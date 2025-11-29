Challenger Maia, Temuco, Bogotà, Playford, Atene, Islamabad e Manama 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Challenger Maia (Portogallo 🇵🇹) – Semifinali, terra battuta (al coperto)

ATP Maia Andrej Martin • Andrej Martin 40 0 Lilian Marmousez Lilian Marmousez 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 L. Marmousez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Andrej Martinvs Lilian Marmousez

Daniel Merida vs Elmer Moller



Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage / Nino Serdarusic vs Alexander Donski / Tiago Pereira (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Challenger Athens 2 (Grecia 🇬🇷) – Semifinali, cemento

ATP Athens Arthur Fery [1] • Arthur Fery [1] 40 1 Alberto Barroso Campos Alberto Barroso Campos 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Fery 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-2 A. Barroso Campos 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Fery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Barroso Campos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Arthur Feryvs Alberto Barroso Campos

Michael Geerts vs Sandro Kopp



Il match deve ancora iniziare

Andrin Casanova / Nicolas Parizzia vs Alberto Barroso Campos / Michael Geerts



Il match deve ancora iniziare

Challenger Bogota 4 (Colombia 🇨🇴) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovichvs Juan Sebastian Gomez

Facundo Mena vs Nicolas Mejia (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs Luis David Martinez / Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

Challenger Manama 2 (Bahrain 🇧🇭) – Semifinali, cemento

ATP Manama Petr Brunclik [6] Petr Brunclik [6] 0 6 6 Ilia Simakin [2] • Ilia Simakin [2] 0 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Simakin 6-5 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Simakin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Brunclik 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 I. Simakin 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Simakin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Brunclik 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Simakin 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Brunclik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 I. Simakin 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Brunclik 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 I. Simakin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 P. Brunclik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 I. Simakin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 P. Brunclik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 I. Simakin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Simakin 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Petr Brunclikvs Ilia Simakin

Toby Samuel vs Matisse Bobichon



Il match deve ancora iniziare

Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda vs Egor Agafonov / Ilia Simakin (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Challenger Playford 2 (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale e Semifinali, cemento

ATP Playford Carl Emil Overbeck Carl Emil Overbeck 6 4 Alex Bolt [4] Alex Bolt [4] 7 6 Vincitore: Bolt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Emil Overbeck 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Emil Overbeck 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* df 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 C. Emil Overbeck 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 C. Emil Overbeck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 C. Emil Overbeck 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Emil Overbeck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Emil Overbeck 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alex Boltvs Carl Emil Overbeck

Dane Sweeny vs James Duckworth (Non prima 02:30)



ATP Playford James Duckworth [1] James Duckworth [1] 6 7 6 Dane Sweeny [7] Dane Sweeny [7] 7 5 7 Vincitore: Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Duckworth 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Duckworth 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 5-5 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Sweeny 15-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Duckworth 15-40 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 J. Duckworth 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Rinky Hijikata vs Alex Bolt



ATP Playford Alex Bolt [4] Alex Bolt [4] 3 3 Rinky Hijikata [2] Rinky Hijikata [2] 6 6 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-1 → 3-2 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Hijikata 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Bolt 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Bolt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Calum Puttergill / Dane Sweeny (Non prima 07:30)



ATP Playford Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1] Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1] 6 6 Calum Puttergill / Dane Sweeny Calum Puttergill / Dane Sweeny 3 2 Vincitore: Chandrasekar / Stalder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 C. Puttergill / Sweeny 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Chandrasekar / Stalder 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 C. Puttergill / Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Puttergill / Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Puttergill / Sweeny 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 C. Puttergill / Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Puttergill / Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 C. Puttergill / Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Jake Delaney / Li Tu



ATP Playford Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1] Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [1] 7 5 8 Jake Delaney / Li Tu Jake Delaney / Li Tu 6 7 10 Vincitore: Delaney / Tu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 A. Chandrasekar / Stalder 0-1 1-1 2-1 ace 2-2 2-3 ace 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 ace 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 5-6 → 5-7 J. Delaney / Tu 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 A. Chandrasekar / Stalder 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Delaney / Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Delaney / Tu 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Delaney / Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Delaney / Tu 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Delaney / Tu 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 df 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Delaney / Tu 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Delaney / Tu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Chandrasekar / Stalder 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Delaney / Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Chandrasekar / Stalder 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Delaney / Tu 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3

Court 2 – ore 02:00

Rinky Hijikata vs James McCabe



ATP Playford James McCabe [6] James McCabe [6] 6 2 Rinky Hijikata [2] Rinky Hijikata [2] 7 6 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. McCabe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 R. Hijikata 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. McCabe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 J. McCabe 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* ace 2-6* 6-6 → 6-7 J. McCabe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 J. McCabe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. McCabe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. McCabe 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Jake Delaney / Li Tu vs Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa (Non prima 02:30)



ATP Playford Jake Delaney / Li Tu Jake Delaney / Li Tu 6 6 Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa Shinji Hazawa / Taisei Ichikawa 3 4 Vincitore: Delaney / Tu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Delaney / Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 S. Hazawa / Ichikawa 0-40 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Delaney / Tu 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Hazawa / Ichikawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 J. Delaney / Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Hazawa / Ichikawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Delaney / Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Hazawa / Ichikawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Delaney / Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 S. Hazawa / Ichikawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Delaney / Tu 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 S. Hazawa / Ichikawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Delaney / Tu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Hazawa / Ichikawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Delaney / Tu 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Hazawa / Ichikawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Delaney / Tu 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Hazawa / Ichikawa 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 2-0 J. Delaney / Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Challenger Islamabad (Pakistan 🇵🇰) – Semifinali, cemento

ATP Islamabad Mert Alkaya [6] Mert Alkaya [6] 6 6 6 Denis Yevseyev [4] Denis Yevseyev [4] 7 1 3 Vincitore: Alkaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Alkaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 M. Alkaya 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Alkaya 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Yevseyev 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 M. Alkaya 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Alkaya 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 M. Alkaya 15-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 D. Yevseyev 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Alkaya 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Alkaya 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 D. Yevseyev 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 D. Yevseyev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Alkaya 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Yevseyev 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Alkaya 15-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Alkaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 ace 3-2 → 3-3 M. Alkaya 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 M. Alkaya 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 1-2 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Alkaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Mert Alkayavs Denis Yevseyev

Zach Stephens vs Jay Clarke



ATP Islamabad Zach Stephens Zach Stephens 5 3 Jay Clarke [2] Jay Clarke [2] 7 6 Vincitore: Clarke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Clarke 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Z. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-5 → 3-5 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Z. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 Z. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Z. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 J. Clarke 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 Z. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Z. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 Z. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Z. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Clarke 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Dominik Palan / Denis Yevseyev vs Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi (Non prima 10:00)



ATP Islamabad Dominik Palan / Denis Yevseyev [4] Dominik Palan / Denis Yevseyev [4] 7 6 Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi Muzammil Murtaza / Aisam-Ul-Haq Qureshi 6 4 Vincitore: Palan / Yevseyev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Palan / Yevseyev 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Murtaza / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 D. Palan / Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Murtaza / Qureshi 40-40 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 D. Palan / Yevseyev 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Murtaza / Qureshi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Palan / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Murtaza / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Palan / Yevseyev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 M. Murtaza / Qureshi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Murtaza / Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 D. Palan / Yevseyev 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Murtaza / Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 D. Palan / Yevseyev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-3 → 5-4 M. Murtaza / Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Palan / Yevseyev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Murtaza / Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 D. Palan / Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Murtaza / Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Palan / Yevseyev 15-0 30-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Murtaza / Qureshi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-0 → 2-0 D. Palan / Yevseyev 15-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Challenger Temuco (Cile 🇨🇱) – Semifinali, cemento

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayenivs Federico Agustin Gomez

Juan Carlos Prado Angelo vs Lautaro Midon (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni / Daniel Milavsky vs Juan Carlos Aguilar / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare