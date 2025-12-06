WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Limoges: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre nel Md

06/12/2025 19:50 1 commento
FRA WTA 125 Limoges – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Cristina Bucsa ESP vs Teodora Kostovic SRB
(WC) Tiphanie Lemaitre FRA vs Oceane Dodin FRA
(WC) Mingge Xu GBR vs Linda Klimovicova POL
Tamara Korpatsch GER vs (6) Antonia Ruzic CRO

(4) Sonay Kartal GBR vs Jessica Pieri ITA
Anhelina Kalinina UKR vs Kathinka Von Deichmann LIE
Qualifier vs (WC) Fiona Ferro FRA
Qualifier vs (5) Alycia Parks USA

(7) Shuai Zhang CHN vs Lucrezia Stefanini ITA
Anna-Lena Friedsam GER vs Katarzyna Kawa POL
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Jessika Ponchet FRA
Anastasija Sevastova LAT vs (3) Barbora Krejcikova CZE

(8) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Qualifier
Qualifier vs Manon Leonard FRA
Gabriela Knutson CZE vs Alina Charaeva RUS
(WC) Chloe Paquet FRA vs (2) Elsa Jacquemot FRA

FRAWTA 125 Limoges – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – indoor hard
(1) Mona Barthel GER vs (WC) Diana Martynov FRA
(2) Eva Vedder NED vs (WC) Astrid Lew Yan Foon FRA
(ALT) Veronika Podrez UKR vs Marina Bassols Ribera ESP
(4) Aliona Bolsova ESP vs Anna Siskova CZE

Centre – ore 10:00
(2) Eva Vedder NED vs Astrid Lew Yan Foon FRA Inizio 10:00
Veronika Podrez UKR vs Marina Bassols Ribera ESP
(1) Mona Barthel GER vs Diana Martynov FRA
(4) Aliona Bolsova ESP vs Anna Siskova CZE

