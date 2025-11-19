Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Davis Cup – Quarti di Finale: Italia b. Austria 2-0. Vincono Berrettini e Cobolli. Venerdì alle ore 16 la sfida di semifinale con il Belgio

19/11/2025 19:45 155 commenti
La squadra italiana di Davis Cup - Foto FITP
La squadra italiana di Davis Cup - Foto FITP

DC
Coppa Davis

Bologna 🇮🇹 • cemento (al coperto) — Quarti di finale

Bologna — indoor hard

Quarti di Finale
Indoor Hard

Città
Bologna 🇮🇹
Competizione
Coppa Davis — Quarti
Superficie
Cemento (indoor)

Programma di oggi
16:00
Italia 🇮🇹 vs  Austria 🇦🇹 2-0

Matteo Berrettini 🇮🇹 vs Jurij Rodionov 🇦🇹

ATP Bologna
Matteo Berrettini
6
7
Jurij Rodionov
3
6
Mostra dettagli

Flavio Cobolli 🇮🇹 vs Filip Misolic 🇦🇹

ATP Bologna
Flavio Cobolli
6
6
Filip Misolic
1
3
Mostra dettagli

Simone Bolelli / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Alexander Erler / Lucas Miedler 🇦🇹 (eventuale doppio decisivo)

Il match deve ancora iniziare

Quarti di Finale
(Giovedì) 10:00 Spagna 🇪🇸 – Repubblica Ceca 🇨🇿
17:00 Argentina 🇦🇷 – Germania 🇩🇪

Semifinali
Belgio vs Italia o Austria – Venerdi 21 novembre ore 16

TAG: , , ,

155 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Di Passaggio 19-11-2025 20:52

@ walden (#4527030)

Nel mio film mentale: a Matteo andava dato qualcosa. Credo che dalla prox i due alfieri saranno Flavio e Sonny. Andasse bene contro Zizou e compagnia, rimane lo spauracchio Ceco. Sorteggio ai limiti del più perverso Binaghi-pensiero. In cuor suo si giustificherà pensando che se avessimo giocato con Sinner e Musetti avremmo potuto sfidare qualsiasi sorteggio.
Questo tabellone non è il max per l’autostima della nostra squadra. Però il Binaghi che è in ognuno di noi pensa che è una situazione molto vantaggiosa.

 155
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 19-11-2025 20:39

Scritto da Silvy__89
Flavio molto più in forma di Matteo

Beh, sì, ma si sapeva. Bene così lo stesso.

 154
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 19-11-2025 20:35

Scritto da Plutone
Cobolli ha dei momenti di gioco da top ten, sono curioso di vederlo nel 2026, sta facendo continui progressi questo ragazzo.

Il 2026 per lui potrebbe essere un anno chiave. Io ci spero.

 153
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 19-11-2025 20:34

E se la vincessimo?

 152
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 19-11-2025 20:31

Scritto da Kenobi
Se si parla di Pro, Rodionov è scarso ,ma se si parla in generale allora son tutti grandi atleti , ma il punto è che in Davis non devi sottovalutare nessuno,la over prestazione è sempre dietro l’angolo.
Matteo ha vinto di esperienza e perché l’austriaco non è abituato a quel tipo di tensione, ma obiettivamente Matteo deve fare molto di più.
Se qualcuno si accontenta di quel Matteo allora non sa cosa può fare, di cosa è capace ,non sarà più quello di un tempo ma deve ancora trovare il suo picco di forma .
Vedrà Volandri se preferire la personalità e l’esperienza allo stato di forma di Sonego.

Tutto giusto, però riflettiamo anche sull’alternativa che abbiamo a Berrettini, che non è Pancho Gonzales. Quindi la differenza resta sottile. Sonego forse dà qualche garanzia in più di Berrettini in questo momento, ma credo che Collignon entrerebbe in campo più spaventato con Matteo. Con Sonego la vedrebbe più giocabile. Entrambi hanno battuto Bergs quest’anno sul duro, peraltro, mentre Cobolli l’anno scorso ci ha perso. Quindi, paradossalmente, i precedenti consiglierebbero di dare un turno di riposo a Cobolli.

 151
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 19-11-2025 20:29

@ MAURO (#4527075)

Maurone, da qua all’AO26, datti pace, pensa ad altro
Non c’è trippa per gatti ispanici
Prenditi una pausa dal tennis, ho pietà del tuo fegato

 150
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Grifo999 19-11-2025 20:12

In mancanza di Sinner il fuoriclasse dell’Italia è chi ha fatto i sorteggi dei gironi.
Contro l’Italia 3 squadre debolissime.
Nell’altro girone 4 squadre forti.
Magia …

 149
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 19-11-2025 20:05

Se si parla di Pro, Rodionov è scarso ,ma se si parla in generale allora son tutti grandi atleti , ma il punto è che in Davis non devi sottovalutare nessuno,la over prestazione è sempre dietro l’angolo.

Matteo ha vinto di esperienza e perché l’austriaco non è abituato a quel tipo di tensione, ma obiettivamente Matteo deve fare molto di più.

Se qualcuno si accontenta di quel Matteo allora non sa cosa può fare, di cosa è capace ,non sarà più quello di un tempo ma deve ancora trovare il suo picco di forma .

Vedrà Volandri se preferire la personalità e l’esperienza allo stato di forma di Sonego.

 148
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giumart (Guest) 19-11-2025 20:05

Scritto da MAURO

Scritto da giallu

Scritto da MAURO

Scritto da Barabba
Via la Davis da Bologna. La portino a Milano.

Basta che rimanga in Italia, almeno potremo vincere qualche altra edizione,

Hai ragione Maurone mio! Fosse,chesso’, a Malaga non potremmo mai vincerla

Guarda mio caro che a Malaga la vincemmo esclusivamente perché la Spagna non si qualificò. D’ altronde nei gironi decisero di far giocare BERNABE ZM, Braccina e Ramos Vinolas che contro la Serbia di DJOKOVIC e la Repubblica Ceca non potevano che perdere.
Altrimenti se ci fosse stato CARLONE, col cavolo che l’ avremmo portata a casa.
Inoltre nella fase finale abbiamo dovuto schierare il GRANITICO, altrimenti non sarebbe andata a finire in quel modo.

… quando si dice che uno è irrecuperabile…

 147
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 19-11-2025 20:04

Scritto da Silvy__89

Scritto da Nick Neim del Mercoledì
La Davis del 2025.
Niente USA, Australia, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia, Croazia, Francia e Spagna in crisi ( salvo Alcaraz ).
Top 10 ?
solo Zverev
1 Alcaraz : indisponibile 2 Sinner : in ferie 3 Zverev PRESENTE 4 Djokovic in prepensionamento 5 Aliassime assente 6 Fritz assente 7 De Minaur Assente 8 Musetti in maternità 9 Shelton assente 10 Draper in ospedale 11 Bublik assente 12 Ruud assente 13 Medvedev in guerra 14 Davidofich Fokina in castigo 15 Rune in ospedale 16 Rublev in guerra 17 Lehecka PRESENTE 18 Kachanov in guerra 19 Mensik PRESENTE 20 Paul in ospedale e assente

Solo 3 top 20 presenti a Bologna

Si infatti le probabilità di vincere la terza consecutiva sono altissime. Avevo letto troppo pessimismo, ma in realtà è super fattibile

Aspettiamo a vedere contro il Belgio.

 146
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Plutone 19-11-2025 19:58

Cobolli ha dei momenti di gioco da top ten, sono curioso di vederlo nel 2026, sta facendo continui progressi questo ragazzo.

 145
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Di Passaggio, Il cubo di Bublik
Plutone 19-11-2025 19:58

Scritto da MAURO

Scritto da giallu

Scritto da MAURO

Scritto da Barabba
Via la Davis da Bologna. La portino a Milano.

Basta che rimanga in Italia, almeno potremo vincere qualche altra edizione,

Hai ragione Maurone mio! Fosse,chesso’, a Malaga non potremmo mai vincerla

Guarda mio caro che a Malaga la vincemmo esclusivamente perché la Spagna non si qualificò. D’ altronde nei gironi decisero di far giocare BERNABE ZM, Braccina e Ramos Vinolas che contro la Serbia di DJOKOVIC e la Repubblica Ceca non potevano che perdere.
Altrimenti se ci fosse stato CARLONE, col cavolo che l’ avremmo portata a casa.
Inoltre nella fase finale abbiamo dovuto schierare il GRANITICO, altrimenti non sarebbe andata a finire in quel modo.

Altrimenti, se, ma…guarda se mio nonno aveva le ruote era un carretto. La Spagna dal 2019 al 2024 ha giocato 5 fase finali consecutive in casa e ha vinto solo una volta la Davis. Alcaraz ha giocato 8 match in Coppa Davis perdendo due partite, mica è imbattibile, a volte si distrae e di recente ha perso anche con Norrie. Il resto è fuffa.

 144
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 19-11-2025 19:58

Scritto da zedarioz
Direi che Cobolli sta lasciando ottime impressioni. Il dubbio resta sull’altro singolarista. Senza Sinner il doppio lo devono giocare Bole-Vava.

E cosa c’ é di strano? Già é stato un azzardo schierarlo in coppia con Berretto in finale, non va sempre bene, anche ci fosse stato Sinner io non l’ avrei fatto giocare in doppio.

 143
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 19-11-2025 19:53

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Colgo perplessità su Berrettini da parte di chi ha visto la partita, il cui giudizio devo rispettare, anche perché io non l’ho potuta vedere. Tralasciando l’aspetto tecnico, penso che Matteo meritasse e meriti di giocare per quanto ha dato in passato alla squadra. Io gli concederei una seconda prova anche contro il Belgio che, dopotutto, non ha un doppio così minaccioso. Se Berrettini vincesse altre partite qui a Bologna, potrebbe essere buono nel suo percorso di recupero e rilancio.

Ti posso assicurare che con tutto il bene che gli voglio ma non si può dire di aver visto un Berrettini dominante, ma soprattutto deporenziato.
Io gliela darei una seconda possibilità perché con il Belgio possiamo tranquillamente vincere con il nostro fortissimo doppio.
Però poi se anche vincesse male dovrebbe a quel punto giocare anche la finale e li la faccenda si può complicare.
Volandri ha un compito non facile, Ma credo lo confermerà anche per la sua esperienza, vedremo

 142
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Caronte
Az67 (Guest) 19-11-2025 19:50

Mamma mia, ma anche galimberti si presta alla stucchevole retorica patriottica….. non se ne può più!!! Speriamo che passino presto questi tempi ..per molti motivi.

 141
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 19-11-2025 19:46

Bravissimo Cobo che non ha mollato un cm, Misolic é chiaramente più un giocatore da terra battuta,fa fare sempre un colpo in più all’ avversario, però manca di velocità di palla e Flavio non é mai sceso d’ intensità.
É davvero un peccato che non ci sia almeno Muso a giocare, ci fosse stato lui vincevamo anche con la Spagna con Alcaraz, anzi probabilmente l’ avrebbe anche battuto questa volta.

 140
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 19-11-2025 19:43

Colgo perplessità su Berrettini da parte di chi ha visto la partita, il cui giudizio devo rispettare, anche perché io non l’ho potuta vedere. Tralasciando l’aspetto tecnico, penso che Matteo meritasse e meriti di giocare per quanto ha dato in passato alla squadra. Io gli concederei una seconda prova anche contro il Belgio che, dopotutto, non ha un doppio così minaccioso. Se Berrettini vincesse altre partite qui a Bologna, potrebbe essere buono nel suo percorso di recupero e rilancio.

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MI.RCO 19-11-2025 19:42

Bergs da prendere con le molle

 138
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 19-11-2025 19:41

Scritto da MAURO

Scritto da giallu

Scritto da MAURO

Scritto da Barabba
Via la Davis da Bologna. La portino a Milano.

Basta che rimanga in Italia, almeno potremo vincere qualche altra edizione,

Hai ragione Maurone mio! Fosse,chesso’, a Malaga non potremmo mai vincerla

Guarda mio caro che a Malaga la vincemmo esclusivamente perché la Spagna non si qualificò. D’ altronde nei gironi decisero di far giocare BERNABE ZM, Braccina e Ramos Vinolas che contro la Serbia di DJOKOVIC e la Repubblica Ceca non potevano che perdere.
Altrimenti se ci fosse stato CARLONE, col cavolo che l’ avremmo portata a casa.
Inoltre nella fase finale abbiamo dovuto schierare il GRANITICO, altrimenti non sarebbe andata a finire in quel modo.

Ma ti pagano per scrivere queste sciocchezze?

 137
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 19-11-2025 19:38

Cobolli molto centrato.
Direi un buonissimo inizio.
Forza ragazzi

 136
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Cogi53
Carota Senior 19-11-2025 19:38

Cobolli molto centrato.
Direi un buonissimo inizio.
Forza ragazzi

 135
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 19-11-2025 19:32

La notizia, ottima, è che il Cob c’è, bello carico.

 134
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
Silvy__89 (Guest) 19-11-2025 19:25

Scritto da Nick Neim del Mercoledì
La Davis del 2025.
Niente USA, Australia, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia, Croazia, Francia e Spagna in crisi ( salvo Alcaraz ).
Top 10 ?
solo Zverev
1 Alcaraz : indisponibile 2 Sinner : in ferie 3 Zverev PRESENTE 4 Djokovic in prepensionamento 5 Aliassime assente 6 Fritz assente 7 De Minaur Assente 8 Musetti in maternità 9 Shelton assente 10 Draper in ospedale 11 Bublik assente 12 Ruud assente 13 Medvedev in guerra 14 Davidofich Fokina in castigo 15 Rune in ospedale 16 Rublev in guerra 17 Lehecka PRESENTE 18 Kachanov in guerra 19 Mensik PRESENTE 20 Paul in ospedale e assente

Solo 3 top 20 presenti a Bologna

Si infatti le probabilità di vincere la terza consecutiva sono altissime. Avevo letto troppo pessimismo, ma in realtà è super fattibile

 133
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 19-11-2025 19:16

Direi che Cobolli sta lasciando ottime impressioni. Il dubbio resta sull’altro singolarista. Senza Sinner il doppio lo devono giocare Bole-Vava.

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 19-11-2025 19:14

Cobolli sta giocando alla grande.

 131
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 19-11-2025 19:10

Grandissimo Nargiso: “Così si risponde in Paradiso!”.

Ahahahah 😀

 130
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
Nick Neim del Mercoledì (Guest) 19-11-2025 19:06

Scritto da stef
qui c’e’ un sacco di gente che da aria alla bocca..anzi…alle dita della tastiera…ridicolizzando Rodionov in quanto n. 177 atp…
A novembre 2024 indoor ha vinto 2 set a zero con Bellucci…
insomma è sempre un giocatore da battere e la davis può sempre fare brutti scherzi
per cui molto bene berrettini che rispetto a Rodionov sta comunque 2 categorie sopra

Bellucci a Kobe non ne aveva più era fuori condizione ha provato poi altri due tornei in Asia ma senza superare il primo turno, non riuscendo a rientrare nei primi 100.
Un Bellucci appena appena in condizione nasconde la palla a Rodionov.
Lui è il nostro amatissimo n.1 Lombardico dei record storici del tennis lombardo !

 129
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ale Firenze (Guest) 19-11-2025 19:03

Hai ragione, ma i doppisti mi sembrano parecchio ai margini ormai…difendo la categoria

128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 19-11-2025 19:00

Scritto da giallu

Scritto da MAURO

Scritto da Barabba
Via la Davis da Bologna. La portino a Milano.

Basta che rimanga in Italia, almeno potremo vincere qualche altra edizione,

Hai ragione Maurone mio! Fosse,chesso’, a Malaga non potremmo mai vincerla

Guarda mio caro che a Malaga la vincemmo esclusivamente perché la Spagna non si qualificò. D’ altronde nei gironi decisero di far giocare BERNABE ZM, Braccina e Ramos Vinolas che contro la Serbia di DJOKOVIC e la Repubblica Ceca non potevano che perdere.
Altrimenti se ci fosse stato CARLONE, col cavolo che l’ avremmo portata a casa.
Inoltre nella fase finale abbiamo dovuto schierare il GRANITICO, altrimenti non sarebbe andata a finire in quel modo.

 127
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: tomasol
Nick Neim del Mercoledì (Guest) 19-11-2025 18:59

Scritto da MarcoP
Con questa vittoria Matteo è 10-2 in Davis. Non male.

Eh, ma è Sinner quello che ci fa vincere la mini coppa Davis da solo …

 126
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nick Neim del Mercoledì (Guest) 19-11-2025 18:59

4-1 40-40 per Cobolli contro un austriaco che cerca di giocare a tennis.
Qui andiamo verso i 4 set a zero per l’Italia come facilmente pronosticabile alla faccia di quelli del luogo comune ” ma in Davis non contano le classifiche può succedere di tutto “.
Anzi : adesso 5-1 40 – 0

Puah ah ah ! Sinner non poreva giocare contro Misolic se no si stancava ?
Puah ah ah !

Grande Flavio Cobolli eroe nazionale 6-1 il primo !

 125
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 19-11-2025 18:52

Con questa vittoria Matteo è 10-2 in Davis. Non male.

 124
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu, l Occhio di Sauron
Simo. (Guest) 19-11-2025 18:51

@ stef (#4527049)

Brava, ma cosa vuoi pretendere???… Qui per molti o sei Sinner o Alcaraz o dal numero tre del mondo in giù sono tutti dei gran pipponi che non si sa perchè giocano a tennis quando dovrebbero dedicarsi ad altro… Poco tempo fa ho letto un post dove si definiva Stan “The Man” Wawrinka: “uno che è sempre stato da pannolone”. Parliamo di uno dei più bei rovesci della storia del tennis, numero tre del mondo, vincitore di Roland Garros, US open e Aus Open, con Djokovic, Nadal e Federer nel loro prime e che più di una volta ha fatto grattare la testa a questi signori. Ah-Ah-Ah Ah!!!! Ma di cosa parliamo???…. Roba da ridere Ah-Ah-Ah-Ah!!!!!!

 123
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Irlandero, Scolaretto, Don Budge fathers
Nick Neim del Mercoledì (Guest) 19-11-2025 18:49

Scritto da Ale Firenze
Ma perché non provano a cambiare la Davis partendo con il doppio?

Ah e poi se si va 2-0 fai giocare un solo singolare ?
E dopo fidati che oltre a Sinner non giocano la Davis nemmeno gli altri top 100.

 122
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 19-11-2025 18:48

Flavio molto più in forma di Matteo

 121
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Scolaretto, JannikUberAlles
Nick Neim del Mercoledì (Guest) 19-11-2025 18:47

Scritto da stef
qui c’e’ un sacco di gente che da aria alla bocca..anzi…alle dita della tastiera…ridicolizzando Rodionov in quanto n. 177 atp… (e di conseguenza sminuendo Berretto).
Ecco…il vs 177 atp (ma nel 2024 era anche n. 87) nessuno dice sia un fenomeno..ed ha perso in carriera con cani e porci…ma se azzecca la giornata indoor può essere ostico ..e infatti settembre in Davis ha fatto fuori VACHEROT (chi sa di tennis sa come gioca), ha battuto Maroszan e Fucsovic.
A novembre 2024 indoor ha vinto 2 set a zero con Bellucci…
insomma è sempre un giocatore da battere e la davis può sempre fare brutti scherzi
per cui molto bene berrettini che rispetto a Rodionov sta comunque 2 categorie sopra

Ultima partita di Rodionov a Novembre :
Imamura ( ATP 570 ) – Rodionov 64 60
a Settembre contro Shelbayh ( 437 e poi 302 ATP ) due match e due sconfitte.
Dopo Vacherot ha subito perso con Glinka ( 347 ).
Secondo te Vacherot però giocò come a Shanghai, vero ?
Marozsan e Fucsovic ? Già scritto, giocatori di talento ma tutti e due fuori dai 50 e come best ranking nemmeno dei top 20.
Berrettini se l’è mangiato vivo anche fuori condizione.
Se quello è scarso, mica di conseguenza è scarso anche chi lo mette via.

 120
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ale Firenze (Guest) 19-11-2025 18:47

Ma perché non provano a cambiare la Davis partendo con il doppio?

 119
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 19-11-2025 18:47

Scritto da MAURO

Scritto da Barabba
Via la Davis da Bologna. La portino a Milano.

Basta che rimanga in Italia, almeno potremo vincere qualche altra edizione,

Hai ragione Maurone mio! Fosse,chesso’, a Malaga non potremmo mai vincerla 😉

 118
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Massi, Zio.
Kenobi 19-11-2025 18:46

Che bello Flavio è migliorato davvero tanto , in questi ultimi mesi se la gioca contro chiunque degli umani.

 117
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto, Marco M.
Carota Senior 19-11-2025 18:46

Che Cobolli!

 116
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers
Sabatino (Guest) 19-11-2025 18:44

Scritto da stankosky
conta di piu un atp 250 della davis

Sicuro. Ma vallo a spiegare agli innamorati del coppone…

 115
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnarderi 19-11-2025 18:43

Scritto da ProVax
Partita per niente scontata come avevo scritto stamattina, chi pensava che avremmo fatto un sol boccone dell’ Austria si sbagliava e davvero guarda solo il tennis sulla carta non come sono le condizioni anche psicologiche di certi match.
Mi aspettavo davvero di più da Berrettini,ha le polveri bagnate, non e più ( almeno per il momento) l’ hammer famoso ma al massimo un martellino da calzolaio e mi dispiace dirlo.
Negli spostamenti non é così lento come altri hanno scritto, ma la pesantezza di palla davvero é al 70% di pre infortuni.
Forse il risentimento alla schiena l’ ha un po’ limitato, però contro i belgi serve molto molto di più.
Rodinov correva tanto ma non ha neanche la metà dei colpi di Bergs e manco di Collinjon, quindi occhio!
Adesso speriamo che Cobo vinca facile

Concordo, soprattutto il drittone non sembra quello maramaldo di un tempo e poi sono cresciute in quantità le mozzarelle in risposta. Per converso, gli spostamenti sono ok e il rovescio quasi guadagna in varietà,,, se si riallineassero tutte queste stelle, se ne potrebbero vedere ancora delle belle.

 114
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 19-11-2025 18:43

Scritto da ProVax

Scritto da stankosky
conta di piu un atp 250 della davis

Ma vai a ciapà i ratt…datti all’ alcool

😀

 113
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 19-11-2025 18:40

Scritto da stankosky
conta di piu un atp 250 della davis

Ma vai a ciapà i ratt…datti all’ alcool

 112
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., giallu
stef (Guest) 19-11-2025 18:38

@ stankosky (#4527046)

bravo…non guardarla…aspetta il prossimo match di JS

 111
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., giallu
Nick Neim del Mercoledì (Guest) 19-11-2025 18:37

Scritto da ProVax
Partita per niente scontata come avevo scritto stamattina, chi pensava che avremmo fatto un sol boccone dell’ Austria si sbagliava e davvero guarda solo il tennis sulla carta non come sono le condizioni anche psicologiche di certi match.
Mi aspettavo davvero di più da Berrettini,ha le polveri bagnate, non e più ( almeno per il momento) l’ hammer famoso ma al massimo un martellino da calzolaio e mi dispiace dirlo.
Negli spostamenti non é così lento come altri hanno scritto, ma la pesantezza di palla davvero é al 70% di pre infortuni.
Forse il risentimento alla schiena l’ ha un po’ limitato, però contro i belgi serve molto molto di più.
Rodinov correva tanto ma non ha neanche la metà dei colpi di Bergs e manco di Collinjon, quindi occhio!
Adesso speriamo che Cobo vinca facile

Scritto da ProVax
Partita per niente scontata come avevo scritto stamattina, chi pensava che avremmo fatto un sol boccone dell’ Austria si sbagliava e davvero guarda solo il tennis sulla carta non come sono le condizioni anche psicologiche di certi match.
Mi aspettavo davvero di più da Berrettini,ha le polveri bagnate, non e più ( almeno per il momento) l’ hammer famoso ma al massimo un martellino da calzolaio e mi dispiace dirlo.
Negli spostamenti non é così lento come altri hanno scritto, ma la pesantezza di palla davvero é al 70% di pre infortuni.
Forse il risentimento alla schiena l’ ha un po’ limitato, però contro i belgi serve molto molto di più.
Rodinov correva tanto ma non ha neanche la metà dei colpi di Bergs e manco di Collinjon, quindi occhio!
Adesso speriamo che Cobo vinca facile

63 76 e a casa. Abbiamo annullato dei match poin forse ? ah, però se li annulla Sinner è un super eroe. Ho capito io come funziona …
… se invece Berrettini annulla semplicemente dei match poin ha giocato male … ho capito io come funziona.
Cobolli lo annienta, lo disintegra Misolic che non riesce a passare le quali di un torneo ATP.

 110
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stef (Guest) 19-11-2025 18:36

qui c’e’ un sacco di gente che da aria alla bocca..anzi…alle dita della tastiera…ridicolizzando Rodionov in quanto n. 177 atp… (e di conseguenza sminuendo Berretto).

Ecco…il vs 177 atp (ma nel 2024 era anche n. 87) nessuno dice sia un fenomeno..ed ha perso in carriera con cani e porci…ma se azzecca la giornata indoor può essere ostico ..e infatti settembre in Davis ha fatto fuori VACHEROT (chi sa di tennis sa come gioca), ha battuto Maroszan e Fucsovic.

A novembre 2024 indoor ha vinto 2 set a zero con Bellucci…
insomma è sempre un giocatore da battere e la davis può sempre fare brutti scherzi

per cui molto bene berrettini che rispetto a Rodionov sta comunque 2 categorie sopra

 109
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., MarcoP, Irlandero, Don Budge fathers
Nick Neim del Mercoledì (Guest) 19-11-2025 18:35

Scritto da stankosky
conta di piu un atp 250 della davis

Basti vedere le semifinali di Atene

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nick Neim del Mercoledì (Guest) 19-11-2025 18:34

La Davis del 2025.
Niente USA, Australia, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia, Croazia, Francia e Spagna in crisi ( salvo Alcaraz ).
Top 10 ?
solo Zverev
1 Alcaraz : indisponibile 2 Sinner : in ferie 3 Zverev PRESENTE 4 Djokovic in prepensionamento 5 Aliassime assente 6 Fritz assente 7 De Minaur Assente 8 Musetti in maternità 9 Shelton assente 10 Draper in ospedale 11 Bublik assente 12 Ruud assente 13 Medvedev in guerra 14 Davidofich Fokina in castigo 15 Rune in ospedale 16 Rublev in guerra 17 Lehecka PRESENTE 18 Kachanov in guerra 19 Mensik PRESENTE 20 Paul in ospedale e assente

Solo 3 top 20 presenti a Bologna

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stankosky 19-11-2025 18:32

conta di piu un atp 250 della davis

 106
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: zawix
-1: Marco M., MarcoP
walden 19-11-2025 18:25

Scritto da ProVax
Partita per niente scontata come avevo scritto stamattina, chi pensava che avremmo fatto un sol boccone dell’ Austria si sbagliava e davvero guarda solo il tennis sulla carta non come sono le condizioni anche psicologiche di certi match.
Mi aspettavo davvero di più da Berrettini,ha le polveri bagnate, non e più ( almeno per il momento) l’ hammer famoso ma al massimo un martellino da calzolaio e mi dispiace dirlo.
Negli spostamenti non é così lento come altri hanno scritto, ma la pesantezza di palla davvero é al 70% di pre infortuni.
Forse il risentimento alla schiena l’ ha un po’ limitato, però contro i belgi serve molto molto di più.
Rodinov correva tanto ma non ha neanche la metà dei colpi di Bergs e manco di Collinjon, quindi occhio!
Adesso speriamo che Cobo vinca facile

Secondo me sta limitando perchè ha paura di farsi male, anche di questo si dovrebbe tener conto nele scelte del team, partire con un atleta con molte incongnite non è mai una buona scelta…

 105
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 19-11-2025 18:23

Scritto da zedarioz
@ walden (#4527003)
Per me è un gradino sotto Collignon, comunque il senso del discorso è che ripresentare Berrettini sarebbe un grandissimo atto di fede da parte di Volandri. Perchè è evidente che la scelta è stata fatta a prescindere dalla condizione dei giocatori.

Apppunto, scelte “politiche”, finchè gli va bene, vedi come lo scaricano poi i “politici”….

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 19-11-2025 18:19

Scritto da Il GUEst
Comunque Rodionov, non sarà certamente un fenomeno, è sicuramente inferiore ai nostri, ma adesso neanche a farlo passare come il carneade che sembra abbia preso in mano la racchetta per la prima volta, ha comunque un BR all’87 raggiunto l’anno scorso e 26 anni non 40, quindi nei primi 100 ci è stato e lo scorso turno con l’Ungheria ha battuto Marozsan e Fucsovic a casa loro, che tanto scarsi non sono

Scusami, anche Giannessi è stato 77 per una volta, Rodionov è un buon giocatore da challenger, in vita sua non si è mai qualificato ad uno slam, e questo si vede da come gioca, l’unica cosa che ha fatto per due set è stato giocare costantemente sul rovescio di Berrettini, e solo grazie a questo l’ha messo in difficoltà. Chi ha visto la partita non può che essere preoccupato per i prossimi match, anche perchè Matteo tre set non li gioca. E non è vero che è da tanto che non gioca, perchè a Metz ha giocato tre turni, perdendo al terzo set con il vincitore del torneo, Tien, ed a Vienna ha perso sempre al terzo match contro DeMinaur. Quindi il problema, sospetto, è che sia proprio al lumicino, e si alleni poco proprio perchè poi non recupera. Con i risultati di due settimane fa (non di un mese fa) questo avrebbe dovuto essre un incontro di routine. Invece è diventato faticosissimo. Contro Collignon, che sarà stracarico dopo la vittoria dell’outsider Belgio (propiziata, a mio parere, dalla scellerata scelta di far giocare Moutet e non Mpteshi) questo Berrettini perde in due set. Quello di due settimane fa vince. Ma quale sarà dopodomani (sempre che passiamo questo quarto di finale)?

 103
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 19-11-2025 18:18

Partita per niente scontata come avevo scritto stamattina, chi pensava che avremmo fatto un sol boccone dell’ Austria si sbagliava e davvero guarda solo il tennis sulla carta non come sono le condizioni anche psicologiche di certi match.
Mi aspettavo davvero di più da Berrettini,ha le polveri bagnate, non e più ( almeno per il momento) l’ hammer famoso ma al massimo un martellino da calzolaio e mi dispiace dirlo.
Negli spostamenti non é così lento come altri hanno scritto, ma la pesantezza di palla davvero é al 70% di pre infortuni.
Forse il risentimento alla schiena l’ ha un po’ limitato, però contro i belgi serve molto molto di più.
Rodinov correva tanto ma non ha neanche la metà dei colpi di Bergs e manco di Collinjon, quindi occhio!
Adesso speriamo che Cobo vinca facile

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 19-11-2025 18:16

E Matteo fa il suo dovere, bravo! Ora forza Flavio!

 101
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., giallu, Don Budge fathers
« Commenti più vecchi (100 precedenti)