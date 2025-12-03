WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

03/12/2025 08:58 Nessun commento
Veronika Kudermetova nella foto - Foto getty images

WTA 125 Angers 🇫🇷 – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Tamara Korpatsch GER vs Anna Siskova CZE Inizio 10:00
Linda Klimovicova POL vs Kamilla Rakhimova RUS

Il match deve ancora iniziare

(6) Shuai Zhang CHN vs Marina Bassols Ribera ESP Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Polina Kudermetova RUS vs Anna-Lena Friedsam GER

Il match deve ancora iniziare

Amandine Monnot FRA vs Zeynep Sonmez TUR Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Veronika Podrez UKR vs (2) Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Quito 🇪🇨 – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Polona Hercog SLO vs (2) Oleksandra Oliynykova UKR Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Sada Nahimana BDI vs (3) Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

(7) Varvara Lepchenko USA vs Elvina Kalieva USA Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Alicia Herrero Linana ESP / (1) Laura Pigossi BRA vs Mell Reasco Gonzalez ECU / Camila Romero ECU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:00
Luisina Giovannini ARG vs (6) Maja Chwalinska POL Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP / Anastasia Zolotareva RUS vs Valentina Mediorreal Arias COL / Valentina Vargas ECU

Il match deve ancora iniziare

