WTA 125 Limoges: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre nel Md
WTA 125 Limoges – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Cristina Bucsa vs Teodora Kostovic
(WC) Tiphanie Lemaitre vs Oceane Dodin
(WC) Mingge Xu vs Linda Klimovicova
Tamara Korpatsch vs (6) Antonia Ruzic
(4) Sonay Kartal vs Jessica Pieri
Anhelina Kalinina vs Kathinka Von Deichmann
Qualifier vs (WC) Fiona Ferro
Qualifier vs (5) Alycia Parks
(7) Shuai Zhang vs Lucrezia Stefanini
Anna-Lena Friedsam vs Katarzyna Kawa
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Jessika Ponchet
Anastasija Sevastova vs (3) Barbora Krejcikova
(8) Victoria Jimenez Kasintseva vs Qualifier
Qualifier vs Manon Leonard
Gabriela Knutson vs Alina Charaeva
(WC) Chloe Paquet vs (2) Elsa Jacquemot
WTA 125 Limoges – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – indoor hard
(1) Mona Barthel vs (WC) Diana Martynov
(2) Eva Vedder vs (WC) Astrid Lew Yan Foon
(ALT) Veronika Podrez vs Marina Bassols Ribera
(4) Aliona Bolsova vs Anna Siskova
