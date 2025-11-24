Trevisan e Pieri eliminate all’esordio al WTA 125 di Buenos Aires. Martina Trevisan incredibilmente manca un vantaggio di 5 a 0, 40-15 e due palle set consecutive

Giornata negativa per Martina Trevisan e Jessica Pieri, entrambe fuori al primo turno del torneo WTA 125 di Buenos Aires.

Trevisan spreca un grande avvio e cede a Vedder

La 32enne mancino fiorentina, numero 711 WTA e in tabellone con ranking protetto, è stata sconfitta dall’olandese Eva Vedder (n. 235 WTA) con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 55 minuti.

Trevisan era partita in modo brillante, volando sul 5-0 e procurandosi tre occasioni, di cui due consecutive, per chiudere il set con un potenziale bagel. Sfuggita l’opportunità, l’azzurra ha subito un pesante parziale di nove giochi consecutivi, che ha permesso alla giocatrice di Kortenhoef di ribaltare l’inerzia e conquistare il primo set.

Nel secondo parziale l’olandese ha preso subito un break di vantaggio (2-0). Trevisan ha provato a restare in partita, ma Vedder ha chiuso l’incontro nel nono game al primo match point.

Pieri travolta da Chwalinska

Non è andata meglio a Jessica Pieri, 28 anni, numero 232 del ranking. La toscana è stata superata nettamente dalla polacca Maja Chwalinska, numero 128 WTA e ottava testa di serie, con un severo 6-2 6-0 in soli 57 minuti di gioco.

Quello tra Pieri e Chwalinska era un confronto inedito, ma la polacca ha dominato sin dall’inizio, lasciando pochissimo spazio all’azzurra.

Buenos Aires 125 – Terra

1T Trevisan – Vedder ore 16:00



WTA Buenos Aires 125 Martina Trevisan Martina Trevisan 0 5 3 0 Eva Vedder • Eva Vedder 0 7 6 0 Vincitore: Vedder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eva Vedder 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Eva Vedder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Eva Vedder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Eva Vedder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Eva Vedder 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Eva Vedder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Eva Vedder 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Eva Vedder 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Eva Vedder 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Eva Vedder 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-30 3-0 → 4-0 Eva Vedder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Eva Vedder 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1T Pieri – Chwalinska 2 incontro dalle 16:00



WTA Buenos Aires 125 Jessica Pieri • Jessica Pieri 0 2 0 0 Maja Chwalinska [8] Maja Chwalinska [8] 0 6 6 0 Vincitore: Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Pieri 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Jessica Pieri 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Jessica Pieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Jessica Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jessica Pieri 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Jessica Pieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Jessica Pieri 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Jessica Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi