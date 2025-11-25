Italiani in Campo (WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 25 Novembre 2025

Federico Bondioli nella foto
CH Athens – hard
R32 Sakellaridis – Dalla Valle 2° inc. ore 09:30
ATP Athens
Dimitris Sakellaridis
15
3
3
Enrico Dalla Valle•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
D. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
E. Dalla Valle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R32 Caniato – Story Inizio 09:30
ATP Athens
Carlo Alberto Caniato
2
3
James Story
6
6
Vincitore: Story
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alberto Caniato
3-5 → 3-6
C. Alberto Caniato
2-4 → 3-4
J. Story
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
C. Alberto Caniato
2-2 → 2-3
J. Story
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
J. Story
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
C. Alberto Caniato
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Story
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-5 → 2-6
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
C. Alberto Caniato
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
C. Alberto Caniato
1-1 → 1-2
J. Story
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R32 Henning – Basile 2° inc. ore 09:30
ATP Athens
Philip Henning [7]•
0
6
1
Pierluigi Basile
0
2
0
Vincitore: Henning
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Basile
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Henning
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
P. Henning
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-1 → 5-1
P. Basile
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-1 → 4-1
P. Basile
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
P. Henning
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Basile
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
R32 Vylegzhanin – Angelini 4° inc. ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Potenza – Braynin 5° inc. ore 09:30
Il match deve ancora iniziare
CH Maia – terra indoor
R32 Bondioli – Ferreira Silva 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Blancaneaux – Napolitano Inizio 11:30
ATP Maia
Geoffrey Blancaneaux•
0
6
1
Stefano Napolitano
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Blancaneaux
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
G. Blancaneaux
15-0
ace
30-30
df
40-30
ace
4-2 → 5-2
S. Napolitano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
G. Blancaneaux
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Napolitano
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R32 Vatutin – Agamenone 2° inc. ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Giustino – Cretu 2° inc. ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Purtroppo la generazione che va dal 2003 in poi è veramente poca cosa, che il cielo ci preservi i nostri 2001-2002 altrimenti si ripiomba nel grigiore assoluto.
Peccato.
Non c’è Story per Carlo Alberto. 🙁
Ho visto un Caniato molto molto spompato
OT.
Jannik under 12.
Per chi volesse… 😉
https://youtu.be/IHl26DYXJPE?si=BgwvKKkDWN-Xet4j
Oh.
5 a Atene,
4 a Maia. 😉
Profluvio italico. 😉
Vediamo oggi Basile, Caniato, Bondioli.
Forza raga ! 🙂