Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Stefano Travaglia nella foto

CHALLENGER Bergamo (Italia 🇮🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
Federico Arnaboldi ITA vs Alexander Donski BUL
ATP Bergamo
Federico Arnaboldi [4]
15
3
6
0
Alexander Donski
30
6
3
0


Oleg Prihodko UKR vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

Alexey Vatutin RUS vs Andrea Guerrieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Marko Topo GER vs Jan Choinski GBR (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Matej Dodig CRO (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Michele Ribecai ITA vs Sergio Callejon Hernando ESP

ATP Bergamo
Michele Ribecai [6]
40
7
0
Sergio Callejon Hernando [9]
A
5
1


Milos Karol SVK vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart GBR vs Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold SUI vs Beibit Zhukayev KAZ (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Florianopolis (Brasile 🇧🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Quadra 1 – ore 15:00
Jefferson Wendler Filho BRA vs Nicolas Zanellato BRA
Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA vs Natan Rodrigues BRA

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ vs Mateus Alves BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Bruno Kuzuhara USA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 2 – ore 15:00
Federico Zeballos BOL vs Johannes Ingildsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Wilson Leite BRA vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Joao Eduardo Schiessl BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 15:00
Santiago De La Fuente ARG vs Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Miguel Tobon COL vs Juan Bautista Torres ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guayaquil (Ecuador 🇪🇨) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

CANCHA CENTRAL – ore 16:00
Luis David Martinez VEN vs Gabriel Schenekenberg BRA
Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Aguilar CAN vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Joaquin Aguilar Cardozo URU (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Alex Hernandez MEX (Non prima 00:45)

Il match deve ancora iniziare

Ryan Dickerson USA vs Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 2 – ore 16:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Nicolas Garcia Longo ARG

Il match deve ancora iniziare

Justin Roberts BAH vs Federico Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 1 – ore 16:00
Salvador Price COL vs Enzo Camargo Lima BRA

Il match deve ancora iniziare

Lucio Ratti ARG vs Victor Hugo Remondy Pagotto BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Montemar (Spagna 🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Ivan Navarro Court – ore 10:30
Gianluca Cadenasso ITA vs Carlos Lopez Montagud ESP
ATP Montemar
Gianluca Cadenasso [1]
40
6
3
Carlos Lopez Montagud [12]
30
4
1


Pedro Rodenas ESP vs Stefan Palosi ROU (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Alberto Garcia Garcia ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR vs Elmer Moller DEN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:30
Cezar Cretu ROU vs Jonas Forejtek CZE

ATP Montemar
Cezar Cretu [4]
40
3
3
Jonas Forejtek [8]
30
6
2


Svyatoslav Gulin RUS vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Franco Agamenone ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 10:30
Federico Bondioli ITA vs Filippo Moroni ITA

ATP Montemar
Federico Bondioli [6]
0
6
0
0
Filippo Moroni [9]
0
4
6
0


Max Alcala Gurri ESP vs Giuseppe La Vela ITA

Il match deve ancora iniziare

Juan Escabias ESP / Pavel Petrov RUS vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Zdenek Kolar CZE (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Adrian Andreev BUL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Soma Bay (Egitto 🇪🇬) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Centre Court – ore 10:00
Yurii Dzhavakian UKR vs Evgeny Philippov RUS
ATP Soma Bay
Yurii Dzhavakian [2]
6
6
Evgeny Philippov [10]
1
4
Vincitore: Dzhavakian


Aziz Ouakaa TUN vs Tom Zeuch GER

ATP Soma Bay
Aziz Ouakaa [6]
0
1
Tom Zeuch [12]
40
1


Jay Clarke GBR vs Fares Zakaria EGY (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Michael Bassem Sobhy EGY vs Mirza Basic BIH

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Simone Agostini ITA vs Matthew Summers GBR

ATP Soma Bay
Simone Agostini
15
6
2
4
Matthew Summers [8]
40
1
6
3


Jannik Opitz GER vs Daniil Ostapenkov BLR

Il match deve ancora iniziare

Toby Samuel GBR vs Ilia Simakin RUS (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Henry Bernet SUI vs Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Peter Fajta HUN vs Matteo Fondriest ITA

ATP Soma Bay
Peter Fajta [1]
6
6
Matteo Fondriest
3
4
Vincitore: Fajta


Dominik Kellovsky CZE vs Ivan Nedelko RUS

ATP Soma Bay
Dominik Kellovsky [4]
30
0
Ivan Nedelko [11]
40
1






CHALLENGER Yokohama (Giappone 🇯🇵) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

COURT 3 – ore 02:00
Ryotaro Taguchi JPN vs Yuta Kikuchi JPN
ATP Yokohama
Yuta Kikuchi [5]
6
3
3
Ryotaro Taguchi
4
6
6
Vincitore: Taguchi


Jumpei Yamasaki JPN vs Naoki Nakagawa JPN

ATP Yokohama
Naoki Nakagawa [6]
3
1
Jumpei Yamasaki
6
6
Vincitore: Yamasaki


Yasutaka Uchiyama JPN vs Tsung-Hao Huang TPE (Non prima 05:30)

ATP Yokohama
Yasutaka Uchiyama [7]
6
7
Tsung-Hao Huang
4
6
Vincitore: Uchiyama


Maxim Zhukov RUS vs Ryo Tabata JPN

ATP Yokohama
Maxim Zhukov
6
6
Ryo Tabata
4
4
Vincitore: Zhukov




COURT 1 – ore 02:00
Taisei Ichikawa JPN vs Ryuki Matsuda JPN

ATP Yokohama
Ryuki Matsuda [2]
5
3
Taisei Ichikawa [11]
7
6
Vincitore: Ichikawa


Yusuke Kusuhara JPN vs Koki Matsuda JPN

ATP Yokohama
Koki Matsuda [3]
7
1
2
Yusuke Kusuhara [10]
6
6
6
Vincitore: Kusuhara


Yuta Shimizu JPN vs Yusuke Takahashi JPN (Non prima 05:30)

ATP Yokohama
Yuta Shimizu [6]
6
6
Yusuke Takahashi
2
2
Vincitore: Shimizu




COURT 4 – ore 02:00
Igor Marcondes BRA vs JiSung Nam KOR

ATP Yokohama
Igor Marcondes [1]
6
6
JiSung Nam [9]
4
4
Vincitore: Marcondes


Michael Vrbensky CZE vs Thijmen Loof NED

ATP Yokohama
Michael Vrbensky [4]
6
6
Thijmen Loof
3
3
Vincitore: Vrbensky


Akira Santillan JPN vs Masamichi Imamura JPN (Non prima 05:30)

ATP Yokohama
Akira Santillan
6
6
Masamichi Imamura
0
2
Vincitore: Santillan






CHALLENGER Sydney (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Court 2 – ore 01:00
Jake Delaney AUS vs Joshua Charlton AUS
ATP Sydney
Jake Delaney [2]
7
7
Joshua Charlton [10]
5
6
Vincitore: Delaney


Marc Polmans AUS vs Leo Vithoontien JPN

ATP Sydney
Marc Polmans [1]
6
6
Leo Vithoontien [7]
3
3
Vincitore: Polmans


James McCabe AUS vs Hiroki Moriya JPN

ATP Sydney
James McCabe [5]
6
6
Hiroki Moriya
4
3
Vincitore: McCabe




Court 5 – ore 01:00
Carl Emil Overbeck DEN vs Pavle Marinkov AUS
ATP Sydney
Pavle Marinkov [5]
4
4
Carl Emil Overbeck [8]
6
6
Vincitore: Overbeck


Hayato Matsuoka JPN vs Taiyo Yamanaka JPN

ATP Sydney
Hayato Matsuoka [4]
6
7
Taiyo Yamanaka [12]
3
5
Vincitore: Matsuoka


Karan Singh IND vs Aryan Shah IND

ATP Sydney
Karan Singh
7
6
Aryan Shah
6
3
Vincitore: Singh




Court 6 – ore 01:00
Shinji Hazawa JPN vs Blaise Bicknell JAM

ATP Sydney
Blaise Bicknell [3]
6
6
4
Shinji Hazawa [11]
3
7
6
Vincitore: Hazawa


Emile Hudd GBR vs Ajeet Rai NZL

ATP Sydney
Ajeet Rai [6]
4
3
Emile Hudd
6
6
Vincitore: Hudd


Tai Sach AUS vs Rio Noguchi JPN

ATP Sydney
Rio Noguchi [8]
6
1
2
Tai Sach
2
6
6
Vincitore: Sach


