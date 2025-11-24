Jack Sock: “Alcaraz–Sinner? Una narrativa esagerata”

Jack Sock rompe l’incantesimo attorno alla presunta grande amicizia tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’ex numero 8 del mondo, oggi più schietto che mai, ha espresso un’opinione controcorrente nel podcast Nothing Major Show, sostenendo che la relazione tra i due giovani fenomeni del tennis sia stata ingigantita dal pubblico e dai media.

Secondo Sock, il desiderio dei tifosi di rivedere una rivalità “perfetta” come quella tra Federer e Nadal avrebbe portato a forzare una narrativa spesso lontana dalla realtà.

“I fan del tennis adoravano la storia di Federer e Nadal. Erano grandi rivali ma anche buoni amici. Ora che sono ritirati, la gente vuole così tanto rivivere quella dinamica che sta spingendo questa nuova narrativa,” ha spiegato Sock.

“Ogni settimana, in ogni torneo, vedo titoli come ‘Guardate questa interazione tra Carlos e Jannik durante l’allenamento’. Si sta esagerando.”

Sock non ha negato che tra Alcaraz e Sinner esista un rapporto positivo, ma ha voluto ridimensionare le aspettative:

“Dare la mano a qualcuno e sorridergli non vuol dire essere grandi amici. Forse lo diventeranno col tempo, con la rivalità e tutto il resto, ma al momento la storia viene gonfiata molto più del dovuto.

Sono amici, sì, ma la narrativa che siano molto vicini è eccessiva.”

Le parole del campione del Masters 1000 di Parigi 2017 arrivano in un momento in cui la rivalità Alcaraz–Sinner è considerata una delle più affascinanti del circuito. Il dibattito ora è aperto: si tratta davvero di una nuova “Fedal”… o solo di ciò che i fan desiderano vedere?





Francesco Paolo Villarico