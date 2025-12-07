United Cup 2026: annunciati i capitani e l’Italia si affida a Stefano Cobolli, coach di Flavio Cobolli

La United Cup 2026 è ormai alle porte e, dopo la definizione delle squadre e del calendario, sono stati ufficializzati anche i capitani delle otto nazioni teste di serie. L’elenco è ricco di nomi prestigiosi, tra ex campioni, figure storiche e perfino giocatori ancora in attività che assumeranno un doppio ruolo nel mese di gennaio.

Tra i profili più curiosi spiccano quello di Stan Wawrinka, capitano della Svizzera (fuori dalla lista delle teste di serie), e quello di Lucas Pouille, giocatore ancora attivo che guiderà la selezione francese.

L’Italia a Perth con Jasmine Paolini, Flavio Cobolli e Stefano Cobolli

Per la squadra italiana arriva una conferma significativa: Stefano Cobolli sarà il capitano azzurro. Una scelta particolarmente interessante perché Cobolli è anche l’allenatore di Flavio Cobolli, che farà parte della selezione italiana nell’evento. Il tecnico romano, molto stimato nel panorama nazionale, si troverà dunque a gestire in prima persona sia la guida del team sia il suo lavoro specifico accanto a uno dei giovani italiani più in crescita.

Con Jasmine Paolini come numero uno della squadra e un gruppo sempre più competitivo, l’Italia giocherà la fase a gironi a Perth, sede che nelle passate edizioni ha mostrato grande calore verso i giocatori italiani.

Ecco la tabella completa dei capitani e delle città ospitanti:

USA – Coco Gauff – Capitano: Michael Russell – Perth

Canada – Felix Auger-Aliassime – Capitano: Gabriela Dabrowski – Sydney

Italia – Jasmine Paolini – Capitano: Stefano Cobolli – Perth

Australia – Alex de Minaur – Capitano: Lleyton Hewitt – Sydney

Gran Bretagna – Jack Draper – Capitano: Tim Henman – Perth

Germania – Alexander Zverev – Capitano: Alexander Zverev Sr – Sydney

Belgio – Elise Mertens – Capitano: Christopher Heyman – Sydney

Francia – Arthur Rinderknech – Capitano: Lucas Pouille – Perth

Polonia – Iga Swiatek – Capitano: Mateusz Terczynski – Sydney

Spagna – Jaume Munar – Capitano: Miguel Sanchez – Perth

Rep Ceca – Barbora Krejcikova – Capitano: Jiri Novak – Sydney

Grecia – Stefanos Tsitsipas – Capitano: Petros Tsitsipas – Perth

Giappone – Naomi Osaka – Capitano: Go Soeda – Perth

Argentina – Sebastian Baez – Capitano: Sebastian Gutierrez – Perth

Paesi Bassi – Tallon Griekspoor – Capitano: Tallon Griekspoor – Sydney

Svizzera – Belinda Bencic – Capitano: Stan Wawrinka – Perth

Norvegia – Casper Ruud – Capitano: Christian Ruud – Sydney

Cina – Zhu Lin – Capitano: Di Wu – Sydney