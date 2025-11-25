Cobolli popolare come Sinner?, in Lazio e Toscana uno su due davanti al video

Flavio Cobolli popolare come Jannik Sinner?, lo certificano i dati di OmnicomMediaGroup. Secondo la ricerca realizzata per il quotidiano Libero, che quotidianamente analizza i trend degli ascolti, la partita del giocatore fiorentino di nascita ma cresciuto a Roma contro lo spagnolo Jaume Munar, che ha regalato la quarta Coppa Davis all’Italia del tennis, è stata vista da un laziale su due, con punte del 60% di share a Roma, e da un toscano su due, con la Toscana regione natia di Cobolli (ma solo di nascita ma totalmente romano) e del capitano non giocatore Filippo Volandri, livornese. Gli stessi picchi in Lazio si sono riscontrati durante l’incontro del romano Matteo Berrettini.

Tutto l’evento è andato benissimo: nel lungo pomeriggio domenicale di Rai 1 la finale di Davis Italia-Spagna ha coinvolto mediamente 4,1 milioni di spettatori col 24.4% di share.

Il primo match di Berrettini vinto contro Carreño Busta su Rai 1 dalle 15:10 alle 16:35 è stato visto da 2.780.000 spettatori col 21.5% di share. La seconda partita vinta da Cobolli contro Munar dalle 17 alle 20 circa è stata invece vista da 4.168.000 unità col 26.1% di share (95mila utenti dai device).

Trionfo anche per SuperTennis, il canale della Federtennis sul 64 del DTT: per il successo di Berrettini 751.043 spettatori medi col 5,88% e picco di 839.267 teste e 6,74% di share tra le 16:30 e le 16:35; quello di Cobolli è stato invece il 3° match più visto nella storia del canale per ascolto medio coinvolgendo 923.347 spettatori (5,84% di share) con picco del 6,48% di share tra le 17:25 e le 17:30.

Sommando i due canali la rimonta di Cobolli ha attirato 5,1 milioni di spettatori col 32%, ovvero un italiano su tre. Il terzo set di Flavio, tra le 19:15 e le 20:01, ha tenuto incollati 6,2 milioni di spettatori.

La festa della premiazione, dalle 20:05 alle 20:35, ha avuto una media di 5,6 milioni col 27.2% su Rai 1 e di 915.971 teste col 4,46% su SuperTennis.