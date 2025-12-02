Venus Williams, a 45 anni, si sposa: nozze confermate con l’attore italiano Andrea Preti

Non sappiamo quanto tennis resterà ancora nelle corde di Venus Williams, e a 45 anni è naturale pensare che il suo percorso nel circuito professionistico sia ormai vicino all’epilogo. Ma se il futuro sportivo resta un punto interrogativo, quello personale è più luminoso che mai.

Nelle ultime ore è arrivata una splendida notizia: Venus Williams si sposerà con Andrea Preti, attore italiano con cui la campionessa statunitense condivide una relazione stabile da tempo. Una notizia accolta con entusiasmo da fan, colleghi e addetti ai lavori, felici di vedere l’ex numero 1 del mondo vivere un momento così intenso e positivo della sua vita privata.

Dopo una carriera leggendaria, costellata di trionfi e resilienza, Venus sembra aver trovato una nuova felicità fuori dal campo. E mentre tutti attendono curiosi di vederla vestita di bianco per il grande giorno, qualcuno – non troppo segretamente – spera anche in un altro “ritorno”: un’ultima apparizione sui prati di Wimbledon, il torneo che più di ogni altro ha segnato la sua storia.





Marco Rossi