Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
26/11/2025 13:14 Nessun commento
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Varvara Lepchenko vs (8) Maja Chwalinska Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Mayar Sherif vs Eva Vedder
Il match deve ancora iniziare
(6) Veronika Erjavec vs Jazmin Ortenzi Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 16:00
Leolia Jeanjean / Valeriya Strakhova vs (2) Nicole Fossa Huergo / (2) Laura Samson Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail vs Luciana Moyano / Maria Urrutia
Il match deve ancora iniziare
Sara Sorribes Tormo vs (3) Panna Udvardy Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125 Buenos Aires
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit