ITF Trnava e Fujaira: I Main Draw

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
ITF TRNAVA(Svk 75k cemento indoor)
[1] Oksana Selekhmeteva RUS vs TBD
Barbora Palicova CZE vs Tessa Johanna Brockmann GER
Lucie Havlickova CZE vs Katherine Sebov CAN
Yuriko Lily Miyazaki GBR vs [7] Lina Gjorcheska MKD

[4] Tamara Korpatsch GER vs Silvia Husarova SVK
Katarina Kuzmova SVK vs TBD
Elizara Yaneva BUL vs TBD
Jeline Vandromme BEL vs [6] Teodora Kostovic SRB

[8] Anastasija Sevastova LAT vs TBD
Mona Barthel GER vs TBD
Nina Vargova SVK vs TBD
Celine Naef SUI vs [3] Lucia Bronzetti ITA

[5] Jessika Ponchet FRA vs Anastasiia Sobolieva UKR
Brenda Fruhvirtova CZE vs TBD
Lea Belanska SVK vs Camilla Rosatello ITA
[2] Elena Gabriela Ruse ROU vs TBD

ITF FUJAIRAH(Uae 75k cemento outdoor)
[1] Anastasia Zakharova RUS vs Valentina Ryser SUI
Kajsa Rinaldo persson SWE vs Ksenia Zaytseva RUS
Georgina Garcia-perez ESP vs Alevtina Ibragimova RUS
Tara Wuerth CRO vs [6] Polina Iatcenko RUS

[4] Arantxa Rus NED vs Vendula Valdmannova CZE
Rada Zolotareva RUS vs Daria Zelinskaya RUS
Briana Szabo ROU vs Stefania Bojica ROU
Caroline Werner GER vs [8] Arina Rodionova AUS

[7] Elena Pridankina RUS vs Alexandra Shubladze RUS
Dalila Jakupovic SLO vs Arianne Hartono NED
Marcelina Podlinska POL vs Tyra Caterina Grant ITA
Lina Glushko ISR vs [3] Petra Marcinko CRO

[5] Daria Snigur UKR vs Erika Andreeva RUS
Olivia Gadecki AUS vs Alina Yuneva RUS
Ipek Oz TUR vs Gina Feistel POL
Viktoria Hruncakova SVK vs [2] Sinja Kraus AUT

