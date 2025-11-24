ITF Trnava e Fujaira: I Main Draw

ITF TRNAVA(Svk 75k cemento indoor)

[1] Oksana Selekhmeteva vs TBD

Barbora Palicova vs Tessa Johanna Brockmann

Lucie Havlickova vs Katherine Sebov

Yuriko Lily Miyazaki vs [7] Lina Gjorcheska

[4] Tamara Korpatsch vs Silvia Husarova

Katarina Kuzmova vs TBD

Elizara Yaneva vs TBD

Jeline Vandromme vs [6] Teodora Kostovic

[8] Anastasija Sevastova vs TBD

Mona Barthel vs TBD

Nina Vargova vs TBD

Celine Naef vs [3] Lucia Bronzetti

[5] Jessika Ponchet vs Anastasiia Sobolieva

Brenda Fruhvirtova vs TBD

Lea Belanska vs Camilla Rosatello

[2] Elena Gabriela Ruse vs TBD

[4] Arantxa Rus vs Vendula Valdmannova

Rada Zolotareva vs Daria Zelinskaya

Briana Szabo vs Stefania Bojica

Caroline Werner vs [8] Arina Rodionova

[7] Elena Pridankina vs Alexandra Shubladze

Dalila Jakupovic vs Arianne Hartono

Marcelina Podlinska vs Tyra Caterina Grant

Lina Glushko vs [3] Petra Marcinko

[5] Daria Snigur vs Erika Andreeva

Olivia Gadecki vs Alina Yuneva

Ipek Oz vs Gina Feistel

Viktoria Hruncakova vs [2] Sinja Kraus