WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

29/11/2025 09:18 Nessun commento
Mayar Sherif EGY, 05-05-1996
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 15:30
(3) Panna Udvardy HUN vs (6) Veronika Erjavec SLO Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare

(1) Mayar Sherif EGY vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Alicia Herrero Linana ESP / (1) Laura Pigossi BRA vs (2) Nicole Fossa Huergo ARG / (2) Laura Samson CZE

Il match deve ancora iniziare

