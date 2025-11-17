Jannik Sinner, alcuni numeri di un bis da sogno alle Finals (e seconda annata straordinaria)

La grandezza di Jannik Sinner è nella sua complessità. Nessuno come lui nel tennis attuale riesce a trovare risorse mentali, chiavi tecnico-tattiche e soluzioni per girare a suo favore le situazioni sul campo. L’ha dimostrato per l’ennesima volta nella finale di ieri a Torino dove nell’arco delle due ore e quindici minuti di battaglia ad altissimo livello è stato bravo a cambiare ed adattarsi alle contingenze. Dopo un primo set nel quale ha servito bene e ha tenuto testa ad un fortissimo Alcaraz andando a mille all’ora nel palleggio ed attaccando appena possibile lo spazio sul campo, nel secondo parziale il servizio l’ha abbandonato e Jannik è stato costretto a cambiare. L’ha fatto appena andato sotto di un break, affidandosi alla consistenza nello scambio a rischio più basso, andando prevalentemente al centro per dare poco angolo al rivale, riguadagnando campo con la risposta e mettendo pressione all’avversario che, non riuscendo più a “sfondare” con le sue bordate, è venuto più avanti e ha commesso errori, o si è “offerto” ai passanti formidabili dell’italiano. “A un certo punto della partita stavamo tirando davvero fortissimo, e mi sono detto… come caspita viaggia la palla…” parole di Carlos nella press conference seguente alla finale. Quel caspita era in realtà una parolaccia in spagnolo, ma rende l’idea della sorpresa per il livello raggiunto. Del resto, se si ha il privilegio di poterli osservare da pochi passi in partita e allenamento, la forza e accelerazione alla palla di questi due campioni è mostruosa, probabilmente la più alta in assoluto nella storia del gioco. A questa magistrale potenza di fuoco, Jannik ha aggiunto una complessità e lucida visione tattica che lo eleva su tutti. La grandezza di Sinner va oltre ai numeri, ma ci sono statistiche indubbiamente importanti e rilevanti che danno un metro ulteriore del suo bis vincente alle ATP Finals. Questi alcuni dei più significativi.

Jannik è il nono giocatore nella storia a confermarsi campione alle Finals da quando esiste la manifestazione. Questa la lista completa: Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Roger Federer, Novak Djokovic e Jannik Sinner. Con 24 anni e 85 giorni, è il quarto tennista più giovane a completare la doppietta: il più precoce è stato Lleyton Hewitt (2001-2002) a 21 anni e 260 giorni (i giorni si contano da inizio torneo), segue Ivan Lendl (1981-2982, 22 anni e 317 giorni) e Roger Federer (2003-2004, 23 anni e 99 giorni).

Ancor più notevole l’essere riuscito vincere le ATP Finals per due anni di fila senza aver perso un set in entrambe le occasioni. Per quantificare la grandezza dell’impresa, al “Master” di fine anno nessuno era riuscito a vincere facendo un percorso netto dal 1987 al 2023. Sinner c’è riuscito per due anni di fila, 2024 e 2025.

Grazie al suo secondo titolo senza perdere un match alle Finals, il bilancio di Jannik nel torneo è di 15 partite vinte e solo 2 sconfitte. Considerando un minimo di 10 match giocati nel torneo, Sinner diventa il giocatore con la miglior percentuale di successo alle Finals: 88,2%. Supera il rendimento di Ilie Nastase, fermo all’88% con le sue 22 partite vinte e 3 sconfitte. Terzo Lendl, al 79,6 (ma moltissimi match giocati, 39 vittorie e 10 sconfitte).

Sinner ha terminato il 2025 con un bilancio di 57 vittorie a fronte di sole 6 sconfitte, per una percentuale di successo del 90,47% È il secondo anno consecutivo che l’azzurro conclude l’anno con più del 90% di vittorie. Nell’Era Open solo 4 tennisti sono riusciti a farlo per almeno due anni di fila: Bjorn Borg (1977-1980), Ivan Lendl (1985-1987) e Roger Federer (2004-2006).

Considerando invece i due anni vincenti di Jannik, 2024 e 2025, la sua percentuale complessiva di successi nell’arco di due stagioni consecutive è del 91,6% (131 vittorie e 12 sconfitte, 6 in ciascuno delle due annate), un dato spaziale che lo pone i vertici assoluti nella storia moderna del gioco. Infatti supera anche Djokovic, che nella doppietta 2014-2015 si è fermato al 91,1% di successi (143 vittorie e 14 sconfitte). Il recordman assoluto di rendimento su due anni consecutivi resta Roger Federer nel 2005-2006, con un inarrivabile 95,1% di vittorie (173 partite vinte a fronte di sole 9 sconfitte!), seguono Connors (1974-75, col 94%), Borg (1979-80 col 92,8%), McEnroe (1984-85 col 92,7%) e Lendl (1985-86 col 92,4%).

La coppia Sinner & Alcaraz, da quando esistono le Finals (1970) è la prima a disputare nello stesso anno almeno 3 finali Slam e anche quella delle Finals. Un indice assoluto di dominio su tutta la concorrenza, come anche dimostra l’incredibile gap di punti in classifica su tutti gli altri: tra gli 11500 punti di Sinner e i 5160 di Zverev, il terzo, c’è una voragine di 6340. Incredibile.

