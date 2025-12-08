WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Jessica Pieri (LIVE)

Jessica Pieri nella foto
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Centre – ore 10:00
Anhelina Kalinina UKR vs Kathinka Von Deichmann LIE Inizio 10:00
WTA Limoges 125
Anhelina Kalinina
0
6
6
0
Kathinka Von Deichmann
0
2
2
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

(4) Sonay Kartal GBR vs Jessica Pieri ITA

WTA Limoges 125
Sonay Kartal [4]
0
4
Jessica Pieri
0
0
Mostra dettagli

Mona Barthel GER vs Fiona Ferro FRA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Eva Vedder NED vs (5) Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Cristina Bucsa ESP vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Anna-Lena Friedsam GER / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemot FRA / Jessika Ponchet FRA vs (2) Magali Kempen BEL / (2) Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

