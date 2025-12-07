WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Turno Unico di Qualificazione (LIVE)

07/12/2025 08:53 Nessun commento
Mona Barthel nella foto
Mona Barthel nella foto

WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – Turno Unico Qualificazione, cemento (al coperto)

Centre – ore 10:00
(2) Eva Vedder NED vs Astrid Lew Yan Foon FRA Inizio 10:00
WTA Limoges 125
Eva Vedder [2]
40
6
3
Astrid Lew Yan Foon
0
3
1
Mostra dettagli

Veronika Podrez UKR vs Marina Bassols Ribera ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Mona Barthel GER vs Diana Martynov FRA

Il match deve ancora iniziare

(4) Aliona Bolsova ESP vs Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

TAG: