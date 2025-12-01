ITF Dubai e Selva Gardena: I Main Draw

ITF DUBAI(Uae 100k cemento outdoor)

[1] Dalma Galfi vs Tereza Martincova

Tara Wuerth vs Vera Zvonareva

Sofya Lansere vs Olivia Gadecki

Mananchaya Sawangkaew vs [8] Daria Snigur

[3] Sinja Kraus vs Sara Saito

Mika Stojsavljevic vs Valentina Ryser

Freya Christie vs Polina Iatcenko

Vendula Valdmannova vs [5] Katarzyna Kawa

[7] Arantxa Rus vs Arina Rodionova

Arianne Hartono vs Mei Yamaguchi

Mai Hontama vs Harriet Dart

Viktoria Hruncakova vs [4] Petra Marcinko

[6] Linda Fruhvirtova vs Justina Mikulskyte

Alevtina Ibragimova vs Kristina Mladenovic

Caroline Werner vs Xinyu Gao

Elena Pridankina vs [2] Anastasia Zakharova

[1] Jana Fettvs Kseniia RuchkinaWeronika Falkowskavs Maddalena GiordanoIsabella Maria Serbanvs Maria Martinez vaqueroVittoria Paganettivs [7] Mimi Xu

[3] Barbora Palicova vs Gaia Maduzzi

Martyna Kubka vs Urszula Radwanska

Samira De stefano vs Arianna Zucchini

Cristina Diaz adrover vs [8] Matilde Jorge

[5] Francisca Jorge vs Noemi Basiletti

Noma Noha akugue vs Mavie Osterreicher

Eva Guerrero alvarez vs Enola Chiesa

Anouck Vrancken peeters vs [4] Kathinka Von deichmann

[6] Anna Rogers vs Camilla Zanolini

Lisa Pigato vs Lisa Zaar

Celine Naef vs Laura Mair

Valeria Bhunu vs [2] Silvia Ambrosio