Challenger 50 Islamabad: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Alla fine solo due bye per il secondo turno. Nelle qualificazioni presenti solo 4 pachistani con wild card. Un azzurro al via nel Md

22/11/2025 15:08 11 commenti
Leonardo Borrelli - Foto Antonio Milesi
Leonardo Borrelli - Foto Antonio Milesi

🇵🇰 Challenger 50 Islamabad – Tabellone Principale – hard
(1) Elias Ymer SWE vs Bye
Preston Brown USA vs Dragos Nicolae Cazacu ROU
(Alt) Alexey Aleshchev RUS vs Gian Luca Tanner SUI
Qualifier vs (6) Mert Alkaya TUR

(4) Denis Yevseyev KAZ vs (Alt) Ivan Gretskiy RUS
(WC) Muzammil Murtaza PAK vs Qualifier
(Alt) Adrian Arcon AUS vs Johan Nikles SUI
(Alt) Matthias Ujvary AUT vs (7) Leo Borg SWE

(8) Dominik Palan CZE vs Alp Horoz TUR
(Alt) Leonardo Borrelli ITA vs (Alt) Lawrence Bataljin AUS
Zach Stephens GBR vs (Alt) Gokberk Saritas TUR
Nikita Bilozertsev UKR vs (3) Saba Purtseladze GEO

(5) Vadym Ursu UKR vs (WC) Muhammad Shoaib PAK
Timofei Derepasko RUS vs (Alt) Koray Kirci TUR
(WC) Aqeel Khan PAK vs (Alt) Dinko Dinev BUL
Bye vs (2) Jay Clarke GBR

🇵🇰 Challenger 50 Islamabad – Tabellone Qualificazione (turno unico) – hard
🇵🇰 Samir Iftikhar [WC] vs 🇵🇰 Ahmad Nael Qureshi [WC]
🇵🇰 Barkat Khan [WC] vs 🇵🇰 Yousaf Khalil [WC]

Court 1 – ore 06:00
Barkat Khan PAK vs Yousaf Khalil PAK
Samir Iftikhar PAK vs Ahmad Nael Qureshi PAK

Salvo (Guest) 22-11-2025 16:44

Vado al Massimo o vado in Bianco?!
Ben 6 punti ? A me risulta ,ma forse sbaglio , che il primo turno di un 50k ne dia solo 4 per il passaggio del primo turno …poi il grande Muzzammil MURTAZA dovrebbe essere chiuso dalla tds4.
Le QUALIFICAZIONI non dovevano disputarsi…hanno deciso di regalare questa meravigliosa esperienza a 4 tennisti locali e credo fortemente che i 3 punticini per il passaggio delle quali in un 50k non cambieranno le loro vite ne’ le nostre ne’ tantomeno prenderanno a schiaffi il nostro sport!
Infine esiste la possibilita’ che il QUALIFICATO locale batta il grande MURTAZA in un primo turno da brividi e ottenga addirittura 7 punti che gli cambiarenno la vita e che lo faranno entrare a gran voce nel tennis che conta.Sinner sta gia’ tremando.

😆

 11
Brufen (Guest) 22-11-2025 16:42

Eh si, ben noto il monopolio pakistano sul mondo del tennis…

 10
alfredino (Guest) 22-11-2025 16:37

Vado al Massimo o vado in Bianco?!
Ben 6 punti ? A me risulta ,ma forse sbaglio , che il primo turno di un 50k ne dia solo 4 per il passaggio del primo turno …poi il grande Muzzammil MURTAZA dovrebbe essere chiuso dalla tds4.
Le QUALIFICAZIONI non dovevano disputarsi…hanno deciso di regalare questa meravigliosa esperienza a 4 tennisti locali e credo fortemente che i 3 punticini per il passaggio delle quali in un 50k non cambieranno le loro vite ne’ le nostre ne’ tantomeno prenderanno a schiaffi il nostro sport!
Infine esiste la possibilita’ che il QUALIFICATO locale batta il grande MURTAZA in un primo turno da brividi e ottenga addirittura 7 punti che gli cambiarenno la vita e che lo faranno entrare a gran voce nel tennis che conta.Sinner sta gia’ tremando.

 9
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 22-11-2025 16:35

Esattamente,lo avevo già fatto presente nelle entry list,prima della sorpresa geniale del turno unico di quali riservato ai monocolore(ad onorem)locali.

Salvo (Guest) 22-11-2025 16:28

E’ entrato anche Adrian Arcon, che non ha punti in singolare….

brunodalla 22-11-2025 16:21

PURSTELADZE

YMER

YEVSEYEV
CLARKE

ALKAYA
BORG
PALAN
URSU

l Occhio di Sauron 22-11-2025 16:13

commento di più cattivo gusto non si poteva leggere, in una parte del mondo dove di soldi da spendere per lo sport ce ne sono pochi questi riescono a mettere insieme un CH 50 che dagli occidentali non se lo fila nessuno e un imbecille qua parla di meritocrazia..

l Occhio di Sauron 22-11-2025 16:11

YMER

CLARKE

YEVSEYEV
PURTSELADZE

TANNER
BORG
PALAN
URSU

cataflic 22-11-2025 16:06

Becuzzi poteva tornare in attività!!!!!

miky85 22-11-2025 15:56

Clarke

Ymer

Yevseyev
Purtseladze

Alkaya
Nikles
Palan
Ursu

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 22-11-2025 15:27

Questi strani accoppiamenti…
Come regalare ben 6 punti ad un pakistano.
WC Vs Q(naturalmente sono solo pakistani).Nonostante i posti vacanti nel MD,la genialità del turno unico tra 4 pakistani per accedere al MD e regalare punti anche a loro.
Il nostro sport(???????????),continua ad essere preso a schiaffi sempre più dai ben noti,in barba alla MERITOCRAZIA.

