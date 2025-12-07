WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

07/12/2025 08:45 1 commento
Polona Hercog nella foto
WTA 125 Angers 🇫🇷 – Finali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 14:00
Tamara Korpatsch GER vs Kamilla Rakhimova RUS Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare

Tamara Korpatsch GER / Jessika Ponchet FRA vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Quito 🇪🇨 – Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 16:30
Polona Hercog SLO vs Luisina Giovannini ARG
Il match deve ancora iniziare

1 commento

arrivodopo 07-12-2025 09:11

Polona gioca ancora? Ma quanti anni ha?

