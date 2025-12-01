Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Dubai e Selva Gardena: I Main Draw

01/12/2025 20:32 1 commento
Lisa Pigato
Lisa Pigato

ITF DUBAI(Uae 100k cemento outdoor)
[1] Dalma Galfi HUN vs Tereza Martincova CZE
Tara Wuerth CRO vs Vera Zvonareva RUS
Sofya Lansere RUS vs Olivia Gadecki AUS
Mananchaya Sawangkaew THA vs [8] Daria Snigur UKR

[3] Sinja Kraus AUT vs Sara Saito JPN
Mika Stojsavljevic GBR vs Valentina Ryser SUI
Freya Christie GBR vs Polina Iatcenko RUS
Vendula Valdmannova CZE vs [5] Katarzyna Kawa POL

[7] Arantxa Rus NED vs Arina Rodionova AUS
Arianne Hartono NED vs Mei Yamaguchi JPN
Mai Hontama JPN vs Harriet Dart GBR
Viktoria Hruncakova SVK vs [4] Petra Marcinko CRO

[6] Linda Fruhvirtova CZE vs Justina Mikulskyte LTU
Alevtina Ibragimova RUS vs Kristina Mladenovic FRA
Caroline Werner GER vs Xinyu Gao CHN
Elena Pridankina RUS vs [2] Anastasia Zakharova RUS

ITF SELVA GARDENA(Ita 50k cemento indoor)
[1] Jana Fett CRO vs Kseniia Ruchkina RUS
Weronika Falkowska POL vs Maddalena Giordano ITA
Isabella Maria Serban ITA vs Maria Martinez vaquero ESP
Vittoria Paganetti ITA vs [7] Mimi Xu GBR

[3] Barbora Palicova CZE vs Gaia Maduzzi ITA
Martyna Kubka POL vs Urszula Radwanska POL
Samira De stefano ITA vs Arianna Zucchini ITA
Cristina Diaz adrover ESP vs [8] Matilde Jorge POR

[5] Francisca Jorge POR vs Noemi Basiletti ITA
Noma Noha akugue GER vs Mavie Osterreicher AUT
Eva Guerrero alvarez ESP vs Enola Chiesa ITA
Anouck Vrancken peeters NED vs [4] Kathinka Von deichmann LIE

[6] Anna Rogers USA vs Camilla Zanolini ITA
Lisa Pigato ITA vs Lisa Zaar SWE
Celine Naef SUI vs Laura Mair ITA
Valeria Bhunu ZIM vs [2] Silvia Ambrosio ITA

TAG:

1 commento

fabio 01-12-2025 20:54

GIOCO JULIUS ITF 2025
Itf Dubai
Orario Scadenza prono…Mercoledì 3 Dicembre ore 7

ITF Selva Gardena
Orario Scadenza prono…Mercoledì 3 Dicembre ore 9.30

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!