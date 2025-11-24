Dalla rivalità al relax: Sinner e Zverev finiscono sullo stesso volo per le Maldive

Dopo più di cinque anni a sfidarsi praticamente ogni settimana nei tornei del circuito ATP, Jannik Sinner e Alexander Zverev avranno pensato di prendersi finalmente una pausa… l’uno dall’altro.

Ma il destino — o forse l’ironia del calendario tennistico — aveva altri piani.

Durante la pausa di novembre-dicembre, entrambi hanno deciso di volare alle Isole Maldive per godersi qualche giorno di relax. Nessuno dei due però immaginava che sarebbero finiti sullo stesso volo, seduti a pochi metri di distanza, diretti verso la stessa meta tropicale.

La scena è diventata subito virale sui social, grazie alla battuta di Zverev: “Suppongo sia la stagione delle Maldive per tutti, eh?”

Il post, corredato dalla foto dei due campioni insieme sull’aereo, ha scatenato i social, divertiti dall’ennesimo incrocio tra due dei protagonisti più assidui e competitivi del circuito.

Rivali in campo, rilassati… ma sempre insieme

Sinner e Zverev si sono affrontati spesso negli ultimi anni, dando vita a incontri tiratissimi e match diventati ovviamente importanti.

Il fatto che ora si ritrovino fianco a fianco anche in vacanza dimostra come il tennis, a volte, sappia essere sorprendentemente piccolo e ironico.

E chissà: tra palme, sabbia bianca e mare cristallino, magari i due potrebbero persino ritrovarsi a scambiare qualche palla nel mezzo dell’Oceano Indiano. Conoscendoli, non sarebbe una sorpresa.





Marco Rossi