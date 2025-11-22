Challenger 50 Islamabad: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Alla fine solo due bye per il secondo turno. Nelle qualificazioni presenti solo 4 pachistani con wild card. Un azzurro al via nel Md
🇵🇰 Challenger 50 Islamabad – Tabellone Principale – hard
(1) Elias Ymer vs Bye
Preston Brown vs Dragos Nicolae Cazacu
(Alt) Alexey Aleshchev vs Gian Luca Tanner
Qualifier vs (6) Mert Alkaya
(4) Denis Yevseyev vs (Alt) Ivan Gretskiy
(WC) Muzammil Murtaza vs Qualifier
(Alt) Adrian Arcon vs Johan Nikles
(Alt) Matthias Ujvary vs (7) Leo Borg
(8) Dominik Palan vs Alp Horoz
(Alt) Leonardo Borrelli vs (Alt) Lawrence Bataljin
Zach Stephens vs (Alt) Gokberk Saritas
Nikita Bilozertsev vs (3) Saba Purtseladze
(5) Vadym Ursu vs (WC) Muhammad Shoaib
Timofei Derepasko vs (Alt) Koray Kirci
(WC) Aqeel Khan vs (Alt) Dinko Dinev
Bye vs (2) Jay Clarke
🇵🇰 Challenger 50 Islamabad – Tabellone Qualificazione (turno unico) – hard
🇵🇰 Samir Iftikhar [WC] vs 🇵🇰 Ahmad Nael Qureshi [WC]
🇵🇰 Barkat Khan [WC] vs 🇵🇰 Yousaf Khalil [WC]
Court 1 – ore 06:00
Barkat Khan vs Yousaf Khalil
Samir Iftikhar vs Ahmad Nael Qureshi
Eh si, ben noto il monopolio pakistano sul mondo del tennis…
Vado al Massimo o vado in Bianco?!
Ben 6 punti ? A me risulta ,ma forse sbaglio , che il primo turno di un 50k ne dia solo 4 per il passaggio del primo turno …poi il grande Muzzammil MURTAZA dovrebbe essere chiuso dalla tds4.
Le QUALIFICAZIONI non dovevano disputarsi…hanno deciso di regalare questa meravigliosa esperienza a 4 tennisti locali e credo fortemente che i 3 punticini per il passaggio delle quali in un 50k non cambieranno le loro vite ne’ le nostre ne’ tantomeno prenderanno a schiaffi il nostro sport!
Infine esiste la possibilita’ che il QUALIFICATO locale batta il grande MURTAZA in un primo turno da brividi e ottenga addirittura 7 punti che gli cambiarenno la vita e che lo faranno entrare a gran voce nel tennis che conta.Sinner sta gia’ tremando.
Esattamente,lo avevo già fatto presente nelle entry list,prima della sorpresa geniale del turno unico di quali riservato ai monocolore(ad onorem)locali.
E’ entrato anche Adrian Arcon, che non ha punti in singolare….
PURSTELADZE
YMER
YEVSEYEV
CLARKE
ALKAYA
BORG
PALAN
URSU
commento di più cattivo gusto non si poteva leggere, in una parte del mondo dove di soldi da spendere per lo sport ce ne sono pochi questi riescono a mettere insieme un CH 50 che dagli occidentali non se lo fila nessuno e un imbecille qua parla di meritocrazia..
YMER
CLARKE
YEVSEYEV
PURTSELADZE
TANNER
BORG
PALAN
URSU
Becuzzi poteva tornare in attività!!!!!
Clarke
Ymer
Yevseyev
Purtseladze
Alkaya
Nikles
Palan
Ursu
Questi strani accoppiamenti…
Come regalare ben 6 punti ad un pakistano.
WC Vs Q(naturalmente sono solo pakistani).Nonostante i posti vacanti nel MD,la genialità del turno unico tra 4 pakistani per accedere al MD e regalare punti anche a loro.
Il nostro sport(???????????),continua ad essere preso a schiaffi sempre più dai ben noti,in barba alla MERITOCRAZIA.