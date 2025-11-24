Jack Sock: “Alcaraz–Sinner? Una narrativa esagerata”
Jack Sock rompe l’incantesimo attorno alla presunta grande amicizia tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’ex numero 8 del mondo, oggi più schietto che mai, ha espresso un’opinione controcorrente nel podcast Nothing Major Show, sostenendo che la relazione tra i due giovani fenomeni del tennis sia stata ingigantita dal pubblico e dai media.
Secondo Sock, il desiderio dei tifosi di rivedere una rivalità “perfetta” come quella tra Federer e Nadal avrebbe portato a forzare una narrativa spesso lontana dalla realtà.
“I fan del tennis adoravano la storia di Federer e Nadal. Erano grandi rivali ma anche buoni amici. Ora che sono ritirati, la gente vuole così tanto rivivere quella dinamica che sta spingendo questa nuova narrativa,” ha spiegato Sock.
“Ogni settimana, in ogni torneo, vedo titoli come ‘Guardate questa interazione tra Carlos e Jannik durante l’allenamento’. Si sta esagerando.”
Sock non ha negato che tra Alcaraz e Sinner esista un rapporto positivo, ma ha voluto ridimensionare le aspettative:
“Dare la mano a qualcuno e sorridergli non vuol dire essere grandi amici. Forse lo diventeranno col tempo, con la rivalità e tutto il resto, ma al momento la storia viene gonfiata molto più del dovuto.
Sono amici, sì, ma la narrativa che siano molto vicini è eccessiva.”
Le parole del campione del Masters 1000 di Parigi 2017 arrivano in un momento in cui la rivalità Alcaraz–Sinner è considerata una delle più affascinanti del circuito. Il dibattito ora è aperto: si tratta davvero di una nuova “Fedal”… o solo di ciò che i fan desiderano vedere?
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz, Jack Sock, Jannik Sinner
6 commenti
@REDAZIONE: ci sono una serie di RECORD che sono iscrivibili a SINNER che possono essere più o meno significativi…
…ma quest’anno Jannik ne ha raggiunto 1 che è indiscutibile, ovvero il 56,45% di punti vinti.
Appunto vincere il 56,45% dei punti giocati è la migliore percentuale raggiunta dal 1990.
Supera il record del 56,07% detenuto da un “certo” Rafa Nadal, nel 2012.
L’infinito Nole Djokovic ottenne “solo” il 56% nel 2011.
Sinner non merita di stare tra i PIÙ GRANDI di sempre?
Non si possono opporre le semplici “chiacchiere” ai numeri!
Ha ragione. Gli amici sono un’altra cosa.
Esagerata perché nessuno dei due è Stell&Strisce!
Capisco che si rosichi a non essere più ai vertici mondiali di un gioco tanto popolare ed in cui si investono così tanti soldi partendo da una base di potenziali praticanti di centinaia di milioni.
A non esserci da almeno vent’anni brucia ancora di più!
… e non diciamo che ha scoperto l’acqua calda
L’acqua calda (>milioni di anni),
il fuoco (590mila a.C.),
la ruota (>milioni di anni)
l’arco e la freccia (30.000 a.C.),
profilattico (1.000 a.C.),
l’abaco (190 d.C.),
le pile (1800),
la bicicletta (1861),
il filo spinato (1873),
l’aspirina (1899),
il reggiseno (1913),
la biro (1938),
il codice a barre (1973),
l’Atari 2600 (1977),
il blackberry (1999),
Sinner ed Alcaraz non sono amici (ieri)
Mi pare una banalità quella di Sock. I fatti dicono che tra i due esiste un enorme rispetto. Poi ovvio l’amicizia vera, quando un amico diventa quasi un fratello, è un’altra cosa e credo che i due non frequentandosi mai fuori dai campi da tennis non arriveranno a quel livello, almeno durante la carriera.
La stessa cosa hanno fatto Nadal e Federer, enorme rispetto in campo ma almeno fino a quando hanno giocato mica erano pappa e ciccia, non facevano le vacanze insieme con le rispettive famiglie.
Poi Sinner e Alcaraz hanno un carattere molto diverso, nel tempo libero amano trascorrere il tempo in maniera molto diversa, non ce li vedo a diventare grandi amiconi fuori dal campo.
Ma che titolo è frena l’entusiasmo?
Sai che importanza ha, si vedranno nei tornei, si stimano, ma non vanno a cena insieme.
Non credo che ci sia gente entusiasta