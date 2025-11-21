Lauren Davis si ritira dal tennis: “Dopo vent’anni era il momento di dire addio”

A 32 anni e ormai fuori dalla top 300, era evidente che i giorni migliori di Lauren Davis appartenessero al passato. La statunitense, capace nel 2017 di spingersi fino alla top 30 WTA, ha deciso di chiudere definitivamente la sua carriera dopo oltre due decenni dedicati al tennis.

La scelta è maturata in seguito al suo ultimo torneo disputato: le qualificazioni dello US Open, dove Davis ha perso al primo turno contro Hina Inoue. Quel match, che allora sembrava solo una battuta d’arresto, è invece diventato la sua ultima partita ufficiale, il capitolo conclusivo di una carriera fatta di talento, rapidità e uno stile diverso in un’era dominata dalle grandi picchiatrici.

Nelle sue parole d’addio, Davis ha dichiarato:

“Ho dedicato gli ultimi 20 anni della mia vita al tennis, e dopo lo US Open ho capito che era arrivato il momento di dire addio…”

Con il suo ritiro, il circuito WTA perde una delle giocatrici più particolari della sua generazione: minuta, velocissima, capace di sfide importanti contro avversarie ben più potenti.

Ora si apre per lei un nuovo capitolo, lontano dai campi ma ricco di tutto ciò che il tennis le ha insegnato. La “piccola Davis” non tornerà più in campo, ma resterà parte della memoria affettuosa degli appassionati.





Marco Rossi