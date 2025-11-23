Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 23 Novembre 2025
CH Bergamo – Indoor Hard
F Topo – Maestrelli Inizio 16:00
CH Montemar – terra
F Cadenasso – Kolar Inizio 12:00
CH Bogota – terra
Q1 Poling – Pontoglio Inizio 16:00
CH Athens – hard
Q1 Astreinidis – Angelini Inizio 10:00
CH Maia – indoor terra
Q1 Torres – Compagnucci 3° inc. ore 11
Q1 Brancaccio – Santamarta Roig 2° inc. ore 11
Q1 Sanchez Jover – La Vela 3° inc. ore 11
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit