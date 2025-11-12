Volandri parla da Torino: “Musetti è alla sua ottava settimana consecutiva, parleremo dopo le Finals. Davis ogni due anni? Può essere una soluzione””
Il capitano di Davis Cup Filippo Volandri ha parlato alle Finals, dando alcuni aggiornamenti sul grande appuntamento di Bologna, prima Final 8 in Italia, da campioni in carica. Queste le dichiarazioni di Filippo.
“Quello che faccio sempre prima di ogni Davis è avere una rosa si 6-7, a volte anche 8 giocatori, a cui chiedo fino all’ultimo, in base alle loro esigenze, di rimanere a disposizione” afferma Volandri. “Ho quella di Sonego, Darderi, di restare disponibili fino all’ultimo. Lorenzo è alla sua ottava settimana consecutiva di tornei. Per questo, fino alla fine del torneo, non parliamo di Davis. Ma non c’è solo la questione atletica… La moglie Veronica è in attesa del secondo figlio e il termine è previsto proprio per la settimana di Davis. Faremo delle valutazioni insieme e usciremo con un accordo comune, come abbiamo sempre fatto”.
“Abbiamo parlato tanto di Sinner, la sua scelta va normalizzata. Ha giocato per 4 anni di fila, l’ha vinta due volte, e con tutto quello che ha passato quest’anno è una decisione da rispettare. La Davis l’abbiamo vinta con la squadra, anche con Arnaldi, Cobolli… Ho una fiducia enorme sulla squadra che verrà a Bologna. Una squadra che ha una mentalità e un lavoro di lungo periodo. Andremo a Bologna forte di un lavoro che viene da lontano. Di lavoro ce ne sarà ancora tanto da fare, e da Bologna in avanti è bene parlare di chi c’è, non degli assenti”.
“Bologna? Il campo ancora non è pronto, e la superficie non la decidiamo noi, sarà decisione dell’ITF. Venerdì sarò a Bologna e vedremo come sarà il campo. Abbiamo una squadra che si adatta a qualsiasi superficie. A Malaga era super veloce e ci siamo adattati”.
“Ieri Musetti ha tirato fuori un boost di energia che nessuno pensava potesse avere… La Davis dà la stessa carica. Non riesco a dare una percentuale sulla sua presenza”.
“Il doppio sarà decisivo. Le scelte che ho fatto nel passato sono venute dalla disponibilità dei giocatori, anche straordinari come Jannik. Sempre abbiamo avuto un piano b efficace. Abbiamo una coppia molto forte. Stanno giocando molto bene, qua hanno disputato una delle loro migliori partite in assoluto da quando sono insieme. Spero di vederli lunedì e che portino a Bologna il trofeo di Torino. Li voglio motivati”.
“Insidie a Bologna? Tante. L’Austria ha una buona squadra altrimenti non sarebbero alla Final 8. Conosciamo la Davis, l’abbiamo sofferta sulla nostra pelle e le classifiche lì contano relativamente. Siamo forti, con due vittorie alle spalle. Abbiamo un mirino sulla schiena ma ci porta a camminare a testa alta. Dobbiamo trasformare la pressione di giocare in casa in energia”.
“C’è grande equilibrio, tutte le squadre hanno le proprie chance. La Spagna ha Alcaraz, ma la Rep. Ceca ha battuto gli Stati Uniti in America. La Germania ha Zverev e non solo. Lo scorso anno la Spagna aveva Alcaraz ma non ha passato i quarti. Ritengo sia una Final 8 molto equilibrata”.
“Credo ci sia ancora molto margine per continuare. Sono partito personalmente con zero esperienza, abbiamo fatto anche errori e ne faremo di sicuro in futuro, ma abbiamo una consapevolezza diversa. Ogni Davis ci ha insegnato qualcosa”.
Davis ogni due anni? Volandri è d’accordo: “Potrebbe essere una soluzione, come anche inserirla all’interno del calendario e non a fine anno. C’è un po’ di nostalgia in molti del vecchio formato. Io apprezzo il nuovo formato e vedo una partecipazione superiore col nuovo formato. La soluzione perfetta non c’è, ma questa modalità piace”.
Da Torino, Marco Mazzoni
TAG: Davis Cup, Filippo Volandri, Marco Mazzoni
@ Lambohbk (#4521595)
Non è solo un discorso di stanchezza, che ci sta, ma anche che in quei giorni la compagna di Musetti dovrebbe dare alla luce il loro secondo genito, quindi bisogna anche considerare l’aspetto emotivo e la serenità del ragazzo in quei momenti. Concordo con quanto detto da Detuquerida, puoi portare Musetti e in caso lo lasci tranquillo, tanto con l’Austria, salvo colpi di scena clamorosi, Cobolli-Berrettini-Sonego e il doppio danno garanzie più che sufficienti. In caso le circostanze lo consentano puoi poi schierare il Carrarino dalla semi o solo in finale.
Musetti in dubbio per la Davis per me non è una sorpresa, la carriera individuale ha la precedenza e lui anche per extra tennis ha un motivo in più.
Come penso che se riuscirà a qualificarsi per la semifinale a Torino chiederà lui di esserci per guidare la nazionale.
È orgoglioso questo ragazzo.
Io credo che Musetti ci sarà, non contro l’Austria dove Berrettini e Cobolli oltre al nostro fantastico doppio dovrebbero bastare.
Il giocatore che sarà più motivato per me sarà Matteo che si prenderà il palcoscenico e tornerà a far parlare di se.
Potremmo tranquillamente giocare anche con Arnaldi e Sonego come singolaristi e non partiremmo battuti da nessuno.
Alla fine tutte le squadre sono equilibrate, chi ha il giocatore top ma l’ altro battibile e con doppio scarsino op con 2 singolaristi medio alti e doppio buono, mi sembra ci sia un livellamento importante, senza nessun netto favorito
Ahh…la Davis conta ed é seguita, chi non la segue é perché é uno snob ignorantello che vuol darsi arie da finto superiore alla vulgata.
Berettini No, non è più Lui, meglio Cobolli e Sonego
Se porti Musetti lo fai giocare, altrimenti puoi lasciarlo a casa direttamente.
Ci sono comunque 6 giorni tra la fine dei gironi e il primo match dell’Italia. Musetti non arriverebbe così cotto (posto che quasi tutti arrivano stanchi a fine stagione)
Dipende da chi incontreremo
Al completo siano i favoriti assoluti, fino a che si giocherà indoor.
È comunque bello che anche senza Sinner e Musetti potremmo prensentare una squadra forte che sé la giocherebbe, grande italtennis.
Io penso che Musetti ci tenga molto a partecipare, ha un conto aperto con la Davis dove non ha mai influito sulle vittorie e dove, anzi, ha rischiato di compromettere le vittorie di squadra con le sue sconfitte, sanguinosa quella con Kecmanovic.
Quest’anno il netto miglioramento indoor è senz’altro una motivazione in più per esserci.
Si defilasse nessuno potrebbe criticarlo troppo, ha fatto 3 mesi in apnea e gli nascerà il secondo figlio proprio in quei giorni, ma secondo me deciderà all’ultimo giorno disponibile per un cambio.
Farebbe bene a lasciarlo a casa. È stanchissimo e si vede. E comunque abbiamo
Sonego che si merita la convocazione. Si profila una Italia B in Davis, comunque competitiva.
Passerà, tra una decina di anni o poco più. Poi magari ne arriveranno altri, ma soprattutto vedremo se ci arriveremo noi, non più giovani!
Per quanto mi riguarda, mi godo il momento…
La barzelletta, anzi, la comica finale, sarebbe la Davis ogni due anni.
Su Musetti l’avevano già anticipato che deve nascergli il figlio in quei giorni, probabile non ci sarà.
Ma comunque Cobolli, Berrettini, Sonego hanno tutte le carte in regola per fare bene
Ahi ahi…butta male….mi sa che venerdì rischio di vedere l’Austria…
Per Lorenzo la scelta migliore sarebbe rinunciare, staccare un po’, godersi la nascita del secondogenito e fare una bella off-season per cercare di fare una stagione ancora migliore nel 2026, dopo un 2025 eccezionale.
Per l’Italia è ovvio che sarebbe meglio avere Musetti disponibile, magari tenendolo a riposo con l’Austria, dove Berrettini/Cobolli/Sonego dovrebbero essere più che sufficienti per avere la meglio di Ofner/Misolic anche se in Davis nulla è scontato, per averlo al meglio per la semifinale e si spera l’eventuale finale.
Sono convinto che se Sinner non avesse dato forfait (chiarisco tra parentesi che non contesto la sua scelta, più che legittima dopo due vittorie consecutive e un calendario impegnativo), Musetti avrebbe già declinato, mancando lui io capisco che sia veramente complicato rinunciare
Possiamo vincere anche con Berrettini e Cobolli. E Sonego nel doppio con Vava.
Gl’italiani impazziti per Sinner e Musetti. Gli passerà! enzo
e’ diventata una barzelletta….mah
non c’e’ rispetto per i colori azzurri
Titolista colpisce ancora
Musetti non puoi non portarlo ma fai entrare in campo Cobolli e Berrettini in singolare e Musetti lo usi solo se serve
Come rendimento del doppio i Bolessori dovrebbero essere intoccabili
Spiace per Sonego che potrebbe essere fungibile in singolo o doppio ed è in forma. Al limite sacrifichi Berretto
Voladri ha tempo per rifare le scelte
Darderi su IH non ha senso. Fosse TB sarebbe obbligatorio portarlo
Tutti i capitani di coppa Davis sono d’accordo per i due anni. Meno lavoro più soldi…
@ ilpallettaro (#4521484)
Ma chi lo dice…
Dipende da chi gioca…
Se si incontrassero Jannik e Carlos sarebbero 4 gatti?
dopo due vittorie di seguito…..credo che questa coppa davis servira’ per fare parlare (media e non) chi di tennis non se ne occupa mai…..aspettiamo i vari vespa al varco…..
Stamburatori
Interessa agli appassionati che non l’hanno mai vinta ed agli stambutatori.
la davis interessa solo gli appassionati delle nazioni in gara: televisivamente parlando, 4 gatti.
Non mi ero reso conto che Musetti fosse sempre stato impegnato da Chengdu in poi. Certo, tra Shanghai e Brussels e tra Parigi e Atene ha avuto una settimana di stacco ma non credo siano state riposanti. Mi sa che alla Davis non ci sarà, specie con il figlio in arrivo.