ITF Dubai e Selva Gardena: I Main Draw
ITF DUBAI(Uae 100k cemento outdoor)
[1] Dalma Galfi vs Tereza Martincova
Tara Wuerth vs Vera Zvonareva
Sofya Lansere vs Olivia Gadecki
Mananchaya Sawangkaew vs [8] Daria Snigur
[3] Sinja Kraus vs Sara Saito
Mika Stojsavljevic vs Valentina Ryser
Freya Christie vs Polina Iatcenko
Vendula Valdmannova vs [5] Katarzyna Kawa
[7] Arantxa Rus vs Arina Rodionova
Arianne Hartono vs Mei Yamaguchi
Mai Hontama vs Harriet Dart
Viktoria Hruncakova vs [4] Petra Marcinko
[6] Linda Fruhvirtova vs Justina Mikulskyte
Alevtina Ibragimova vs Kristina Mladenovic
Caroline Werner vs Xinyu Gao
Elena Pridankina vs [2] Anastasia Zakharova
ITF SELVA GARDENA(Ita 50k cemento indoor)
[1] Jana Fett vs Kseniia Ruchkina
Weronika Falkowska vs Maddalena Giordano
Isabella Maria Serban vs Maria Martinez vaquero
Vittoria Paganetti vs [7] Mimi Xu
[3] Barbora Palicova vs Gaia Maduzzi
Martyna Kubka vs Urszula Radwanska
Samira De stefano vs Arianna Zucchini
Cristina Diaz adrover vs [8] Matilde Jorge
[5] Francisca Jorge vs Noemi Basiletti
Noma Noha akugue vs Mavie Osterreicher
Eva Guerrero alvarez vs Enola Chiesa
Anouck Vrancken peeters vs [4] Kathinka Von deichmann
[6] Anna Rogers vs Camilla Zanolini
Lisa Pigato vs Lisa Zaar
Celine Naef vs Laura Mair
Valeria Bhunu vs [2] Silvia Ambrosio
TAG: Tornei ITF
1 commento
GIOCO JULIUS ITF 2025
Itf Dubai
Orario Scadenza prono…Mercoledì 3 Dicembre ore 7
ITF Selva Gardena
Orario Scadenza prono…Mercoledì 3 Dicembre ore 9.30