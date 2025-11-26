Italiani in Campo (WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 26 Novembre 2025

Michele Ribecai nella foto - Foto Antonio Milesi
CH Maia – Indoor Terra
R32 Merida Aguilar – Cadenasso Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Liutarevich I. 🇧🇾 / Ricca G. 🇮🇹 – Cervantes I. 🇪🇸 / Pichler D. 🇦🇹 4° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
CH Athens – hard
R16 Barroso Campos
– Ribecai Inizio 09:30
ATP Athens
Alberto Barroso Campos
6
3
6
Michele Ribecai
1
6
1
Vincitore: Barroso Campos
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Barroso Campos
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-1 → 6-1
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-0 → 5-1
A. Barroso Campos
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
A. Barroso Campos
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Barroso Campos
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Barroso Campos
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
A. Barroso Campos
2-3 → 3-3
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Barroso Campos
2-1 → 2-2
A. Barroso Campos
0-1 → 1-1
M. Ribecai
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Barroso Campos
5-1 → 6-1
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
A. Barroso Campos
4-0 → 5-0
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Barroso Campos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Barroso Campos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R16 Braynin /Kalovelonis – Potenza /Virgili 2° inc. 09:30
Il match deve ancora iniziare
CH Islamabad – hard
R16 Palan – Borrelli Inizio 06:00
ATP Islamabad
Dominik Palan [8]
7
6
Leonardo Borrelli
6
4
Vincitore: Palan
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Borrelli
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Palan
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Borrelli
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
L. Borrelli
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Palan
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
df
3*-2
3*-3
df
4-3*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
6-5*
ace
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
L. Borrelli
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
L. Borrelli
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
L. Borrelli
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
3-3 → 3-4
D. Palan
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 3-3
D. Palan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Borrelli
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Borrelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
R16 Palan /Yevseyev – Bataljin /Borrelli TBA
ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
7
6
Lawrence Bataljin / Leonardo Borrelli
5
3
Vincitore: Palan / Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Palan / Yevseyev
5-3 → 6-3
L. Bataljin / Borrelli
5-2 → 5-3
D. Palan / Yevseyev
4-2 → 5-2
L. Bataljin / Borrelli
4-1 → 4-2
D. Palan / Yevseyev
3-1 → 4-1
L. Bataljin / Borrelli
2-1 → 3-1
D. Palan / Yevseyev
1-1 → 2-1
L. Bataljin / Borrelli
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
D. Palan / Yevseyev
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Bataljin / Borrelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
D. Palan / Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
L. Bataljin / Borrelli
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
5-4 → 5-5
D. Palan / Yevseyev
4-4 → 5-4
L. Bataljin / Borrelli
4-3 → 4-4
D. Palan / Yevseyev
3-3 → 4-3
L. Bataljin / Borrelli
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Palan / Yevseyev
2-2 → 3-2
L. Bataljin / Borrelli
2-1 → 2-2
D. Palan / Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Bataljin / Borrelli
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
D. Palan / Yevseyev
0-0 → 1-0
