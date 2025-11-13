Il programma completo ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Venerdì 14 Novembre 2025. Jannik Sinner giocherà di pomeriggio

13/11/2025 08:34 14 commenti
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)
Inalpi Arena – ore 11:30
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO
Jannik Sinner ITA vs Ben Shelton USA (Non prima 14:00)
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Christian Harrison USA / Evan King USA (Non prima 18:00)
Alexander Zverev GER vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 20:30)

enzo (Guest) 13-11-2025 12:32

Yin e Yang sono due forze opposte e complementari che, secondo la filosofia cinese, esistono in tutte le cose e sono essenziali per l’equilibrio dell’universo. Lo yin è associato a concetti come freddo, passività, femminile, terra, notte e luna, mentre lo yang rappresenta caldo, attività, maschile, cielo, giorno e sole. Molto colto questo ex tennista russo, citazione originale e azzeccata. enzo

 14
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo (Guest) 13-11-2025 12:31
13
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 13-11-2025 11:26

Ottima scelta metterlo di pomeriggio, più ore per recuperare per semifinale e finale. (anche se sono convinta che con Shelton sarà una vittoria veloce)

 12
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
no Sinner no Party (Guest) 13-11-2025 10:55

Scritto da zedarioz

Scritto da JannikUberAlles
Davvero una “sorpresa” dagli organizzatori, che rinunciano alla passerella televisiva di Jannik in “prime time” con inevitabili critiche da parte degli sponsor…
…mi viene da pensare che il direttore Lorenzi (ma soprattutto un Angelo che guarda da lassù) voglia fare vincere il torneo a Sinner, o mi sbaglio?

Sinner Shelton conta di meno, gli altri si giocano la qualificazione, sarà un bel match.

Credo che tra Sascha e Felix ci saranno scintille: ci sono in palio molti punti, molti soldi e molto prestigio (da ricordare agli sponsor) a livello mondiale!

 11
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 13-11-2025 10:50

Scritto da zedarioz

Scritto da JannikUberAlles
Davvero una “sorpresa” dagli organizzatori, che rinunciano alla passerella televisiva di Jannik in “prime time” con inevitabili critiche da parte degli sponsor…
…mi viene da pensare che il direttore Lorenzi (ma soprattutto un Angelo che guarda da lassù) voglia fare vincere il torneo a Sinner, o mi sbaglio?

Sinner Shelton conta di meno, gli altri si giocano la qualificazione, sarà un bel match.

Sicuramente sarà un bel match perché sono ottimi giocatori in un momento di ottima forma, per entrambi.

Personalmente (ma penso valga anche per molti di voi) credo che lo gusterò appieno in quanto meno coinvolto sul piano emotivo e quindi in grado di valutare meglio gli aspetti tecnici e tattici.

Buona partita a tutti!

 10
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Rovescio al tramonto 13-11-2025 10:30

Scritto da zedarioz

Scritto da JannikUberAlles
Davvero una “sorpresa” dagli organizzatori, che rinunciano alla passerella televisiva di Jannik in “prime time” con inevitabili critiche da parte degli sponsor…
…mi viene da pensare che il direttore Lorenzi (ma soprattutto un Angelo che guarda da lassù) voglia fare vincere il torneo a Sinner, o mi sbaglio?

Sinner Shelton conta di meno, gli altri si giocano la qualificazione, sarà un bel match.

Speriamo, con quel che sono costati i biglietti! Dai penso anche io che ci sarà di certo lotta e agonismo.

 9
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., MarcoP
zedarioz 13-11-2025 10:14

Scritto da JannikUberAlles
Davvero una “sorpresa” dagli organizzatori, che rinunciano alla passerella televisiva di Jannik in “prime time” con inevitabili critiche da parte degli sponsor…
…mi viene da pensare che il direttore Lorenzi (ma soprattutto un Angelo che guarda da lassù) voglia fare vincere il torneo a Sinner, o mi sbaglio?

Sinner Shelton conta di meno, gli altri si giocano la qualificazione, sarà un bel match.

 8
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Rovescio al tramonto 13-11-2025 09:58

Mi tocca vedere dal vivo Zverev-Aliassime.
Magari non sarà bellissima ma almeno sarà lotta con la qualificazione ancora in gioco.

 7
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Onurb (Guest) 13-11-2025 09:31

Molto bene,domani il pomeriggio ma soprattutto bisogna che giochi la semifinale il sabato pomeriggio…..e la sera di sabato alcaraz, ovviamente se entrambi arrivano primi nel loro girone….almeno in questo modo si compensa il fatto che sinner ha avuto un giorno in meno di riposo,il venerdì, rispetto ad alcaraz…..

 6
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dustin Bomber 13-11-2025 09:12

Scritto da JOA20
Abbastanza sorpreso da questa decisione. Quale sarà l’ordine di gioco sabato? Faranno giocare prima entrambe le semifinali di doppio o alterneranno doppio e singolare come fatto finora?

Perchè sorpreso? Il programma sarà come sempre doppio+singolo, con Sinner che sicuramente giocherà la semifinale al pomeriggio ed il vincente tra Zverev e FAA che giocherà la semifinale della sera

 5
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 13-11-2025 08:58

Jannikilator vs Shelton: interessante perché Ben Ben vorrà riscattarsi e partirà col dente avvelenato per tentare di uscire da Torino con una vittoria

 4
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 13-11-2025 08:54

Abbastanza sorpreso da questa decisione. Quale sarà l’ordine di gioco sabato? Faranno giocare prima entrambe le semifinali di doppio o alterneranno doppio e singolare come fatto finora?

 3
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Alex77 (Guest) 13-11-2025 08:48

Oh là, l’hanno capita, scelta giusta

 2
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 13-11-2025 08:46

Davvero una “sorpresa” dagli organizzatori, che rinunciano alla passerella televisiva di Jannik in “prime time” con inevitabili critiche da parte degli sponsor…

…mi viene da pensare che il direttore Lorenzi (ma soprattutto un Angelo che guarda da lassù) voglia fare vincere il torneo a Sinner, o mi sbaglio? 😉

 1
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP