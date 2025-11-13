Nitto ATP Finals WC | Hard | $15250000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Venerdì 14 Novembre 2025. Jannik Sinner giocherà di pomeriggio
13/11/2025 08:34 14 commenti
Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Jannik Sinner vs Ben Shelton (Non prima 14:00)
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 18:00)
Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
Yin e Yang sono due forze opposte e complementari che, secondo la filosofia cinese, esistono in tutte le cose e sono essenziali per l’equilibrio dell’universo. Lo yin è associato a concetti come freddo, passività, femminile, terra, notte e luna, mentre lo yang rappresenta caldo, attività, maschile, cielo, giorno e sole. Molto colto questo ex tennista russo, citazione originale e azzeccata. enzo
Ottima scelta metterlo di pomeriggio, più ore per recuperare per semifinale e finale. (anche se sono convinta che con Shelton sarà una vittoria veloce)
Credo che tra Sascha e Felix ci saranno scintille: ci sono in palio molti punti, molti soldi e molto prestigio (da ricordare agli sponsor) a livello mondiale!
Sicuramente sarà un bel match perché sono ottimi giocatori in un momento di ottima forma, per entrambi.
Personalmente (ma penso valga anche per molti di voi) credo che lo gusterò appieno in quanto meno coinvolto sul piano emotivo e quindi in grado di valutare meglio gli aspetti tecnici e tattici.
Buona partita a tutti!
Speriamo, con quel che sono costati i biglietti! Dai penso anche io che ci sarà di certo lotta e agonismo.
Sinner Shelton conta di meno, gli altri si giocano la qualificazione, sarà un bel match.
Mi tocca vedere dal vivo Zverev-Aliassime.
Magari non sarà bellissima ma almeno sarà lotta con la qualificazione ancora in gioco.
Molto bene,domani il pomeriggio ma soprattutto bisogna che giochi la semifinale il sabato pomeriggio…..e la sera di sabato alcaraz, ovviamente se entrambi arrivano primi nel loro girone….almeno in questo modo si compensa il fatto che sinner ha avuto un giorno in meno di riposo,il venerdì, rispetto ad alcaraz…..
Perchè sorpreso? Il programma sarà come sempre doppio+singolo, con Sinner che sicuramente giocherà la semifinale al pomeriggio ed il vincente tra Zverev e FAA che giocherà la semifinale della sera
Jannikilator vs Shelton: interessante perché Ben Ben vorrà riscattarsi e partirà col dente avvelenato per tentare di uscire da Torino con una vittoria
Abbastanza sorpreso da questa decisione. Quale sarà l’ordine di gioco sabato? Faranno giocare prima entrambe le semifinali di doppio o alterneranno doppio e singolare come fatto finora?
Oh là, l’hanno capita, scelta giusta
Davvero una “sorpresa” dagli organizzatori, che rinunciano alla passerella televisiva di Jannik in “prime time” con inevitabili critiche da parte degli sponsor…
…mi viene da pensare che il direttore Lorenzi (ma soprattutto un Angelo che guarda da lassù) voglia fare vincere il torneo a Sinner, o mi sbaglio? 😉