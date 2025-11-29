Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Alexandr Binda ITA, 22.09.2001
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Semifinali, terra battuta (al coperto)
CENTER – ore 13:00
Andrej Martin
vs Lilian Marmousez
ATP Maia
Andrej Martin•
40
0
Lilian Marmousez
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Martin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
Daniel Merida vs Elmer Moller
Il match deve ancora iniziare
Theo Arribage / Nino Serdarusic vs Alexander Donski / Tiago Pereira (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 11:00
Arthur Fery
vs Alberto Barroso Campos
ATP Athens
Arthur Fery [1]•
40
1
Alberto Barroso Campos
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fery
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
A. Barroso Campos
1-1 → 1-2
A. Fery
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Barroso Campos
0-0 → 0-1
Michael Geerts vs Sandro Kopp
Il match deve ancora iniziare
Andrin Casanova / Nicolas Parizzia vs Alberto Barroso Campos / Michael Geerts
Il match deve ancora iniziare
Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 19:00
Juan Pablo Ficovich
vs Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Nicolas Mejia (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs Luis David Martinez / Cristian Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 11:00
Petr Brunclik
vs Ilia Simakin
ATP Manama
Petr Brunclik [6]
0
6
6
Ilia Simakin [2]•
0
1
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Brunclik
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 3-2
P. Brunclik
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Simakin
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
P. Brunclik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Toby Samuel vs Matisse Bobichon
Il match deve ancora iniziare
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda vs Egor Agafonov / Ilia Simakin (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale e Semifinali, cemento
Centre Court – ore 02:00
Alex Bolt
vs Carl Emil Overbeck
ATP Playford
Carl Emil Overbeck
6
4
Alex Bolt [4]
7
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Emil Overbeck
3-5 → 4-5
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
C. Emil Overbeck
1-3 → 2-3
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
C. Emil Overbeck
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
df
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
df
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
ace
6-6 → 6-7
C. Emil Overbeck
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-6 → 6-6
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-5 → 5-6
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Emil Overbeck
3-4 → 4-4
C. Emil Overbeck
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
df
3-2 → 3-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Emil Overbeck
0-1 → 1-1
Dane Sweeny vs James Duckworth (Non prima 02:30)
ATP Playford
James Duckworth [1]
6
7
6
Dane Sweeny [7]
7
5
7
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
J. Duckworth
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Duckworth
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
J. Duckworth
15-40
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-5 → 5-5
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
J. Duckworth
15-40
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
5-5 → 5-6
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Duckworth
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Rinky Hijikata vs Alex Bolt
ATP Playford
Alex Bolt [4]
3
3
Rinky Hijikata [2]
6
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
3-1 → 3-2
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Bolt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Bolt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Calum Puttergill / Dane Sweeny (Non prima 07:30)
ATP Playford
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
6
6
Calum Puttergill / Dane Sweeny
3
2
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Stalder
5-2 → 6-2
C. Puttergill / Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
C. Puttergill / Sweeny
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
A. Chandrasekar / Stalder
30-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
C. Puttergill / Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
A. Chandrasekar / Stalder
1-0 → 2-0
C. Puttergill / Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Chandrasekar / Stalder
5-3 → 6-3
C. Puttergill / Sweeny
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
C. Puttergill / Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
A. Chandrasekar / Stalder
2-2 → 3-2
C. Puttergill / Sweeny
2-1 → 2-2
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-1 → 2-1
C. Puttergill / Sweeny
1-0 → 1-1
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Jake Delaney / Li Tu
ATP Playford
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
7
5
8
Jake Delaney / Li Tu
6
7
10
Vincitore: Delaney / Tu
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Chandrasekar / Stalder
0-1
1-1
2-1
ace
2-2
2-3
ace
2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
7-4
7-5
ace
7-6
7-7
8-7
8-8
8-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
40-40
5-6 → 5-7
J. Delaney / Tu
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
A. Chandrasekar / Stalder
4-5 → 5-5
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-4 → 4-4
J. Delaney / Tu
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
A. Chandrasekar / Stalder
3-2 → 3-3
J. Delaney / Tu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
2-2 → 3-2
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
J. Delaney / Tu
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
J. Delaney / Tu
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
df
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
J. Delaney / Tu
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Chandrasekar / Stalder
5-5 → 6-5
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-4 → 5-4
A. Chandrasekar / Stalder
3-3 → 4-3
Court 2 – ore 02:00
Rinky Hijikata vs James McCabe
ATP Playford
James McCabe [6]
6
2
Rinky Hijikata [2]
7
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. McCabe
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
R. Hijikata
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
J. McCabe
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 1-4
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
ace
2-6*
6-6 → 6-7
J. McCabe
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. McCabe
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. McCabe
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. McCabe
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-1 → 1-1
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Jake Delaney / Li Tu vs Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa (Non prima 02:30)
ATP Playford
Jake Delaney / Li Tu
6
6
Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa
3
4
Vincitore: Delaney / Tu
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney / Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
S. Hazawa / Ichikawa
0-40
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
S. Hazawa / Ichikawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
S. Hazawa / Ichikawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Delaney / Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Hazawa / Ichikawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
S. Hazawa / Ichikawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa / Ichikawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
S. Hazawa / Ichikawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
S. Hazawa / Ichikawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
S. Hazawa / Ichikawa
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
1-0 → 2-0
J. Delaney / Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Semifinali, cemento
Aqeel Khan Center Court – ore 06:00
Mert Alkaya
vs Denis Yevseyev
ATP Islamabad
Mert Alkaya [6]
6
6
6
Denis Yevseyev [4]
7
1
3
Vincitore: Alkaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Alkaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-2 → 5-3
M. Alkaya
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 5-2
D. Yevseyev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
M. Alkaya
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
D. Yevseyev
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
D. Yevseyev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Alkaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-2 → 2-2
M. Alkaya
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-2 → 1-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Alkaya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Zach Stephens vs Jay Clarke
ATP Islamabad
Zach Stephens
5
3
Jay Clarke [2]
7
6
Vincitore: Clarke
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
2-5 → 3-5
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-3 → 1-4
Z. Stephens
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Z. Stephens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Stephens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
J. Clarke
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
Z. Stephens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
J. Clarke
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Z. Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Dominik Palan / Denis Yevseyev vs Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi (Non prima 10:00)
ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
7
6
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi
6
4
Vincitore: Palan / Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Palan / Yevseyev
5-4 → 6-4
M. Murtaza / Qureshi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
D. Palan / Yevseyev
4-3 → 5-3
M. Murtaza / Qureshi
40-40
15-0
ace
30-0
40-0
ace
4-2 → 4-3
D. Palan / Yevseyev
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
M. Murtaza / Qureshi
3-1 → 3-2
D. Palan / Yevseyev
2-1 → 3-1
M. Murtaza / Qureshi
2-0 → 2-1
D. Palan / Yevseyev
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
M. Murtaza / Qureshi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
ace
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
M. Murtaza / Qureshi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
D. Palan / Yevseyev
5-5 → 5-6
M. Murtaza / Qureshi
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-4 → 5-5
D. Palan / Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
5-3 → 5-4
M. Murtaza / Qureshi
5-2 → 5-3
D. Palan / Yevseyev
4-2 → 5-2
M. Murtaza / Qureshi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-1 → 4-2
D. Palan / Yevseyev
3-1 → 4-1
M. Murtaza / Qureshi
3-0 → 3-1
D. Palan / Yevseyev
2-0 → 3-0
M. Murtaza / Qureshi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
df
1-0 → 2-0
D. Palan / Yevseyev
0-0 → 1-0
Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Semifinali, cemento
Cancha Central – ore 15:00
Alafia Ayeni
vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Lautaro Midon (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Alafia Ayeni / Daniel Milavsky vs Juan Carlos Aguilar / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
