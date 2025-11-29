Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
29/11/2025 09:18 Nessun commento
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 15:30
(3) Panna Udvardy vs (6) Veronika Erjavec Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Mayar Sherif vs Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
(1) Alicia Herrero Linana / (1) Laura Pigossi vs (2) Nicole Fossa Huergo / (2) Laura Samson
Il match deve ancora iniziare
