Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 23 Novembre 2025

23/11/2025 08:32 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002 - Foto Antonio Milesi
ITA CH Bergamo – Indoor Hard
F Topo GER – Maestrelli ITA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Montemar – terra
F Cadenasso ITA – Kolar CZE Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



COL CH Bogota – terra
Q1 Poling USA – Pontoglio ITA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare



GRE CH Athens – hard
Q1 Astreinidis GRE – Angelini ITA Inizio 10:00

ATP Athens
Filippos Astreinidis
0
0
Lorenzo Angelini [8]
0
3
POR CH Maia – indoor terra
Q1 Torres POR – Compagnucci ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q1 Brancaccio ITA – Santamarta Roig ESP 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q1 Sanchez Jover ESP – La Vela ITA 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

