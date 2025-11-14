ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della sesta giornata. Oggi si chiude la fase a gironi. In campo Sinner e il match fuori o dentro tra Zverev vs Auger (LIVE)

14/11/2025 08:33 8 commenti
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)

ATP Finals

Torino 🇮🇹 • cemento (al coperto) – 6° Giornata 🏆 🎾

Inalpi Arena, Torino — indoor

Finals
Indoor Hard

Città
Torino 🇮🇹

Superficie
Cemento (indoor)

Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Ben Shelton USA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Christian Harrison USA / Evan King USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur 🇦🇺 | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |

🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% |
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |

🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |

🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |

TAG: , , ,

8 commenti

Giuliano da Viareggio (Guest) 14-11-2025 09:46

Scritto da Humbert50

Scritto da Giuliano da Viareggio
E se Sinner giocasse questa partita senza “coltello tra i denti”, per non rischiare di dover pagare gli sforzi inutili nella/e partita/e successiva/e?
Meglio perdere eventualmente questa che perdere il titolo di “MAESTRO DEI MAESTRI”, al quale puo’ e deve legittimamente aspirare se rimane bello pimpante!
ATTENZIONE, QUESTO MIO POST, RAPPRESENTA SOLO UNA PENSATA DA FURBACCHIONE CHE, SONO CERTISSIMO NON RIENTRA NELLE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO FUORICLASSE.
Scusate se mi sono permesso di scriverlo……..

Sono d’accordo. Non deve sprecare troppe energie. Questa volta con De Minaur sarà durissima.

Tra l’altro, Shelton sicuramente dara’ l’anima per vincerla, essendo l’unico dell’intero lotto dei partecipanti a non aver vinto nessuna partita. Inoltre Sinner resterebbe n.1 del girone anche in caso di sconfitta…….

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 14-11-2025 09:46

@ JannikUberAlles (#4523068)

Sarebbe GIOCO e non “fuoco” 😀

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 14-11-2025 09:45

Ormai l’esperienza di Sinner, oltre la consapevolezza dei suoi mezzi, è tale che gli permette di “giocare con il punteggio” e di conservare le energie per i momenti decisivi.

Se avete fatto caso, nel penultimo gioco dell’incontro con Zverev, con il tedesco al servizio, quasi non ha neppure provato a rispondere, mantenendo la sua concentrazione sul fuoco successivo, quando avrebbe avuto il servizio a disposizione.

Così lui “accompagnerà” Shelton nei suoi servizi, aspettando o l’occasione per tentare il break (per doppi falli e/o errori dell’avversario) o il tie-break.

Niente rincorse estreme o recuperi impossibili!

Poi con De Minaur cercherà di abbreviare gli scambi, confermando le sue ultime strategie: smorzata e discesa a rete in contro-tempo.

Forza J A N N I K !!!!!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aquila. 14-11-2025 09:30

Scritto da Giuliano da Viareggio
E se Sinner giocasse questa partita senza “coltello tra i denti”, per non rischiare di dover pagare gli sforzi inutili nella/e partita/e successiva/e?
Meglio perdere eventualmente questa che perdere il titolo di “MAESTRO DEI MAESTRI”, al quale puo’ e deve legittimamente aspirare se rimane bello pimpante!
ATTENZIONE, QUESTO MIO POST, RAPPRESENTA SOLO UNA PENSATA DA FURBACCHIONE CHE, SONO CERTISSIMO NON RIENTRA NELLE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO FUORICLASSE.
Scusate se mi sono permesso di scriverlo……..

Il bello delle finals che non puoi e non devi fare questi calcoli, ogni partita vinta sono 200 punti Atp e 396.500 dollari, in più se vinci il torneo senza mai perdere una partita il montepremi del vincitore passa da 2.367.000 dollari a 5.071.000 dollari…..E’ il bello di questo torneo per motivi vari i giocatori devono sempre dare il massimo

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: omerjno
Antoz (Guest) 14-11-2025 09:29

@ Giuliano da Viareggio (#4523047)

Anche perché vincere oggi vale 200 punti e abbiamo visto nella lotta al n.1 che ogni singolo punto conta parecchio

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: omerjno
Humbert50 (Guest) 14-11-2025 09:24

Scritto da Giuliano da Viareggio
E se Sinner giocasse questa partita senza “coltello tra i denti”, per non rischiare di dover pagare gli sforzi inutili nella/e partita/e successiva/e?
Meglio perdere eventualmente questa che perdere il titolo di “MAESTRO DEI MAESTRI”, al quale puo’ e deve legittimamente aspirare se rimane bello pimpante!
ATTENZIONE, QUESTO MIO POST, RAPPRESENTA SOLO UNA PENSATA DA FURBACCHIONE CHE, SONO CERTISSIMO NON RIENTRA NELLE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO FUORICLASSE.
Scusate se mi sono permesso di scriverlo……..

Sono d’accordo. Non deve sprecare troppe energie. Questa volta con De Minaur sarà durissima.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 14-11-2025 09:14

E se Sinner giocasse questa partita senza “coltello tra i denti”, per non rischiare di dover pagare gli sforzi inutili nella/e partita/e successiva/e?
Meglio perdere eventualmente questa che perdere il titolo di “MAESTRO DEI MAESTRI”, al quale puo’ e deve legittimamente aspirare se rimane bello pimpante!
ATTENZIONE, QUESTO MIO POST, RAPPRESENTA SOLO UNA PENSATA DA FURBACCHIONE CHE, SONO CERTISSIMO NON RIENTRA NELLE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO FUORICLASSE.
Scusate se mi sono permesso di scriverlo……..

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 14-11-2025 08:54

Forza Jannik,vinci anche questa così potrai fare l’imbattuto come l’ anno scorso.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!