Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

29/11/2025 08:50 Nessun commento
Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Semifinali, terra battuta (al coperto)

CENTER – ore 13:00
Andrej Martin SVK vs Lilian Marmousez FRA
ATP Maia
Andrej Martin
40
0
Lilian Marmousez
40
1
Mostra dettagli

Daniel Merida ESP vs Elmer Moller DEN

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Nino Serdarusic CRO vs Alexander Donski BUL / Tiago Pereira POR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 11:00
Arthur Fery GBR vs Alberto Barroso Campos ESP
ATP Athens
Arthur Fery [1]
40
1
Alberto Barroso Campos
30
2
Mostra dettagli

Michael Geerts BEL vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare

Andrin Casanova SUI / Nicolas Parizzia SUI vs Alberto Barroso Campos ESP / Michael Geerts BEL

Il match deve ancora iniziare





Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 19:00
Juan Pablo Ficovich ARG vs Juan Sebastian Gomez COL
Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Nicolas Mejia COL (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Luis David Martinez VEN / Cristian Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare





Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 11:00
Petr Brunclik CZE vs Ilia Simakin RUS
ATP Manama
Petr Brunclik [6]
0
6
6
Ilia Simakin [2]
0
1
5
Mostra dettagli

Toby Samuel GBR vs Matisse Bobichon FRA

Il match deve ancora iniziare

Petr Bar Biryukov RUS / Alexandr Binda ITA vs Egor Agafonov RUS / Ilia Simakin RUS (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale e Semifinali, cemento

Centre Court – ore 02:00
Alex Bolt AUS vs Carl Emil Overbeck DEN
ATP Playford
Carl Emil Overbeck
6
4
Alex Bolt [4]
7
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

Dane Sweeny AUS vs James Duckworth AUS (Non prima 02:30)

ATP Playford
James Duckworth [1]
6
7
6
Dane Sweeny [7]
7
5
7
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Alex Bolt AUS

ATP Playford
Alex Bolt [4]
3
3
Rinky Hijikata [2]
6
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Calum Puttergill AUS / Dane Sweeny AUS (Non prima 07:30)

ATP Playford
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
6
6
Calum Puttergill / Dane Sweeny
3
2
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Mostra dettagli

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Jake Delaney AUS / Li Tu AUS

ATP Playford
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1]
7
5
8
Jake Delaney / Li Tu
6
7
10
Vincitore: Delaney / Tu
Mostra dettagli



Court 2 – ore 02:00
Rinky Hijikata AUS vs James McCabe AUS

ATP Playford
James McCabe [6]
6
2
Rinky Hijikata [2]
7
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli

Jake Delaney AUS / Li Tu AUS vs Shinji Hazawa JPN / Taisei Ichikawa JPN (Non prima 02:30)

ATP Playford
Jake Delaney / Li Tu
6
6
Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa
3
4
Vincitore: Delaney / Tu
Mostra dettagli





Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Semifinali, cemento

Aqeel Khan Center Court – ore 06:00
Mert Alkaya TUR vs Denis Yevseyev KAZ
ATP Islamabad
Mert Alkaya [6]
6
6
6
Denis Yevseyev [4]
7
1
3
Vincitore: Alkaya
Mostra dettagli

Zach Stephens GBR vs Jay Clarke GBR

ATP Islamabad
Zach Stephens
5
3
Jay Clarke [2]
7
6
Vincitore: Clarke
Mostra dettagli

Dominik Palan CZE / Denis Yevseyev KAZ vs Muzammil Murtaza PAK / Aisam-Ul-Haq Qureshi PAK (Non prima 10:00)

ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
7
6
Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi
6
4
Vincitore: Palan / Yevseyev
Mostra dettagli





Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Semifinali, cemento

Cancha Central – ore 15:00
Alafia Ayeni USA vs Federico Agustin Gomez ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Lautaro Midon ARG (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA / Daniel Milavsky USA vs Juan Carlos Aguilar CAN / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

