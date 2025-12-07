Nick Kyrgios torna sulla finale di Wimbledon 2022: “Contro Djokovic non potevo fare di più. Con Nadal sarebbe andata diversamente”

Nick Kyrgios ha parlato ancora una volta senza filtri, come da tradizione. In una conversazione informale insieme a Patrick Mouratoglou e Alexander Bublik, l’australiano è tornato sulla finale di Wimbledon 2022, quella persa contro Novak Djokovic, offrendo un’analisi lucida ma anche pungente, nel suo stile inconfondibile.

Riflettendo su quella giornata, Kyrgios ha spiegato di non avere rimpianti dal punto di vista del gioco: «Non credo che avrei potuto giocare meglio in quella finale. Ho servito al massimo delle mie possibilità, ma lui mi ha strappato il servizio da 40-0: sull’erba è qualcosa di incredibile. Ogni volta che c’era un punto importante, Djokovic era lì, sempre concentrato, sempre presente».

Un elogio sincero alla solidità mentale del serbo, capace di sfruttare ogni minima occasione, ma che si è trasformato subito dopo nel classico dardo di Kyrgios, spesso diretto verso Rafael Nadal: «Penso che se quella finale fosse stata contro Nadal, me la sarei cavata meglio», ha aggiunto con un mezzo sorriso, lasciando intendere che le dinamiche del match sarebbero potute essere molto diverse.





Marco Rossi