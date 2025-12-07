United Cup 2026: annunciati i capitani e l’Italia si affida a Stefano Cobolli, coach di Flavio Cobolli
La United Cup 2026 è ormai alle porte e, dopo la definizione delle squadre e del calendario, sono stati ufficializzati anche i capitani delle otto nazioni teste di serie. L’elenco è ricco di nomi prestigiosi, tra ex campioni, figure storiche e perfino giocatori ancora in attività che assumeranno un doppio ruolo nel mese di gennaio.
Tra i profili più curiosi spiccano quello di Stan Wawrinka, capitano della Svizzera (fuori dalla lista delle teste di serie), e quello di Lucas Pouille, giocatore ancora attivo che guiderà la selezione francese.
L’Italia a Perth con Jasmine Paolini, Flavio Cobolli e Stefano Cobolli
Per la squadra italiana arriva una conferma significativa: Stefano Cobolli sarà il capitano azzurro. Una scelta particolarmente interessante perché Cobolli è anche l’allenatore di Flavio Cobolli, che farà parte della selezione italiana nell’evento. Il tecnico romano, molto stimato nel panorama nazionale, si troverà dunque a gestire in prima persona sia la guida del team sia il suo lavoro specifico accanto a uno dei giovani italiani più in crescita.
Con Jasmine Paolini come numero uno della squadra e un gruppo sempre più competitivo, l’Italia giocherà la fase a gironi a Perth, sede che nelle passate edizioni ha mostrato grande calore verso i giocatori italiani.
Ecco la tabella completa dei capitani e delle città ospitanti:
USA – Coco Gauff – Capitano: Michael Russell – Perth
Canada – Felix Auger-Aliassime – Capitano: Gabriela Dabrowski – Sydney
Italia – Jasmine Paolini – Capitano: Stefano Cobolli – Perth
Australia – Alex de Minaur – Capitano: Lleyton Hewitt – Sydney
Gran Bretagna – Jack Draper – Capitano: Tim Henman – Perth
Germania – Alexander Zverev – Capitano: Alexander Zverev Sr – Sydney
Belgio – Elise Mertens – Capitano: Christopher Heyman – Sydney
Francia – Arthur Rinderknech – Capitano: Lucas Pouille – Perth
Polonia – Iga Swiatek – Capitano: Mateusz Terczynski – Sydney
Spagna – Jaume Munar – Capitano: Miguel Sanchez – Perth
Rep Ceca – Barbora Krejcikova – Capitano: Jiri Novak – Sydney
Grecia – Stefanos Tsitsipas – Capitano: Petros Tsitsipas – Perth
Giappone – Naomi Osaka – Capitano: Go Soeda – Perth
Argentina – Sebastian Baez – Capitano: Sebastian Gutierrez – Perth
Paesi Bassi – Tallon Griekspoor – Capitano: Tallon Griekspoor – Sydney
Svizzera – Belinda Bencic – Capitano: Stan Wawrinka – Perth
Norvegia – Casper Ruud – Capitano: Christian Ruud – Sydney
Cina – Zhu Lin – Capitano: Di Wu – Sydney
TAG: United Cup, United Cup 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit