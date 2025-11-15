Gaudenzi apre alla possibilità di nuovi cambiamenti nei Masters 1000: “Stiamo valutando una modifica ai bye”
Il calendario ATP continua a evolversi e Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, conferma che il processo di trasformazione non è affatto terminato. Durante una lunga conferenza stampa a Torino, nel contesto delle Nitto ATP Finals, l’ex tennista italiano ha rivelato che potrebbe esserci un’altra modifica significativa all’orizzonte per i tornei Masters 1000.
Negli ultimi anni, diversi eventi di questa categoria sono stati ampliati al formato su due settimane, simile a quello dei tornei del Grande Slam. Una scelta che però non ha incontrato il favore unanime dei giocatori: molti ritengono eccessiva la durata dei Masters, soprattutto per un calendario già estremamente fitto.
L’ipotesi allo studio: bye per i migliori nei primi due turni
Proprio in risposta alle lamentele dei tennisti, Gaudenzi ha svelato che l’ATP sta valutando una soluzione progettata per alleggerire gli impegni dei top player pur mantenendo il formato attuale.
“La possibilità che stiamo studiando – ha spiegato Gaudenzi – è quella di concedere dei bye nelle prime due giornate ai giocatori con le teste di serie più alte, così da permettere loro di arrivare più tardi al torneo e iniziare a competere solo nella fase più avanzata della prima settimana”.
Una modifica che, nelle intenzioni, permetterebbe ai migliori di ridurre il carico di partite e i tempi di permanenza in sede, pur senza stravolgere la struttura del Masters 1000 a due settimane.
Una proposta che potrebbe cambiare l’identità dei Masters
La misura, qualora approvata, costituirebbe un cambiamento importante nell’equilibrio competitivo dei tornei. I primi giocatori del seeding, infatti, avrebbero un vantaggio logistico e fisico rispetto al resto del tabellone, entrando in gioco molto più tardi rispetto agli altri.
Resta da capire se questa ipotesi riceverà un sostegno ampio nel circuito o se incontrerà resistenze da parte degli organizzatori e degli stessi giocatori non compresi fra le teste di serie più alte.
Una decisione ancora lontana, ma il dibattito è aperto
Gaudenzi ha sottolineato che si tratta soltanto di una proposta in fase di studio, non di una decisione imminente. Tuttavia, il fatto stesso che l’ATP stia valutando soluzioni alternative conferma che il calendario è entrato in una fase di continua ridefinizione, dettata dall’esigenza di trovare un equilibrio tra spettacolo, sostenibilità e benessere dei giocatori.
Se i Masters 1000 continueranno nella direzione delle due settimane, come sembra, la questione dei bye per i top seed potrebbe diventare uno dei temi centrali del tennis del prossimo futuro.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Andrea Gaudenzi
I primi in classifica potrebbe andare bene si e no, si perchè avrebbero più riposo, no perchè entrando in fase avanzata troverebbero giocatori più in forma e già adattati alla superfice. Il rischio è di essere eliminati subito dal torneo
Perché i migliori giocano 4 o 5 o 6 partite mentre i meno bravi 1 o 2 o 3 e con 2 bye avorrebbero più possibilità di giocare la seconda o la terza partita
I 2 FENOMENI vanno ammessi direttamente alle SEMIFINALI, altrimenti faranno metà dei 1000 e forse un paio di 500…
… com’è giusto che sia! 😉
L’ennesima stupidata del tennis in arrivo. Perchè mai dovrebbero concedere due giorni in più di riposo ai migliori, e penalizzare ulterioremente gli altri?
quindi l’articolista, che è sempre quella firma, riprende una cosa detta da gaudenzi, nell’intervista di un paio di giorni fa riportata da Mazzoni, evidentemente perchè passata sotto silenzio qui dentro? e per permettere quindi ai soliti di insultare liberamene Gaudenzi?
a me non sembra una bella cosa.
indipendentemente dal merito della proposta.
che non si sa da che parte provenga. non sfiora all’anticamera del cervello di chi insulta gratuitamente che magari la proposta arriva dai giocatori stessi?
ma tanto bisogna insultare Gaudenzi, giusto?
Più bye per tutti!
A caldo direi che sarebbe una follia. Intanto sarebbe gradito sapere quali teste di serie avrebbero tale vantaggio, che non si limiterebbe soltanto a saltare i primi 2 turni, ma che gli stessi risparmierebbero anche sui costi di gestione, mentre i non teste di serie avrebbero comunque gli stessi costi e in più dovrebbero comunque giocare tutti i turni. Una disparità inaccettabile. Senza contare che vorrei vedere quanta gente spenderebbe per i primi turni dove mancherebbero tutti i big. Insomma, mi pare proprio una bischerata assolutamente senza alcun senso, se non quello di peggiorare le cose. E mi chiedo, è mai possibile che non vi siano menti intelligenti che possano trovare una soluzione equa ed equilibrata?
Caro Com, pensa il travaso di bile per tutti gli esperti che si sono accorti, dopo 50 anni (un tempo era anche agli AO), di quanto sia proditorio il bye, la rovina del tennis. E adesso vuole metterne 2 per accontentare i notabili….secondo me lo fa apposta per far arrabbiare il Colonnello….
Ogni cambiamento tutti a criticare. Per me sarebbe un opzione che accontenterebbe tutti. I tornei sono contenti perché durano comunque più a lungo, i top player sono contenti perché hanno più tempo per allenarsi e un calendario meno fitto, gli altri giocatori partecipanti sono contenti perché nei primi due turni non hanno incontri proibitivi. Alla fine accontenta più o meno tutti a parte i lettori di live tennis ma quella è una missione impossibile
Ma questo si concentra bene, le studia di notte o gli vengono così senza sforzo? Il suo posto sarebbe alla Gialapoa’s in partnership con Herbert Ballerina e Sciatto a sparare mischiate per far ridere la gente. Il peggiore presidente atp della storia.
Praticamente anzichè un bye ci sarà un bye bye (baby)
😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
Ah Bianco Bianco dove sei quando servi? ahahahahahahhaha
Sembra che siano lì solo per peggiorare le cose, e’ tempo che Gaudenzi e soci lascino le poltrone ad altri, potranno solo fare meglio.
Siccome wc, bye, Pr, Lucky loser e un altro paio di figure che non ricordo non sono sufficienti, io introdurrei i giocatori jolly. Dei giocatori che fanno la loro partita tra loro e al turno successivo lasciano spazio alla testa di serie, che vincano o perdano. Potrebbero essere utilizzati anche in caso di ritiri, anche in finale e a partita in corso, per proseguire il match.
Io li farei giocare direttamente la finale, così sono tutti contenti: organizzatori, sponsor e pubblico pagante!
Io intendevo di togliere i BYE!
Sarebbe ora!
scusate ma non capisco, mi sento come uscito dalla macchina del tempo venendo dal futuro..
Ma nei 1000 da 2 settimane con tabelloni da 96 giocatori sul modello di Miami e Indian Wells.. Tutte le tds hanno già il bye no?
che cavolo di dichiarazione è?
DOPPIO BYE??
ennesima corbelleria di gaudenzi… a quel punto mettete alcaraz e Sinner direttamente in semifinale, una sorta di challenge round..
Proposta FOLLE… E CHE I TORNEI NON ACCETTERANNO, PERCHÉ I 1000 NELLA PRIMA SETTIMANA VENDERANNO, FORSE, UN QUARTO DEI BIGLIETTI
Quindi nella prima settimana sarà un 250 che darà punti come un 1000.
Quindi implicitamente dà ragione ai pro e non alle miriadi di sapientoni del sito che demonizzano le loro lamentele.
Resta da capire se rimarrà attrattivo per gli sponsor e se andrà bene ai direttori che hanno investito per i 1000 dopati considerando la presenza dei top ehm top2.
per me le due settimane sono soltanto un modo per spillare più soldi possibili agli spettatori allungando il brodo (come successo a me a Roma 2023 e dove non andrò mai più). Riportassero il tutto ad una settimana come prima. La possibilità di avere un Bye rende tutto ancora più squilibrato secondo me e poco equo nei confronti di chi lotta nelle retrovie.