ITF Trnava e Fujaira: I Main Draw
ITF TRNAVA(Svk 75k cemento indoor)
[1] Oksana Selekhmeteva vs TBD
Barbora Palicova vs Tessa Johanna Brockmann
Lucie Havlickova vs Katherine Sebov
Yuriko Lily Miyazaki vs [7] Lina Gjorcheska
[4] Tamara Korpatsch vs Silvia Husarova
Katarina Kuzmova vs TBD
Elizara Yaneva vs TBD
Jeline Vandromme vs [6] Teodora Kostovic
[8] Anastasija Sevastova vs TBD
Mona Barthel vs TBD
Nina Vargova vs TBD
Celine Naef vs [3] Lucia Bronzetti
[5] Jessika Ponchet vs Anastasiia Sobolieva
Brenda Fruhvirtova vs TBD
Lea Belanska vs Camilla Rosatello
[2] Elena Gabriela Ruse vs TBD
ITF FUJAIRAH(Uae 75k cemento outdoor)
[1] Anastasia Zakharova vs Valentina Ryser
Kajsa Rinaldo persson vs Ksenia Zaytseva
Georgina Garcia-perez vs Alevtina Ibragimova
Tara Wuerth vs [6] Polina Iatcenko
[4] Arantxa Rus vs Vendula Valdmannova
Rada Zolotareva vs Daria Zelinskaya
Briana Szabo vs Stefania Bojica
Caroline Werner vs [8] Arina Rodionova
[7] Elena Pridankina vs Alexandra Shubladze
Dalila Jakupovic vs Arianne Hartono
Marcelina Podlinska vs Tyra Caterina Grant
Lina Glushko vs [3] Petra Marcinko
[5] Daria Snigur vs Erika Andreeva
Olivia Gadecki vs Alina Yuneva
Ipek Oz vs Gina Feistel
Viktoria Hruncakova vs [2] Sinja Kraus
TAG: Tornei ITF
