Nick Kyrgios torna sulla finale di Wimbledon 2022: "Contro Djokovic non potevo fare di più. Con Nadal sarebbe andata diversamente"

07/12/2025
Nick Kyrgios nella foto
Nick Kyrgios nella foto

Nick Kyrgios ha parlato ancora una volta senza filtri, come da tradizione. In una conversazione informale insieme a Patrick Mouratoglou e Alexander Bublik, l’australiano è tornato sulla finale di Wimbledon 2022, quella persa contro Novak Djokovic, offrendo un’analisi lucida ma anche pungente, nel suo stile inconfondibile.

Riflettendo su quella giornata, Kyrgios ha spiegato di non avere rimpianti dal punto di vista del gioco: «Non credo che avrei potuto giocare meglio in quella finale. Ho servito al massimo delle mie possibilità, ma lui mi ha strappato il servizio da 40-0: sull’erba è qualcosa di incredibile. Ogni volta che c’era un punto importante, Djokovic era lì, sempre concentrato, sempre presente».

Un elogio sincero alla solidità mentale del serbo, capace di sfruttare ogni minima occasione, ma che si è trasformato subito dopo nel classico dardo di Kyrgios, spesso diretto verso Rafael Nadal: «Penso che se quella finale fosse stata contro Nadal, me la sarei cavata meglio», ha aggiunto con un mezzo sorriso, lasciando intendere che le dinamiche del match sarebbero potute essere molto diverse.



Nena (Guest) 07-12-2025 11:02

Suggerirei di non essere offensivi verso un giocatore che non è consapevole di ciò che dice.

Ozzastru (Guest) 07-12-2025 10:25

Perché offendere i criceti…?

Tiger Woods (Guest) 07-12-2025 10:24

Nadal manco si presentò in semifinale. Ed io avevo un biglietto spettacolare per le semifinali:-(
Mi ‘gustai’ solamente Nole – Norrie quel giorno.

Pheanes (Guest) 07-12-2025 10:22

Se c’era Nadal sano usciva bello bello in semifinale e non poteva manco raccontare ai nipotini che era andato in finale a Wimbledon, ringrazi il cielo…

Inconsciamente ha detto la verità. Con Nadal in campo sarebbe andata diversamente. Niente finale

Raul Ramirez 07-12-2025 10:22

Con i SE…pure Cassano e Balotelli…

Raul Ramirez 07-12-2025 10:22

Kenobi 07-12-2025 10:19

Ex giocatore con i criceti al posto dei neuroni nel cervello.
Già nel 2019 con un Nadal sano è stato battuto.
Mantiene vivo l’interesse grazie al suo miglior fondamentale: le kyrgiate.
Ecco le altre sconfitte a Wimbledon :
2021 ritiro;
2018 Haase;
2017 Herbert;
2016 Murray;
2015 Gasquet;
2014 Raonic.
Uscito tra primo e quarto turno.

Nel 2022 Incrociò Jubb, Krajinović, Tsitsipas , Nakashima,Garin e Nadal rotto. Un percorso abbastanza fortunato.

Giuras 07-12-2025 09:58

Contro il fuoriclasse spagnolo non ti conveniva nemmeno entrare in campo, altro che con Nadal sarebbe stato diverso!!!
Curati piuttosto, australopiteco!!!

zedarioz 07-12-2025 09:49

Se c’era Nadal sano usciva bello bello in semifinale e non poteva manco raccontare ai nipotini che era andato in finale a Wimbledon, ringrazi il cielo…

PingPong 07-12-2025 09:36

Ti avrebbe disintegrato uguale…

Onurb (Guest) 07-12-2025 09:33

Ha detto una verità

