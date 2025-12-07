Quito 125 WTA 125 | Clay | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
07/12/2025 08:45 1 commento
WTA 125 Angers 🇫🇷 – Finali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 14:00
Tamara Korpatsch vs Kamilla Rakhimova Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare
Tamara Korpatsch / Jessika Ponchet vs (2) Jesika Maleckova / (2) Miriam Skoch
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Quito 🇪🇨 – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 16:30
Polona Hercog vs Luisina Giovannini
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Polona gioca ancora? Ma quanti anni ha?