Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Stefano Travaglia nella foto
CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:30
Federico Arnaboldi
vs Alexander Donski
ATP Bergamo
Federico Arnaboldi [4]
15
3
6
0
Alexander Donski•
30
6
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
A. Donski
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
ace
A-40
ace
3-2 → 3-3
F. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
A. Donski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
A. Donski
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Donski
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
A. Donski
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
F. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Oleg Prihodko vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
Alexey Vatutin vs Andrea Guerrieri
Il match deve ancora iniziare
Marko Topo vs Jan Choinski (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Stefano Travaglia vs Matej Dodig (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Michele Ribecai vs Sergio Callejon Hernando
ATP Bergamo
Michele Ribecai [6]•
40
7
0
Sergio Callejon Hernando [9]
A
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
S. Callejon Hernando
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
6-5 → 7-5
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Ribecai
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Ribecai
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Milos Karol vs Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Hamish Stewart vs Anton Matusevich
Il match deve ancora iniziare
Mika Brunold vs Beibit Zhukayev (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Quadra 1 – ore 15:00
Jefferson Wendler Filho
vs Nicolas Zanellato
Il match deve ancora iniziare
Orlando Luz vs Natan Rodrigues
Il match deve ancora iniziare
Dmitry Popko vs Mateus Alves (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Bruno Kuzuhara
Il match deve ancora iniziare
Quadra 2 – ore 15:00
Federico Zeballos vs Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Wilson Leite vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Joao Eduardo Schiessl (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva vs Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 15:00
Santiago De La Fuente vs Maximo Zeitune
Il match deve ancora iniziare
Carlos Maria Zarate vs Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Miguel Tobon vs Juan Bautista Torres (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
CANCHA CENTRAL – ore 16:00
Luis David Martinez
vs Gabriel Schenekenberg
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Aguilar vs Tomas Martinez
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Joaquin Aguilar Cardozo (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Alex Hernandez (Non prima 00:45)
Il match deve ancora iniziare
Ryan Dickerson vs Murkel Dellien
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 2 – ore 16:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Nicolas Garcia Longo
Il match deve ancora iniziare
Justin Roberts vs Federico Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
CANCHA 1 – ore 16:00
Salvador Price vs Enzo Camargo Lima
Il match deve ancora iniziare
Lucio Ratti vs Victor Hugo Remondy Pagotto
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Ivan Navarro Court – ore 10:30
Gianluca Cadenasso
vs Carlos Lopez Montagud
ATP Montemar
Gianluca Cadenasso [1]
40
6
3
Carlos Lopez Montagud [12]•
30
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Lopez Montagud
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
G. Cadenasso
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Lopez Montagud
2-0 → 2-1
C. Lopez Montagud
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Cadenasso
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-4 → 6-4
C. Lopez Montagud
4-4 → 5-4
G. Cadenasso
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
C. Lopez Montagud
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
C. Lopez Montagud
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-2 → 3-2
G. Cadenasso
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
C. Lopez Montagud
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
C. Lopez Montagud
0-0 → 0-1
Pedro Rodenas vs Stefan Palosi (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Merida vs Alberto Garcia Garcia (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Tiago Pereira vs Elmer Moller
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:30
Cezar Cretu vs Jonas Forejtek
ATP Montemar
Cezar Cretu [4]
40
3
3
Jonas Forejtek [8]•
30
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Forejtek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
C. Cretu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Cretu
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Forejtek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Forejtek
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
3-5 → 3-6
C. Cretu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Forejtek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Cretu
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Forejtek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
C. Cretu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Forejtek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Svyatoslav Gulin vs Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Franco Agamenone (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Sanchez Jover vs Miguel Damas
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 10:30
Federico Bondioli vs Filippo Moroni
ATP Montemar
Federico Bondioli [6]•
0
6
0
0
Filippo Moroni [9]
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Moroni
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 0-2
F. Bondioli
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Moroni
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
F. Bondioli
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
F. Moroni
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
df
3-2 → 4-2
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Moroni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
F. Moroni
0-15
15-15
30-15
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Max Alcala Gurri vs Giuseppe La Vela
Il match deve ancora iniziare
Juan Escabias / Pavel Petrov vs Geoffrey Blancaneaux / Zdenek Kolar (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Adrian Andreev
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Centre Court – ore 10:00
Yurii Dzhavakian
vs Evgeny Philippov
ATP Soma Bay
Yurii Dzhavakian [2]
6
6
Evgeny Philippov [10]
1
4
Vincitore: Dzhavakian
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Dzhavakian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
E. Philippov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
E. Philippov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Y. Dzhavakian
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
E. Philippov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Dzhavakian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Dzhavakian
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 6-1
E. Philippov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Y. Dzhavakian
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Dzhavakian
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Aziz Ouakaa vs Tom Zeuch
ATP Soma Bay
Aziz Ouakaa [6]•
0
1
Tom Zeuch [12]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Zeuch
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jay Clarke vs Fares Zakaria (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Michael Bassem Sobhy vs Mirza Basic
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Simone Agostini vs Matthew Summers
ATP Soma Bay
Simone Agostini•
15
6
2
4
Matthew Summers [8]
40
1
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Agostini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
S. Agostini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Summers
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Agostini
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Summers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Agostini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Summers
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Agostini
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
1-4 → 2-4
S. Agostini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Summers
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
2-1 → 3-1
S. Agostini
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jannik Opitz vs Daniil Ostapenkov
Il match deve ancora iniziare
Toby Samuel vs Ilia Simakin (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Henry Bernet vs Giles Hussey
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Peter Fajta vs Matteo Fondriest
ATP Soma Bay
Peter Fajta [1]
6
6
Matteo Fondriest
3
4
Vincitore: Fajta
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Fajta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Fondriest
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
4-2 → 4-3
P. Fajta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Fondriest
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Fajta
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Fondriest
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
P. Fajta
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Fondriest
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Fondriest
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Dominik Kellovsky vs Ivan Nedelko
ATP Soma Bay
Dominik Kellovsky [4]•
30
0
Ivan Nedelko [11]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kellovsky
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
COURT 3 – ore 02:00
Ryotaro Taguchi
vs Yuta Kikuchi
ATP Yokohama
Yuta Kikuchi [5]
6
3
3
Ryotaro Taguchi
4
6
6
Vincitore: Taguchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Taguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
R. Taguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
R. Taguchi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Y. Kikuchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kikuchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
4-4 → 5-4
Y. Kikuchi
0-15
15-15
15-30
df
15-40
4-2 → 4-3
Y. Kikuchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Jumpei Yamasaki vs Naoki Nakagawa
ATP Yokohama
Naoki Nakagawa [6]
3
1
Jumpei Yamasaki
6
6
Vincitore: Yamasaki
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-3 → 1-3
N. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
J. Yamasaki
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
J. Yamasaki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Yamasaki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-3 → 2-4
N. Nakagawa
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-3 → 2-3
J. Yamasaki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. Yamasaki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Yasutaka Uchiyama vs Tsung-Hao Huang (Non prima 05:30)
ATP Yokohama
Yasutaka Uchiyama [7]
6
7
Tsung-Hao Huang
4
6
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
10-10*
10*-11
11*-11
12-11*
6-6 → 7-6
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Huang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
4-4 → 4-5
T. Huang
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Uchiyama
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Uchiyama
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
T. Huang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Uchiyama
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
T. Huang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
T. Huang
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Maxim Zhukov vs Ryo Tabata
ATP Yokohama
Maxim Zhukov
6
6
Ryo Tabata
4
4
Vincitore: Zhukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zhukov
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
3-3 → 3-4
R. Tabata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
M. Zhukov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Tabata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
M. Zhukov
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Tabata
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Zhukov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
COURT 1 – ore 02:00
Taisei Ichikawa vs Ryuki Matsuda
ATP Yokohama
Ryuki Matsuda [2]
5
3
Taisei Ichikawa [11]
7
6
Vincitore: Ichikawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Matsuda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
R. Matsuda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
R. Matsuda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
T. Ichikawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
T. Ichikawa
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
T. Ichikawa
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-3 → 1-4
R. Matsuda
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
T. Ichikawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
Yusuke Kusuhara vs Koki Matsuda
ATP Yokohama
Koki Matsuda [3]
7
1
2
Yusuke Kusuhara [10]
6
6
6
Vincitore: Kusuhara
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Kusuhara
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 2-6
K. Matsuda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
K. Matsuda
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
K. Matsuda
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kusuhara
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-4 → 0-5
K. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Y. Kusuhara
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
ace
4-2*
5*-2
6*-2
ace
6-6 → 7-6
Y. Kusuhara
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
K. Matsuda
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-5 → 6-5
K. Matsuda
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
Y. Kusuhara
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
K. Matsuda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 1-2
Y. Kusuhara
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
K. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Yuta Shimizu vs Yusuke Takahashi (Non prima 05:30)
ATP Yokohama
Yuta Shimizu [6]
6
6
Yusuke Takahashi
2
2
Vincitore: Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Y. Shimizu
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Y. Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Y. Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Y. Shimizu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
COURT 4 – ore 02:00
Igor Marcondes vs JiSung Nam
ATP Yokohama
Igor Marcondes [1]
6
6
JiSung Nam [9]
4
4
Vincitore: Marcondes
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
J. Nam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
I. Marcondes
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
I. Marcondes
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-0 → 3-0
J. Nam
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Michael Vrbensky vs Thijmen Loof
ATP Yokohama
Michael Vrbensky [4]
6
6
Thijmen Loof
3
3
Vincitore: Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Vrbensky
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
T. Loof
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
T. Loof
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
T. Loof
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-0 → 3-1
T. Loof
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Loof
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
5-3 → 6-3
T. Loof
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
T. Loof
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
1-3 → 2-3
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
T. Loof
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Akira Santillan vs Masamichi Imamura (Non prima 05:30)
ATP Yokohama
Akira Santillan
6
6
Masamichi Imamura
0
2
Vincitore: Santillan
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-0 → 4-1
A. Santillan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
M. Imamura
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
A. Santillan
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Santillan
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
A. Santillan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Imamura
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Court 2 – ore 01:00
Jake Delaney
vs Joshua Charlton
ATP Sydney
Jake Delaney [2]
7
7
Joshua Charlton [10]
5
6
Vincitore: Delaney
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
ace
5-3*
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-6 → 6-6
J. Charlton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
J. Delaney
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
J. Delaney
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Delaney
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
J. Charlton
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
J. Delaney
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Charlton
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Marc Polmans vs Leo Vithoontien
ATP Sydney
Marc Polmans [1]
6
6
Leo Vithoontien [7]
3
3
Vincitore: Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-2 → 5-3
L. Vithoontien
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
M. Polmans
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
4-1 → 4-2
L. Vithoontien
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
M. Polmans
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
L. Vithoontien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
James McCabe vs Hiroki Moriya
ATP Sydney
James McCabe [5]
6
6
Hiroki Moriya
4
3
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-2 → 3-3
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. McCabe
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. McCabe
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
H. Moriya
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
J. McCabe
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
H. Moriya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. McCabe
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 01:00
Carl Emil Overbeck
vs Pavle Marinkov
ATP Sydney
Pavle Marinkov [5]
4
4
Carl Emil Overbeck [8]
6
6
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Emil Overbeck
4-5 → 4-6
P. Marinkov
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
C. Emil Overbeck
3-4 → 3-5
P. Marinkov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
2-4 → 3-4
C. Emil Overbeck
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
P. Marinkov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
C. Emil Overbeck
0-1 → 0-2
P. Marinkov
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Emil Overbeck
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Emil Overbeck
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-4 → 3-5
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-4 → 2-4
P. Marinkov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
C. Emil Overbeck
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Emil Overbeck
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
P. Marinkov
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Hayato Matsuoka vs Taiyo Yamanaka
ATP Sydney
Hayato Matsuoka [4]
6
7
Taiyo Yamanaka [12]
3
5
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Matsuoka
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Yamanaka
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
T. Yamanaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
3-3 → 3-4
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Yamanaka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Yamanaka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
T. Yamanaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Yamanaka
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-2 → 3-2
H. Matsuoka
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Matsuoka
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Karan Singh vs Aryan Shah
ATP Sydney
Karan Singh
7
6
Aryan Shah
6
3
Vincitore: Singh
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Singh
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-2 → 5-2
A. Shah
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
A. Shah
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
df
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
K. Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
K. Singh
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
A. Shah
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
3-3 → 3-4
A. Shah
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 1-2
A. Shah
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 6 – ore 01:00
Shinji Hazawa vs Blaise Bicknell
ATP Sydney
Blaise Bicknell [3]
6
6
4
Shinji Hazawa [11]
3
7
6
Vincitore: Hazawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Hazawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
S. Hazawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Hazawa
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Bicknell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
B. Bicknell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
B. Bicknell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Bicknell
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Hazawa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bicknell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
B. Bicknell
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
S. Hazawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
B. Bicknell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-1 → 4-1
S. Hazawa
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
2-1 → 3-1
S. Hazawa
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
Emile Hudd vs Ajeet Rai
ATP Sydney
Ajeet Rai [6]
4
3
Emile Hudd
6
6
Vincitore: Hudd
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Hudd
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
A. Rai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
A. Rai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
A. Rai
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
E. Hudd
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rai
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-5 → 4-6
A. Rai
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
E. Hudd
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
E. Hudd
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Tai Sach vs Rio Noguchi
ATP Sydney
Rio Noguchi [8]
6
1
2
Tai Sach
2
6
6
Vincitore: Sach
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Sach
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-5 → 2-6
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
T. Sach
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
T. Sach
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 0-2
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Sach
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-5 → 1-5
T. Sach
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
0-4 → 0-5
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
T. Sach
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
T. Sach
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
T. Sach
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-0 → 4-1
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
T. Sach
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
