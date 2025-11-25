Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 25 Novembre 2025

25/11/2025 08:41 5 commenti
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

GRE CH Athens – hard
R32 Sakellaridis GRE – Dalla Valle ITA 2° inc. ore 09:30

ATP Athens
Dimitris Sakellaridis
15
3
3
Enrico Dalla Valle
15
6
2
Mostra dettagli

R32 Caniato ITA – Story GBR Inizio 09:30

ATP Athens
Carlo Alberto Caniato
2
3
James Story
6
6
Vincitore: Story
Mostra dettagli

R32 Henning RSA – Basile ITA 2° inc. ore 09:30

ATP Athens
Philip Henning [7]
0
6
1
Pierluigi Basile
0
2
0
Vincitore: Henning
Mostra dettagli

R32 Vylegzhanin RUS – Angelini ITA 4° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Potenza ITA – Braynin UKR 5° inc. ore 09:30

Il match deve ancora iniziare



POR CH Maia – terra indoor
R32 Bondioli ITA – Ferreira Silva POR 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Blancaneaux FRA – Napolitano ITA Inizio 11:30

ATP Maia
Geoffrey Blancaneaux
0
6
1
Stefano Napolitano
0
2
1
Mostra dettagli

R32 Vatutin RUS – Agamenone ITA 2° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Giustino ITA – Cretu ROU 2° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

TAG:

5 commenti

Mafaldissimo (Guest) 25-11-2025 12:20

Purtroppo la generazione che va dal 2003 in poi è veramente poca cosa, che il cielo ci preservi i nostri 2001-2002 altrimenti si ripiomba nel grigiore assoluto.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 25-11-2025 10:40

Peccato.

Non c’è Story per Carlo Alberto. 🙁

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Razzotto 25-11-2025 10:40

Ho visto un Caniato molto molto spompato

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 25-11-2025 10:27

OT.

Jannik under 12.

Per chi volesse… 😉

https://youtu.be/IHl26DYXJPE?si=BgwvKKkDWN-Xet4j

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 25-11-2025 08:59

Oh.

5 a Atene,
4 a Maia. 😉

Profluvio italico. 😉

Vediamo oggi Basile, Caniato, Bondioli.

Forza raga ! 🙂

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!