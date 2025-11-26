Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 26 Novembre 2025

26/11/2025 09:04 4 commenti
Michele Ribecai nella foto - Foto Antonio Milesi
Michele Ribecai nella foto - Foto Antonio Milesi

POR CH Maia – Indoor Terra
R32 Merida Aguilar ESP – Cadenasso ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Liutarevich I. 🇧🇾 / Ricca G. 🇮🇹 – Cervantes I. 🇪🇸 / Pichler D. 🇦🇹 4° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare



GRE CH Athens – hard
R16 Barroso Campos ESP – Ribecai ITA Inizio 09:30
ATP Athens
Alberto Barroso Campos
6
3
6
Michele Ribecai
1
6
1
Vincitore: Barroso Campos
Mostra dettagli

R16 Braynin UKR/Kalovelonis GRE – Potenza ITA/Virgili ITA 2° inc. 09:30

Il match deve ancora iniziare



PAK CH Islamabad – hard
R16 Palan CZE – Borrelli ITA Inizio 06:00

ATP Islamabad
Dominik Palan [8]
7
6
Leonardo Borrelli
6
4
Vincitore: Palan
Mostra dettagli

R16 Palan CZE/Yevseyev KAZ – Bataljin AUS/Borrelli ITA TBA

ATP Islamabad
Dominik Palan / Denis Yevseyev [4]
7
6
Lawrence Bataljin / Leonardo Borrelli
5
3
Vincitore: Palan / Yevseyev
Mostra dettagli

4 commenti

pablito 26-11-2025 11:24

Forza "Satanasso" ! 😉

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
luca14 (Guest) 26-11-2025 11:10

Bella prova del 9 per Cadenasso, Merida non mi aveva per nulla impressionato con Piraino a Montemar, ma si sa che ogni partita fa storia a se.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Simona (Guest) 26-11-2025 10:40

Scritto da pablito
Redazione.
Binda in doppio a Manama.

eh sì, quinto match sul campo 2 (Binda-Bar Biryukov vs. Zakaria-Bassem Sobhy)

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 26-11-2025 08:50

Redazione.

Binda in doppio a Manama. 😉

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!