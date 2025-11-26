Il “tennista ideale” secondo Bublik: scelte audaci e colpi inaspettati
Costruire il giocatore perfetto: un esercizio che appassionati, ex campioni e giornalisti continuano a riproporre da anni. Un gioco senza tempo, destinato a riapparire ciclicamente, mentre nuove generazioni di tennisti provano a rendere omaggio a un ideale alla Frankenstein, assemblando i migliori colpi del circuito per creare un atleta inarrivabile.
L’ultimo a cimentarsi in questo passatempo è stato Alexander Bublik, e come sempre, il kazako non ha mancato di stupire.
Di fronte alle domande classiche — miglior diritto? miglior mentalità? miglior volée? — Bublik ha tracciato il suo personale identikit del super-tennista. Ma ciò che ha sorpreso tutti è ciò che non ha detto: nessun riferimento a Roger Federer o Rafael Nadal, assenti nelle sue scelte. Una decisione curiosa, considerando che entrambi sono spesso considerati imprescindibili in classifiche di questo tipo.
Speriamo che non se la prendano.
Ecco il giocatore perfetto secondo Alexander Bublik:
Servizio – John Isner
Un classico intramontabile: potenza pura e angoli impossibili.
Risposta – Novak Djokovic
Nessuno legge il servizio come lui: scelta quasi obbligata.
Diritto – João Fonseca
La vera sorpresa dell’elenco. Il giovane brasiliano, talento purissimo, già conquista la fiducia del kazako.
Rovescio – Daniil Medvedev
Solido, elastico, imprevedibile: il rovescio del russo è una garanzia.
Volée – Hubert Hurkacz
Un tocco pulito e una coordinazione perfetta: scelta raffinata.
Piedi e mobilità – Jannik Sinner
Leggerezza, rapidità, equilibrio: il lavoro svolto negli ultimi anni ha trasformato Sinner in un modello di efficienza.
Forza mentale – Carlos Alcaraz
Per Bublik, la resistenza mentale del giovane spagnolo è già materiale da campione assoluto.
Difficile insegnare il rovescio di Medvedev ai ragazzini. A me sembra più che altro un dritto bimane fatto con la sinistra, tutto sommato.
Per quanto riguarda ISNER credo che sia un vero “monumento” storico del servizio: ho letto una ventina di interviste ai top-player e TUTTI (compreso Djokovic) hanno indicato lui…
…del resto tra la sua spropositata altezza (208 cm) ed altrettanto esagerata apertura alare pareva servire dal balcone del 1° piano 😀
Anzitutto mi piace che Bublik abbia fatto scelte “attuali” e confrontabili nella realtà del tennis odierno, senza citare Federer, Nadal, Stan Smith e Laver (ovvero grandissimi campioni ma ormai “passati”).
Per il gioco al volo di Hubi non ho un ricordo significativo, ma nessuno può giudicare meglio di chi lo affronta sul campo!
Il gioco di gambe di Sinner? Forse non ha la velocità di De Minaur o Cobolli (in genere mai citato in quanto non ancora adottato nella elite) ma riesce ad arrivare sempre ben bilanciato e ben coordinato, appunto in grado di sferrare i colpi più violenti di tutti.
La forza mentale di Alcaraz? Mentre sono in pochi a battere Jannik al 3° o 5° set, oppure nel tie-break, lui c’è riuscito più volte e questo vorrà ben dire qualcosa… Poi lo spagnolo è meno costante dell’italiano, ma non è un problema di “forza” ma piuttosto di “concentrazione”.
Se la ratio è indicare solo giocatori in attività non capisco perchè inserire ISNER. Inoltre, Fonseca ha ancora tutto da dimostrare. La risposta di Djokovic del 2025 non è quella degli anni 2010 – 2020, quindi che senso ha metterlo in questa lista? Sinner non mi pare abbia meno solidità mentale di Alcaraz. Per concludere: La voleè di Hurcaczk non convince neanche il polacco stesso. Insomma tutte scelte sconclusionate di Bublik, un po’ come il suo tennis
Ahahahah sì l’abbiamo vista alle olimpiadi la forza mentale di Alcaraz
P.S. Bublik tu che ironizzavi sulla perdita di capelli di Murray e Nadal,non mi sembri messo benissimo…
I pareri sono tutti legittimi, con buona pace del buon Hubi, non cambierei la sua voleè con quella di Roger.
Ma soprattutto secondo me ha completamente invertito gli ultimi due fattori. Come piedi e mobilità Carlos è due livelli sopra tutti, esattamente come Sinner lo è per la forza mentale.