Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)
COURT CENTRAL – ore 11:00
Sascha Gueymard Wayenburg
vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Dan Added
Il match deve ancora iniziare
Jan-Lennard Struff vs Beibit Zhukayev
Il match deve ancora iniziare
Titouan Droguet vs Kyrian Jacquet (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 6 – ore 11:00
Jan Kumstat vs Yannick Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
Tristan Schoolkate vs Matej Dodig
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Geoffrey Blancaneaux
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol / Patrik Niklas-Salminen vs Francesco Maestrelli / Filippo Romano (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
David Pichler / Filip Pieczonka vs Ivan Liutarevich / Giorgio Ricca
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 11:00
Liam Broady vs Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Mikhail Kukushkin vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Viktor Durasovic vs Shintaro Mochizuki
Il match deve ancora iniziare
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth vs Alexander Donski / Denys Molchanov (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Szymon Walkow vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – 1° turno, cemento
Pat Rafter Arena – ore 01:00
James McCabe
vs Cruz Hewitt
ATP Brisbane
James McCabe [5]
2
1
Cruz Hewitt
6
6
Vincitore: Hewitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hewitt
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
J. McCabe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
J. McCabe
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. McCabe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
J. McCabe
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
C. Hewitt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
J. McCabe
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
C. Hewitt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-1 → 1-2
J. McCabe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Hewitt
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Hayato Matsuoka vs Rinky Hijikata
ATP Brisbane
Hayato Matsuoka
6
6
Rinky Hijikata [2]
4
2
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
5-2 → 6-2
H. Matsuoka
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 3-1
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
df
1-1 → 2-1
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 6-4
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 3-1
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Show Court 1 – ore 01:00
Rio Noguchi vs Jake Delaney
ATP Brisbane
Rio Noguchi [8]
2
6
Jake Delaney
6
7
Vincitore: Delaney
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
ace
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
R. Noguchi
0-40
0-15
15-15
30-15
40-15
5-6 → 6-6
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
J. Delaney
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 2-3
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
J. Delaney
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Matthew Dellavedova vs Emile Hudd
ATP Brisbane
Matthew Dellavedova
1
6
2
Emile Hudd
6
2
6
Vincitore: Hudd
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Hudd
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
2-5 → 2-6
M. Dellavedova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
E. Hudd
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
M. Dellavedova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
E. Hudd
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Hudd
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Dellavedova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
E. Hudd
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
E. Hudd
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Dellavedova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Hudd
40-15
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
M. Dellavedova
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
0-1 → 0-2
Blake Bayldon / Matthew Christopher Romios vs Jake Delaney / Li Tu (Non prima 05:00)
ATP Brisbane
Blake Bayldon / Matthew Christopher Romios [1]
6
4
10
Jake Delaney / Li Tu
3
6
3
Vincitore: Bayldon / Romios
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Delaney / Tu
1-0
1-3
1-4
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
3-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bayldon / Christopher Romios
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
4-5 → 4-6
J. Delaney / Tu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
B. Bayldon / Christopher Romios
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
B. Bayldon / Christopher Romios
2-3 → 3-3
B. Bayldon / Christopher Romios
1-2 → 2-2
J. Delaney / Tu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
B. Bayldon / Christopher Romios
0-1 → 1-1
J. Delaney / Tu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bayldon / Christopher Romios
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
5-3 → 6-3
B. Bayldon / Christopher Romios
4-2 → 5-2
B. Bayldon / Christopher Romios
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
J. Delaney / Tu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
B. Bayldon / Christopher Romios
1-1 → 2-1
B. Bayldon / Christopher Romios
0-0 → 1-0
Rio Noguchi / Naoki Tajima vs Ethan Cook / Tai Sach
ATP Brisbane
Rio Noguchi / Naoki Tajima [3]
6
5
8
Ethan Cook / Tai Sach
3
7
10
Vincitore: Cook / Sach
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Noguchi / Tajima
1-0
2-0
2-1
2-2
2-3
2-4
3-4
4-4
4-5
5-5
ace
6-5
6-6
6-7
6-8
7-8
7-9
8-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Noguchi / Tajima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
R. Noguchi / Tajima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
R. Noguchi / Tajima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
R. Noguchi / Tajima
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
E. Cook / Sach
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Noguchi / Tajima
1-2 → 2-2
E. Cook / Sach
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Noguchi / Tajima
0-1 → 1-1
E. Cook / Sach
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi / Tajima
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
E. Cook / Sach
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
R. Noguchi / Tajima
4-2 → 5-2
R. Noguchi / Tajima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
E. Cook / Sach
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
R. Noguchi / Tajima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
E. Cook / Sach
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
R. Noguchi / Tajima
0-0 → 1-0
Show Court 2 – ore 01:00
Leo Vithoontien
vs Jason Kubler
Il match deve ancora iniziare
Filip Peliwo
vs Alex Bolt
ATP Brisbane
Filip Peliwo
4
2
Alex Bolt [6]
6
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Peliwo
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-5 → 1-5
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
0-2 → 0-3
F. Peliwo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Peliwo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
4-5 → 4-6
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
F. Peliwo
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
4-3 → 4-4
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
F. Peliwo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
2-2 → 3-2
F. Peliwo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Tung-Lin Wu vs Christian Langmo
ATP Brisbane
Tung-Lin Wu
7
6
Christian Langmo
6
4
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Wu
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
C. Langmo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-3 → 5-4
T. Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
C. Langmo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
2-2 → 3-2
T. Wu
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
C. Langmo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Langmo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
C. Langmo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
6-5 → 6-6
T. Wu
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Langmo
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
C. Langmo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
T. Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Court 10 – ore 01:00
Marc Polmans vs Aryan Shah
ATP Brisbane
Marc Polmans
1
7
6
Aryan Shah
6
6
1
Vincitore: Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Shah
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-0 → 5-0
A. Shah
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
df
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
M. Polmans
40-A
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-6 → 6-6
A. Shah
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Shah
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Polmans
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
A. Shah
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Shah
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Polmans
15-40
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shah
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
A. Shah
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Polmans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
0-0 → 0-1
Mees Rottgering vs Blaise Bicknell
ATP Brisbane
Mees Rottgering
6
6
Blaise Bicknell
3
1
Vincitore: Rottgering
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Rottgering
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
B. Bicknell
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
4-1 → 5-1
B. Bicknell
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-1 → 3-1
M. Rottgering
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Rottgering
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bicknell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Rottgering
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-2 → 4-2
B. Bicknell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Rottgering
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
B. Bicknell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
M. Rottgering
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Carl Emil Overbeck vs Philip Sekulic
ATP Brisbane
Carl Emil Overbeck
6
6
Philip Sekulic
3
3
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Sekulic
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
5-3 → 6-3
C. Emil Overbeck
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
P. Sekulic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
C. Emil Overbeck
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
3-2 → 4-2
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
P. Sekulic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Sekulic
15-0
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Emil Overbeck
5-3 → 6-3
P. Sekulic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
C. Emil Overbeck
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
3-3 → 4-3
P. Sekulic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
C. Emil Overbeck
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
40-A
2-2 → 2-3
P. Sekulic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-1 → 2-2
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Emil Overbeck
0-0 → 1-0
Blake Ellis vs Moerani Bouzige
ATP Brisbane
Blake Ellis
6
6
Moerani Bouzige
1
4
Vincitore: Ellis
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzige
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-2 → 4-3
B. Ellis
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
B. Ellis
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
2-1 → 2-2
M. Bouzige
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
B. Ellis
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
1-0 → 2-0
M. Bouzige
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Ellis
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
M. Bouzige
30-40
15-0
15-15
15-30
A-40
5-0 → 5-1
B. Ellis
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
M. Bouzige
15-40
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
1-0 → 2-0
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – 1° Turno, cemento (al coperto)
In attesa….
CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Court Central – ore 16:00
Justin Boulais
vs Tristan McCormick
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Aguilar vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Karl Poling vs Duncan Chan
Il match deve ancora iniziare
Cleeve Harper vs Michael Mmoh
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl vs Mikael Arseneault (Non prima 01:30)
Il match deve ancora iniziare
Jesse Flores / Billy Suarez vs Alan Magadan / Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Daniil Glinka vs Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Maks Kasnikowski vs Max Wiskandt
Il match deve ancora iniziare
Jangjun Kim vs Taha Baadi (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
James Trotter vs David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Aristotelis Thanos vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom vs Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – 1° Turno, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 03:00
Max Basing
vs Rei Sakamoto
ATP Kobe
Max Basing
6
7
3
Rei Sakamoto [6]
7
6
6
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Basing
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-5 → 3-6
M. Basing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-3 → 2-4
M. Basing
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
df
5*-0
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
M. Basing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
M. Basing
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
M. Basing
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
R. Sakamoto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Basing
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
ace
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
M. Basing
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
R. Sakamoto
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Basing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-0 → 1-1
Oliver Crawford vs Yasutaka Uchiyama
ATP Kobe
Oliver Crawford [8]
6
6
7
Yasutaka Uchiyama
7
4
6
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
O. Crawford
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Y. Uchiyama
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
O. Crawford
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
O. Crawford
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
5-3 → 5-4
O. Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-3 → 5-3
Y. Uchiyama
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
O. Crawford
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Uchiyama
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
1*-3
1*-6
ace
6-6 → 6-7
Y. Uchiyama
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
O. Crawford
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
O. Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
Yosuke Watanuki vs Kaylan Bigun
ATP Kobe
Yosuke Watanuki [4]•
40
1
Kaylan Bigun
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Watanuki
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
K. Bigun
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
Y. Watanuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
K. Bigun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Jason Jung vs Yoshihito Nishioka (Non prima 08:00)
Il match deve ancora iniziare
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang vs Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
Il match deve ancora iniziare
COURT B – ore 03:00
Ryotaro Taguchi vs Renta Tokuda
ATP Kobe
Ryotaro Taguchi
3
4
Renta Tokuda
6
6
Vincitore: Tokuda
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tokuda
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
R. Taguchi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
R. Tokuda
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-4 → 3-5
R. Taguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
R. Tokuda
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-3 → 2-4
R. Taguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Taguchi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
R. Tokuda
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Taguchi
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Tokuda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
R. Taguchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
R. Tokuda
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-0 → 0-1
Hynek Barton vs JiSung Nam
ATP Kobe
Hynek Barton
6
6
7
JiSung Nam
7
4
6
Vincitore: Barton
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
H. Barton
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-5 → 5-5
J. Nam
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Barton
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
H. Barton
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
2-1 → 2-2
J. Nam
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-0 → 2-1
H. Barton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nam
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
H. Barton
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
df
4-3 → 4-4
J. Nam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Nam
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
H. Barton
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
1-2 → 2-2
H. Barton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
ace
0-1 → 1-1
J. Nam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
2*-1
df
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
ace
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
J. Nam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
H. Barton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Nam
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
H. Barton
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
5-3 → 5-4
H. Barton
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
ace
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
J. Nam
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-2 → 4-2
H. Barton
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Kaichi Uchida vs Yusuke Takahashi
ATP Kobe
Kaichi Uchida•
0
4
6
2
Yusuke Takahashi
15
6
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Uchida
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-0 → 2-0
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-3 → 5-3
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
K. Uchida
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
K. Uchida
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Garrett Johns vs Marc-Andrea Huesler
Il match deve ancora iniziare
COURT C – ore 03:00
Igor Marcondes vs Hugo Grenier
ATP Kobe
Igor Marcondes
2
6
Hugo Grenier [5]
6
7
Vincitore: Grenier
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
ace
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
H. Grenier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
I. Marcondes
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 3-4
H. Grenier
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
I. Marcondes
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
I. Marcondes
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
I. Marcondes
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Grenier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
I. Marcondes
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-5 → 2-5
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
H. Grenier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 0-1
Maxim Zhukov vs Frederico Ferreira Silva
ATP Kobe
Maxim Zhukov
6
2
Frederico Ferreira Silva
7
6
Vincitore: Ferreira Silva
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
2-5 → 2-6
F. Ferreira Silva
2-4 → 2-5
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
1-4 → 2-4
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
df
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
F. Ferreira Silva
6-5 → 6-6
F. Ferreira Silva
4-5 → 5-5
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
F. Ferreira Silva
3-4 → 3-5
M. Zhukov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-4 → 3-4
F. Ferreira Silva
2-3 → 2-4
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 1-3
M. Zhukov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-2 → 1-2
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 0-2
M. Zhukov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Elias Ymer vs Ryan Peniston
ATP Kobe
Elias Ymer [7]
0
6
6
1
Ryan Peniston•
15
2
7
1
Vincitore: Ymer
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Peniston
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
R. Peniston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
E. Ymer
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
E. Ymer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
E. Ymer
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-1 → 4-1
R. Peniston
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
2-1 → 3-1
E. Ymer
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Peniston
15-15
ace
15-30
15-40
df
df
5-2 → 6-2
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
R. Peniston
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
R. Peniston
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Mitsuki Wei Kang Leong vs Maximus Jones
ATP Kobe
Mitsuki Wei Kang Leong
15
1
Maximus Jones•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 17:30
Andrea Collarini
vs Cristian Garin
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Tristan Boyer
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Baez vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 17:30
Roman Andres Burruchaga vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar vs Joaquin Aguilar Cardozo (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 17:30
Daniel Dutra da Silva vs Emilio Nava
Il match deve ancora iniziare
Carlos Taberner vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
