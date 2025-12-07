Quito 125 WTA 125 | Clay | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Limoges: I risultati completi con il dettaglio del Turno Unico di Qualificazione (LIVE)
07/12/2025 08:53 Nessun commento
WTA 125 Limoges (Francia 🇫🇷) – Turno Unico Qualificazione, cemento (al coperto)
Centre – ore 10:00
(2) Eva Vedder vs Astrid Lew Yan Foon Inizio 10:00
WTA Limoges 125
Eva Vedder [2]•
40
6
3
Astrid Lew Yan Foon
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Vedder
15-0
30-0
40-0
3-1
Astrid Lew Yan Foon
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Eva Vedder
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Astrid Lew Yan Foon
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Eva Vedder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Astrid Lew Yan Foon
0-15
15-15
15-30
15-40
5-3 → 6-3
Eva Vedder
0-15
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
Astrid Lew Yan Foon
0-15
0-30
0-40
3-3 → 4-3
Eva Vedder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Astrid Lew Yan Foon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Eva Vedder
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Astrid Lew Yan Foon
15-0
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Eva Vedder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Astrid Lew Yan Foon
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
Veronika Podrez vs Marina Bassols Ribera
Il match deve ancora iniziare
(1) Mona Barthel vs Diana Martynov
Il match deve ancora iniziare
(4) Aliona Bolsova vs Anna Siskova
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit