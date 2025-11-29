Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 29 Novembre 2025

29/11/2025 08:10 1 commento
Fausto Tabacco nella foto
Fausto Tabacco nella foto

GRE M25 Heraklion 30000 – Semi-final
[4] Fausto Tabacco ITA vs [6] Marc Van der merwe RSA ore 11:00

ITF M25 Heraklion - 2025-11-23T00:00:00Z
Fausto Tabacco
0
7
3
Marc Van Der Merwe
15
6
2
Mostra dettagli



VIE M15 Phan Thiet 15000 – Semi-final
Lorenzo Lorusso ITA vs [8] Thanapet Chanta THA ore 16:00

ITF M15 Phan Thiet - 2025-11-23T00:00:00Z
Thanapet Chanta
7
6
Lorenzo Lorusso
6
1
Mostra dettagli



ESP W15 Torelló 15000 – Semi-final
[8] Diana Marcinkevica LAT vs [3] Alessandra Mazzola ITA ore 10:00

ITF W15 Torelló - 2025-11-23T00:00:00Z
Diana Marcinkevica
0
7
1
2
Alessandra Mazzola
0
6
6
3
Mostra dettagli

TAG: ,

1 commento

Henry (Guest) 29-11-2025 08:45

Ale’Tabacco e Mazzola!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!