Borna Coric operato alla spalla: “Il medico è soddisfatto, mi resta ancora del tennis da giocare”

Dopo una stagione lunga e complicata, mentre la maggior parte dei giocatori ha già salutato il 2025, Borna Coric ha approfittato della pausa per affrontare un passaggio inevitabile: l’operazione alla spalla. Il croato conviveva con il problema dallo scorso maggio, quando si era infortunato durante un allenamento, e da allora il dolore non gli aveva più dato tregua.

Coric ha annunciato la notizia attraverso i propri canali ufficiali, spiegando le ragioni dell’intervento e ringraziando lo staff medico che lo ha seguito:

“Purtroppo, a causa di un infortunio alla spalla che ho subito a maggio durante un allenamento, che mi ha causato problemi anche dopo l’operazione precedente, ho deciso di sottopormi a un nuovo intervento. Voglio ringraziare enormemente il dottor Olivier Verborg e tutto il team dell’ospedale AZ Monica per la loro incredibile attenzione e professionalità.”

Le parole del giocatore croato, però, non sono solo un aggiornamento clinico, ma anche un messaggio di ottimismo.

“Il medico è rimasto molto soddisfatto del risultato della chirurgia e dello stato generale della spalla, quindi mi resta ancora un po’ di tennis da giocare.”

Una frase che rassicura tifosi e addetti ai lavori: Coric non solo non pensa al ritiro, ma guarda già avanti con speranza. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da alti e bassi, segnati da rientri difficili e nuovi stop, ma il croato ha dimostrato più volte una resilienza fuori dal comune.

Ora, con un intervento finalmente riuscito e una riabilitazione che inizierà subito, Coric punta a tornare nel circuito nel 2026 con rinnovata fiducia. La speranza è che questa operazione possa rappresentare il punto di svolta per ritrovare la continuità che gli è mancata.

Il tennis conta ancora su di lui. E, a sentire le sue parole, anche lui conta ancora sul tennis.





Francesco Paolo Villarico