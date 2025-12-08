WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Jessica Pieri (LIVE)

WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Centre – ore 10:00
Anhelina Kalinina
vs Kathinka Von Deichmann Inizio 10:00
WTA Limoges 125
Anhelina Kalinina
0
6
6
0
Kathinka Von Deichmann
0
2
2
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
5-2 → 6-2
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Kathinka Von Deichmann
3-1 → 4-1
Anhelina Kalinina
2-1 → 3-1
Kathinka Von Deichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Anhelina Kalinina
1-0 → 2-0
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Kathinka Von Deichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Anhelina Kalinina
2-1 → 3-1
Kathinka Von Deichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Kathinka Von Deichmann
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(4) Sonay Kartal vs Jessica Pieri
WTA Limoges 125
Sonay Kartal [4]
0
4
Jessica Pieri•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Sonay Kartal
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Mona Barthel vs Fiona Ferro Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Eva Vedder vs (5) Alycia Parks
Il match deve ancora iniziare
(1) Cristina Bucsa vs Teodora Kostovic
Il match deve ancora iniziare
Anna-Lena Friedsam / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
Il match deve ancora iniziare
Elsa Jacquemot / Jessika Ponchet vs (2) Magali Kempen / (2) Anna Siskova
Il match deve ancora iniziare
