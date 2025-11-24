Fuori le due azzurre Copertina, WTA

Trevisan e Pieri eliminate all’esordio al WTA 125 di Buenos Aires. Martina Trevisan incredibilmente manca un vantaggio di 5 a 0, 40-15 e due palle set consecutive

24/11/2025 20:46 Nessun commento
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

Giornata negativa per Martina Trevisan e Jessica Pieri, entrambe fuori al primo turno del torneo WTA 125 di Buenos Aires.

Trevisan spreca un grande avvio e cede a Vedder
La 32enne mancino fiorentina, numero 711 WTA e in tabellone con ranking protetto, è stata sconfitta dall’olandese Eva Vedder (n. 235 WTA) con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 55 minuti.
Trevisan era partita in modo brillante, volando sul 5-0 e procurandosi tre occasioni, di cui due consecutive, per chiudere il set con un potenziale bagel. Sfuggita l’opportunità, l’azzurra ha subito un pesante parziale di nove giochi consecutivi, che ha permesso alla giocatrice di Kortenhoef di ribaltare l’inerzia e conquistare il primo set.
Nel secondo parziale l’olandese ha preso subito un break di vantaggio (2-0). Trevisan ha provato a restare in partita, ma Vedder ha chiuso l’incontro nel nono game al primo match point.

Pieri travolta da Chwalinska
Non è andata meglio a Jessica Pieri, 28 anni, numero 232 del ranking. La toscana è stata superata nettamente dalla polacca Maja Chwalinska, numero 128 WTA e ottava testa di serie, con un severo 6-2 6-0 in soli 57 minuti di gioco.
Quello tra Pieri e Chwalinska era un confronto inedito, ma la polacca ha dominato sin dall’inizio, lasciando pochissimo spazio all’azzurra.

ARG Buenos Aires 125 – Terra
1T Trevisan ITA – Vedder NED ore 16:00

WTA Buenos Aires 125
Martina Trevisan
0
5
3
0
Eva Vedder
0
7
6
0
Vincitore: Vedder
Mostra dettagli

1T Pieri ITA – Chwalinska POL 2 incontro dalle 16:00

WTA Buenos Aires 125
Jessica Pieri
0
2
0
0
Maja Chwalinska [8]
0
6
6
0
Vincitore: Chwalinska
Mostra dettagli



Marco Rossi

TAG: , ,