente e ha svelato i suoi piani per il prossimo anno.

“Sara dalla prossima stagione è nel mio team. Avrò due persone quest’anno: Danilo Pizzorno e lei che farà la parte tattica, perché lei è di un altro livello” afferma Paolini.

“Siamo ancora qua a giocare, avevo detto che avrei firmato di smettere se avessi vinto una medaglia ma stiamo andando talmente bene che è difficile smettere” commenta Errani, giocatrice con un palmares incredibile in doppio, prima con Roberta Vinci e ora con Jasmine Paolini. “Per il tennis italiano è un momento incredibile, sia femminile che maschile. Quando sono venuta qui 12 o 13 anni fa era diverso e oggi anche quello maschile sta andando benino…” sorride Sara.

Jasmine in poche parole ripercorre come è nata la loro unione in campo, con l’obiettivo di giocare le Olimpiadi. Poi le cose sono andate oltre le aspettative, arrivando a vincere l’Oro con la maglia azzurra… “Per il tennis l’Olimpiade è un po’ messa da parte ma da quando lei mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi ho detto va bene. Abbiamo iniziato a giocare e vedevo che lo facevamo bene. Mi ha regalato dei momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia d’Oro ho capito il valore che ha, è qualcosa di totalmente diverso, coinvolge molte più persone, più paesi e me ne sono resa conto dopo”.

Paolini nel 2025 ha alzato il trofeo agli Internazionali d’Italia, un successo storico e per lei indimenticabile: “È stata una delle vittorie più belle della mia vita perché è Roma, è il torneo dove da piccola andavo a chiedere gli autografi e mai mi sarei immaginata di vincerlo. Negli ultimi tre anni sono cresciuta come giocatrice e come persona, ho idee molto più chiare in campo. Cerco sempre di andare avanti e di perdonarmi. Il tennis è uno sport in cui bisogna dimenticare in fretta”.

Paolini è stata tedofora in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano – Cortina, una grande emozione che si è meritata anche come campionessa ai giochi in doppio a Parigi 2024. Così la toscana vede, nel maschile, la grande rivalità Sinner – Alcaraz: “Impossibile scegliere tra Jannik e Carlos… A me fa impazzire quando Sinner colpisce la palla fortissimo, è una sensazione che mi piace tanto e che mi piace sentire quando anche io riesco a colpire forte. Anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a volte a bocca aperta, entrambi sono incredibili” conclude Jasmine.

Marco Mazzoni