Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 29 Novembre 2025
29/11/2025 08:10 1 commento
M25 Heraklion 30000 – Semi-final
[4] Fausto Tabacco vs [6] Marc Van der merwe ore 11:00
ITF M25 Heraklion - 2025-11-23T00:00:00Z
Fausto Tabacco
0
7
3
Marc Van Der Merwe•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marc Van Der Merwe
15-0
3-2
Fausto Tabacco
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Marc Van Der Merwe
0-15
0-30
0-40
1-2 → 2-2
Fausto Tabacco
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Marc Van Der Merwe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Fausto Tabacco
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
0-1*
1-1*
2-1*
2-2*
3-2*
3-3*
4-3*
4-4*
5-4*
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Fausto Tabacco
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Marc Van Der Merwe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Fausto Tabacco
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Marc Van Der Merwe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Fausto Tabacco
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Marc Van Der Merwe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Fausto Tabacco
0-15
0-30
0-40
2-3 → 2-4
Marc Van Der Merwe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Fausto Tabacco
0-15
0-30
0-40
1-2 → 1-3
Marc Van Der Merwe
40-A
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Fausto Tabacco
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Marc Van Der Merwe
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
M15 Phan Thiet 15000 – Semi-final
Lorenzo Lorusso vs [8] Thanapet Chanta ore 16:00
ITF M15 Phan Thiet - 2025-11-23T00:00:00Z
Thanapet Chanta
7
6
Lorenzo Lorusso
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Thanapet Chanta
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Lorenzo Lorusso
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Thanapet Chanta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Lorenzo Lorusso
15-0
15-15
15-30
40-30
3-0 → 3-1
Thanapet Chanta
15-0
30-0
40-0
40-15
2-0 → 3-0
Lorenzo Lorusso
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Thanapet Chanta
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
A-40*
0-0*
1-0*
2-0*
3-0*
4-0*
5-0*
6-0*
6-6 → 7-6
Thanapet Chanta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Lorenzo Lorusso
15-0
40-0
40-15
5-5 → 5-6
Thanapet Chanta
15-0
30-0
40-0
4-5 → 5-5
Lorenzo Lorusso
15-0
30-0
40-0
40-15
4-4 → 4-5
Thanapet Chanta
15-0
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
Lorenzo Lorusso
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
Thanapet Chanta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Lorenzo Lorusso
0-15
0-30
0-40
15-40
1-3 → 2-3
Thanapet Chanta
0-15
15-15
30-15
40-15
0-3 → 1-3
Lorenzo Lorusso
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Thanapet Chanta
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Lorenzo Lorusso
30-0
40-0
0-0 → 0-1
W15 Torelló 15000 – Semi-final
[8] Diana Marcinkevica vs [3] Alessandra Mazzola ore 10:00
ITF W15 Torelló - 2025-11-23T00:00:00Z
Diana Marcinkevica
0
7
1
2
Alessandra Mazzola•
0
6
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alessandra Mazzola
2-3
Diana Marcinkevica
15-0
30-0
40-0
1-3 → 2-3
Alessandra Mazzola
15-0
30-0
40-0
1-2 → 1-3
Diana Marcinkevica
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Diana Marcinkevica
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Alessandra Mazzola
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Diana Marcinkevica
0-15
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Alessandra Mazzola
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Diana Marcinkevica
15-0
30-0
0-3 → 1-3
Alessandra Mazzola
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-2 → 0-3
Diana Marcinkevica
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Alessandra Mazzola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
3-0*
3-1*
3-2*
4-2*
5-2*
5-3*
5-4*
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Alessandra Mazzola
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Diana Marcinkevica
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Alessandra Mazzola
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Diana Marcinkevica
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Alessandra Mazzola
15-0
30-0
30-15
4-3 → 4-4
Diana Marcinkevica
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Alessandra Mazzola
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Diana Marcinkevica
0-15
0-30
0-40
2-2 → 2-3
Alessandra Mazzola
0-15
0-30
0-40
1-2 → 2-2
Diana Marcinkevica
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Alessandra Mazzola
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 0-2
Diana Marcinkevica
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
Ale’Tabacco e Mazzola!