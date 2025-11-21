Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Davis Cup – Semifinali: Italia b. Belgio 2-0. Azzurri in finale per il terzo anno consecutivo. Vittorie di Berrettini e Cobolli

21/11/2025 19:06 225 commenti
La squadra italiana di Davis Cup - Foto Brigitte Grassotti
La squadra italiana di Davis Cup - Foto Brigitte Grassotti

DC
Coppa Davis

Bologna 🇮🇹 • cemento (al coperto) — Semifinali

Bologna — indoor hard

Semifinali
Indoor Hard

Città
Bologna 🇮🇹
Competizione
Coppa Davis — Semifinali
Superficie
Cemento (indoor)

Programma di oggi
16:00
🇮🇹 Italia – 🇧🇪 Belgio 2-0

16:15 🇮🇹 Berrettini M. – 🇧🇪 Collignon R.

ATP Bologna
Matteo Berrettini
6
6
Raphael Collignon
3
4
Mostra dettagli

17:45 🇮🇹 Cobolli F. – 🇧🇪 Bergs Z.

ATP Bologna
Flavio Cobolli
6
6
7
Zizou Bergs
3
7
6
Mostra dettagli

19:15 🇮🇹 Bolelli S. / Vavassori A. – 🇧🇪 Gille S. / Vliegen J.

Il match deve ancora iniziare

Semifinali
12:00 🇪🇸 Spagna – 🇩🇪 Germania (domani)

225 commenti.

Giuseppe A. 22-11-2025 00:12

@ Sheldon (#4528378)

Mi chiedo se tu sia reale o un bot.
O, nel primo caso, se hai mai fatto un solo minuto di sport in vita tua.
Perchè castronerie come quelle che stai dicendo possono venir fuori solo da uno che ha scoperto l’esistenza dello sport (nemmeno del tennis, dello sport in generale) da 35 secondi.

Non è questione di opinioni giuste o sbagliate, è proprio che scrivi cose che sembrano inventate da un bot casuale.

 225
Sheldon (Guest) 22-11-2025 00:01

Scritto da Mortadella Davis

Scritto da Dad

Scritto da Sheldon

Scritto da piper
@ Sheldon (#4528232)
Vorresti dire che ora Cobolli meglio che perda?

Basta un minimo di logica.
La Germania almeno un singolo lo vincerà (o qualcuno pensa che Cobolli possa battere Zverev?) ed il suo doppio avrà probabilmente testato gioco e superficie nei due turni precedenti; lo stesso varrebbe anche per la Spagna, del resto. Il nostro doppio arriverà riposato…
Buon senso ma … via coi pollicioni!!!

Logica? Buon senso? Cioè bisognava sperare che Cobolli perdesse per far giocare il doppio?? E se il doppio avesse perso?

Doveva perdere, così avrebbe fatto esperienza per l’anno prossimo. E l’anno prossimo le avrebbe vinte tutte.
Se non perdi non puoi sapere cosa succede se perdi, e quindi come fai a vincere se non sai cosa succede perdendo ?
( seriamente : il doppio belga non è scarso, c’erano alte probabilità di lasciarci le penne. Poi siamo in Italia e quindi forse ce la saremmo cavata lo stesso ).

Se rischiavamo di perdere col doppio belga figuriamoci con quello tedesco, oltretutto molto più collaudato. Dopo aver vinto due edizioni di seguito, cosa aggiungiamo arrivando e fermandoci in finale? Testando il doppio avremmo leggermente aumentato le possibilità di vincerla, tutto qua, non abbiamo Sinner a tirare fuori le castagne dal fuoco. Ad ogni modo è solo una mia opinione, non pretendo di convincere nessuno.

 224
Annie3 21-11-2025 23:16

@ Detuqueridapresencia (#4528244)

E se no, che Gladiatore sarebbe stato? Ti risulta che fossero vestiti mentre lottavano nell’arena? Scherzi a parte, Flavietto davvero eroico, battere Bergs, uno dei più “diabolici” del circuito, col sovraccarico emotivo della responsabilità di portare l’Italia in finale Davis, è stata un’impresa commovente, che ha rinverdito i fasti della classica Davis…e comunque aver concentrato la vecchia formula in quella più “intensa” attuale l’ha resa, a mio parere, più emozionante: del resto lo spirito è sempre lo stesso, la passione che ci mettono i giocatori in campo ha un sapore diverso e particolare, la questione organizzativa passa in secondo piano

 223
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il vero tennis (Guest) 21-11-2025 22:51

Nessuna davis è davis se non con 5 match….sipario

 222
Kenobi 21-11-2025 21:54

Scritto da Max66

Scritto da Kenobi

Scritto da Max66
È comunque bello vedere Sinner giocare a golf mentre l’Italia si gioca la Davis .. un po’ lo capisco Jannik: per lui giocare contro la patria Austria sarebbe stato contro natura

Questi sono i classici post razzisti tossici degli odiatori.
Si mischiano immagini con affermazioni verosimili ma false e conclusioni con forti pregiudizi razziali cercando di dare una visione negativa e distorta di Jannik e della realtà.

Oddio, veramente il razzista hater sei te… non avete non solo un briciolo di ironia, ma neppure di equilibrio mentale voi carota boyz… siete davvero socialmente pericolosi

Quindi oltre ad essere un ignorante razzista è pure psicologo e fa parte delle FFOO?

QUANTE VOLTE DEVE RIPETERE SINNER CHE È ITALIANO , SI SENTE ITALIANO E CHE DOVE È NATO È ITALIA ,QUANTE VOLTE LO DEVE RIPETERE A VOI RAZZISTI?

 220
lele83, Carota Senior, Marco Tullio Cicerone, JannikUberAlles, Pikario Furioso, Sonj, Marco M., marcauro, Detuqueridapresencia, Oldcot@66, Focus
Arnarderi 21-11-2025 21:53

“Nonno, ma com’è che non si vince nulla e per vedere una coppa in mano a un italiano bisogna tirar fuori i rulli dell’Istituto Luce?”
“Ebbene figliuolo, arriverà un giorno in cui l’Italia farà finale di coppa Davis senza far giocare non solo il suo numero uno ma nemmeno il suo numero due”
“Nonno smettila di spararle grosse che poi finisce che ti ricoverano!”

 219
marcauro, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, Oldcot@66, Focus
Mortadella Davis (Guest) 21-11-2025 21:52

Scritto da Dad

Scritto da Sheldon

Scritto da piper
@ Sheldon (#4528232)
Vorresti dire che ora Cobolli meglio che perda?

Basta un minimo di logica.
La Germania almeno un singolo lo vincerà (o qualcuno pensa che Cobolli possa battere Zverev?) ed il suo doppio avrà probabilmente testato gioco e superficie nei due turni precedenti; lo stesso varrebbe anche per la Spagna, del resto. Il nostro doppio arriverà riposato…
Buon senso ma … via coi pollicioni!!!

Logica? Buon senso? Cioè bisognava sperare che Cobolli perdesse per far giocare il doppio?? E se il doppio avesse perso?

Doveva perdere, così avrebbe fatto esperienza per l’anno prossimo. E l’anno prossimo le avrebbe vinte tutte.
Se non perdi non puoi sapere cosa succede se perdi, e quindi come fai a vincere se non sai cosa succede perdendo ? 😆
( seriamente : il doppio belga non è scarso, c’erano alte probabilità di lasciarci le penne. Poi siamo in Italia e quindi forse ce la saremmo cavata lo stesso ).

 218
Mortadella Davis (Guest) 21-11-2025 21:50

Scritto da Giampi

Scritto da Fabian
Grandissimi!! Però quella Lucrezia lì che fa le interviste è IMBARAZZANTE sembra un cartone animato per come si deforma la faccia

Ne lei ne Nargiso sanno quanti abitanti ci sono in Italia…cose che sapevamo quando avevamo 10 anni.

Adesso inizio a contarli, poi ti dico quanti abitanti ci sono in Italia. Tu li avevi contati quando avevi 10 anni ?

 217
Dad (Guest) 21-11-2025 21:49

Scritto da Sheldon

Scritto da piper
@ Sheldon (#4528232)
Vorresti dire che ora Cobolli meglio che perda?

Basta un minimo di logica.
La Germania almeno un singolo lo vincerà (o qualcuno pensa che Cobolli possa battere Zverev?) ed il suo doppio avrà probabilmente testato gioco e superficie nei due turni precedenti; lo stesso varrebbe anche per la Spagna, del resto. Il nostro doppio arriverà riposato…
Buon senso ma … via coi pollicioni!!!

Logica? Buon senso? Cioè bisognava sperare che Cobolli perdesse per far giocare il doppio?? E se il doppio avesse perso?

 216
Mortadella Davis (Guest) 21-11-2025 21:48

Scritto da Kenobi
Bellissima partita, nel podio insieme a Sinner vs Alcaraz di Parigi, de Minaur vs Musetti RR e Djokovic vs Musetti ad Atene.
Per chi dice che è una coppetta!!

In Coppa Valtellina a Tirano io e il Tino eravamo sotto 5-2 nel secondo set, perso il primo. Abbiamo ribaltato l’incontro, eravamo sotto anche nel terzo set.
Vinto al terzo. Partita epica. Una delle tre o quattro che ho ribaltato.
n.c. ho giocato poco, essendo una zona con pochi tornei, altrimenti occorreva fare almeno 75-100 km solo di andata per andare a giocare tanti tornei.
Sono match che di disputano dappertutto ad ogni livello
Non è la formula.
E’ il sistema del punteggio invece, che come il tennis non c’è da nessuna parte.
Ed era solo due su tre.
Nel tre su 5 le emozioni arrivano ancora più tardi, con gli atleti ancora più cotti.
Il due su tre le anticipa, ma le sintetizza anche addirittura.
Se ci fosse stata la vecchia Davis 3 su 5 sarebbe stata ancora più intensa questa partita a livello di emozioni.
Camporese Moya è eloquente a riguardo.
Ma perdendo però, pure Camporese – Becker agli Australian Open. Il 6-0 dato da Omar a Boris la dice lunga.

 215
Tommaso (Guest) 21-11-2025 21:48

Domenica sarà una battaglia, spero che la Spagna faccia il colpaccio,con la Germania abbiamo possibilità solo se berrettini porta a casa il match. Forza Italia

 214
marcauro
Giampi 21-11-2025 21:47

Scritto da Giampi

Scritto da Fabian
Grandissimi!! Però quella Lucrezia lì che fa le interviste è IMBARAZZANTE sembra un cartone animato per come si deforma la faccia

Ne lei ne Nargiso sanno quanti abitanti ci sono in Italia…cose che sapevamo quando avevamo 10 anni.

Ovviamente né- né ma andavo meglio in geografia che in grammatica..

 213
piper 21-11-2025 21:45

Scritto da JannikUberAlles
Che sofferenza!

Così è ancora più bello vincerle.

 212
JannikUberAlles, marcauro, Marco M.
Giampi 21-11-2025 21:44

Scritto da Fabian
Grandissimi!! Però quella Lucrezia lì che fa le interviste è IMBARAZZANTE sembra un cartone animato per come si deforma la faccia

Ne lei ne Nargiso sanno quanti abitanti ci sono in Italia…cose che sapevamo quando avevamo 10 anni.

 211
Mortadella Davis (Guest) 21-11-2025 21:44

Ha ragione Binaghi, se perdi match come questi probabilmente vai in tilt per un bel po’ di tempo.
Era successo proprio ad Acasuso perdendo un match come quello in finale a Biella giocato contro Volandri.
Era 64 52 senza aver mai perso il servizio … servendo per il match.
Break di Volandri e ribaltoni su ribaltoni è finita mi sembra 7-5 al terzo per Filo.
Ma l’assurdo ?
Io ed un mio giovanissimo amico ( ora vicesindaco del mio comune ) ci stavamo giocando un po’ di tennis sul campo in erba sintetica ( dietro permesso ottenuto dal gentilissimo Signor cosimo Napolitano direttore del circolo e del torneo n) ed abbiamo visto sotto il Sole Acasuso allenarsi ma forse un’ora e mezza o anche due ore con il suo coach.
Ho detto a Davide : quello è matto. Se vanno al terzo la paga.
Tacchete.

 210
Red Fury (Guest) 21-11-2025 21:43

Ho perso qualche anno di vita , alla faccia di chi dice che la Davis non conta nulla e non sa emozionare… Solo chi ha giocato e gioca tennis può capire il senso di una partita del genere.. grande Flavio, grandi ragazzi!!

 209
Don Budge fathers
piper 21-11-2025 21:41

Scritto da Sheldon

Scritto da piper
@ Sheldon (#4528232)
Vorresti dire che ora Cobolli meglio che perda?

Basta un minimo di logica.
La Germania almeno un singolo lo vincerà (o qualcuno pensa che Cobolli possa battere Zverev?) ed il suo doppio avrà probabilmente testato gioco e superficie nei due turni precedenti; lo stesso varrebbe anche per la Spagna, del resto. Il nostro doppio arriverà riposato…
Buon senso ma … via coi pollicioni!!!

Penso che anche le nostre 2 coppie di doppio abbiano testato la superficie almeno in allenamento.

 208
Mortadella Davis (Guest) 21-11-2025 21:40

Tra l’altro questa era la partita che avrebbe dovuto giocare Berrettini, invece la sua è risultata una partita risolta in due set, questa è andata a concludersi sul filo del rasoio.
tutto il contrario.
Chi dice che sa tutto di tennis e sa quello che può succedere … non sa niente di tennis.
Possiamo solo formulare ipotesi che puntualmente possono ribaltarsi totalmente al contrario.

 207
Kenobi 21-11-2025 21:40

Bellissima partita, nel podio insieme a Sinner vs Alcaraz di Parigi, de Minaur vs Musetti RR e Djokovic vs Musetti ad Atene.

Per chi dice che è una coppetta!!

 205
Marco M.
Simo. (Guest) 21-11-2025 21:38

@ Krik Kroc (#4528228)

Si, ho capito, ma non si possono fare delle valutazioni e generalizzazioni su una singola partita, ma tenendo conto del livello mostrato da degli atleti durante tutto l’ anno, di cui il ranking è specchio fedele, a meno che uno per infortuni o altre cose non sia arrivato del tutto fuori forma ad un dato appuntamento. Altrimenti anche Cameron Norrie ha battuto poche settimane fa Carlos Alcaraz, ma nessuno di noi sosterrebbe che il britannico sia in senso assoluto più forte dello spagnolo.

 204
Vecchiogiovi (Guest) 21-11-2025 21:38

Scritto da Sheldon

Scritto da piper
@ Sheldon (#4528232)
Vorresti dire che ora Cobolli meglio che perda?

Basta un minimo di logica.
La Germania almeno un singolo lo vincerà (o qualcuno pensa che Cobolli possa battere Zverev?) ed il suo doppio avrà probabilmente testato gioco e superficie nei due turni precedenti; lo stesso varrebbe anche per la Spagna, del resto. Il nostro doppio arriverà riposato…
Buon senso ma … via coi pollicioni!!!

In coppa Davis contano gli attributi, se Flavio resiste a qualche turno di battuta di Zwerev, credo che poi ci sarà da divertirsi. Cobolli gli attributi c’è li ha, e l’ha fatto vedere. Sono quasi più preoccupato di Berrettini.

 203
Detuqueridapresencia
Fabian (Guest) 21-11-2025 21:36

Grandissimi!! Però quella Lucrezia lì che fa le interviste è IMBARAZZANTE sembra un cartone animato per come si deforma la faccia

 202
Fi (Guest) 21-11-2025 21:36

Che dire
Bravi tutti e 2, immenso Flavio e bravissimi i nostri azzurri che partiti senza i migliori sono arrivati in finale senza perdere neppure una partita (che gli anni scorsi non è mai successo), grandissimo onore a Bergs e al Belgio, vincitore morale di questa davis per il percorso fatto. Quando Zizou si è messo a piangere ho sofferto per lui. Per l’intensità, la grinta che ci mettevano e il punteggio rocambolesco, questo per me dopo la finale del Roland Garros (che sarà ricordata come la madre di tutte le partite per anni e anni) è il match più bello dell’anno. Bravissimo Flavio, bellissima anche la dedica alla famiglia e Edoardo Bove, ci hai fatto soffrire ma quanto è bello vederti sorridere! Ti aspettiamo domenica insieme agli altri ragazzi per andare a prenderci la coppa!
Concludo con il dire che a mio parere la davis è il torneo più bello del mondo, della formula non mi importa niente è un torneo unico, perché solo la davis può trasformare cobolli bergs in un match del livello della finale di Wimbledon.

 201
Resolza, Carota Senior, Don Budge fathers
