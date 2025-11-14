ATP Finals 2025 – Torino: I risultati completi della sesta giornata. Oggi si chiude la fase a gironi. In campo Sinner e il match fuori o dentro tra Zverev vs Auger (LIVE)

Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Ben Shelton (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
🏆 JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | —————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | C. Alcaraz 🇪🇸 | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur 🇦🇺 | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz 🇺🇸 | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti 🇮🇹 | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |
🏆 BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————– | ——— | ——- | ——- | ——– | ——- |
| 1 | J. Sinner 🇮🇹 | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% |
| 2 | A. Zverev 🇩🇪 | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime 🇨🇦 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |
🏆 PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ————————————— | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | S. Bolelli 🇮🇹 / A. Vavassori 🇮🇹 | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash 🇬🇧 / L. Glasspool 🇬🇧 | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |
🏆 JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ———————————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | J. Salisbury 🇬🇧 / N. Skupski 🇬🇧 | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧 | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison 🇺🇸 / E. King 🇺🇸 | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |
8 commenti
Tra l’altro, Shelton sicuramente dara’ l’anima per vincerla, essendo l’unico dell’intero lotto dei partecipanti a non aver vinto nessuna partita. Inoltre Sinner resterebbe n.1 del girone anche in caso di sconfitta…….
@ JannikUberAlles (#4523068)
Sarebbe GIOCO e non “fuoco” 😀
Ormai l’esperienza di Sinner, oltre la consapevolezza dei suoi mezzi, è tale che gli permette di “giocare con il punteggio” e di conservare le energie per i momenti decisivi.
Se avete fatto caso, nel penultimo gioco dell’incontro con Zverev, con il tedesco al servizio, quasi non ha neppure provato a rispondere, mantenendo la sua concentrazione sul fuoco successivo, quando avrebbe avuto il servizio a disposizione.
Così lui “accompagnerà” Shelton nei suoi servizi, aspettando o l’occasione per tentare il break (per doppi falli e/o errori dell’avversario) o il tie-break.
Niente rincorse estreme o recuperi impossibili!
Poi con De Minaur cercherà di abbreviare gli scambi, confermando le sue ultime strategie: smorzata e discesa a rete in contro-tempo.
Forza J A N N I K !!!!!
Il bello delle finals che non puoi e non devi fare questi calcoli, ogni partita vinta sono 200 punti Atp e 396.500 dollari, in più se vinci il torneo senza mai perdere una partita il montepremi del vincitore passa da 2.367.000 dollari a 5.071.000 dollari…..E’ il bello di questo torneo per motivi vari i giocatori devono sempre dare il massimo
@ Giuliano da Viareggio (#4523047)
Anche perché vincere oggi vale 200 punti e abbiamo visto nella lotta al n.1 che ogni singolo punto conta parecchio
Sono d’accordo. Non deve sprecare troppe energie. Questa volta con De Minaur sarà durissima.
E se Sinner giocasse questa partita senza “coltello tra i denti”, per non rischiare di dover pagare gli sforzi inutili nella/e partita/e successiva/e?
Meglio perdere eventualmente questa che perdere il titolo di “MAESTRO DEI MAESTRI”, al quale puo’ e deve legittimamente aspirare se rimane bello pimpante!
ATTENZIONE, QUESTO MIO POST, RAPPRESENTA SOLO UNA PENSATA DA FURBACCHIONE CHE, SONO CERTISSIMO NON RIENTRA NELLE CARATTERISTICHE DEL NOSTRO FUORICLASSE.
Scusate se mi sono permesso di scriverlo……..
Forza Jannik,vinci anche questa così potrai fare l’imbattuto come l’ anno scorso.