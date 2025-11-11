Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

11/11/2025
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – 1° Turno, cemento (al coperto)

COURT CENTRAL – ore 11:00
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Francesco Maestrelli ITA
Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Dan Added FRA

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Beibit Zhukayev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Kyrian Jacquet FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 6 – ore 11:00
Jan Kumstat CZE vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Francesco Maestrelli ITA / Filippo Romano ITA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT / Filip Pieczonka POL vs Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 11:00
Liam Broady GBR vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Viktor Durasovic NOR vs Shintaro Mochizuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs Alexander Donski BUL / Denys Molchanov UKR (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Szymon Walkow POL vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – 1° turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 01:00
James McCabe AUS vs Cruz Hewitt AUS
ATP Brisbane
James McCabe [5]
2
1
Cruz Hewitt
6
6
Vincitore: Hewitt
Mostra dettagli

Hayato Matsuoka JPN vs Rinky Hijikata AUS

ATP Brisbane
Hayato Matsuoka
6
6
Rinky Hijikata [2]
4
2
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli



Show Court 1 – ore 01:00
Rio Noguchi JPN vs Jake Delaney AUS

ATP Brisbane
Rio Noguchi [8]
2
6
Jake Delaney
6
7
Vincitore: Delaney
Mostra dettagli

Matthew Dellavedova AUS vs Emile Hudd GBR

ATP Brisbane
Matthew Dellavedova
1
6
2
Emile Hudd
6
2
6
Vincitore: Hudd
Mostra dettagli

Blake Bayldon AUS / Matthew Christopher Romios AUS vs Jake Delaney AUS / Li Tu AUS (Non prima 05:00)

ATP Brisbane
Blake Bayldon / Matthew Christopher Romios [1]
6
4
10
Jake Delaney / Li Tu
3
6
3
Vincitore: Bayldon / Romios
Mostra dettagli

Rio Noguchi JPN / Naoki Tajima JPN vs Ethan Cook AUS / Tai Sach AUS

ATP Brisbane
Rio Noguchi / Naoki Tajima [3]
6
5
8
Ethan Cook / Tai Sach
3
7
10
Vincitore: Cook / Sach
Mostra dettagli



Show Court 2 – ore 01:00
Leo Vithoontien JPN vs Jason Kubler AUS
Il match deve ancora iniziare

Filip Peliwo POL vs Alex Bolt AUS
ATP Brisbane
Filip Peliwo
4
2
Alex Bolt [6]
6
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

Tung-Lin Wu TPE vs Christian Langmo USA

ATP Brisbane
Tung-Lin Wu
7
6
Christian Langmo
6
4
Vincitore: Wu
Mostra dettagli



Court 10 – ore 01:00
Marc Polmans AUS vs Aryan Shah IND

ATP Brisbane
Marc Polmans
1
7
6
Aryan Shah
6
6
1
Vincitore: Polmans
Mostra dettagli

Mees Rottgering NED vs Blaise Bicknell JAM

ATP Brisbane
Mees Rottgering
6
6
Blaise Bicknell
3
1
Vincitore: Rottgering
Mostra dettagli

Carl Emil Overbeck DEN vs Philip Sekulic AUS

ATP Brisbane
Carl Emil Overbeck
6
6
Philip Sekulic
3
3
Vincitore: Overbeck
Mostra dettagli

Blake Ellis AUS vs Moerani Bouzige AUS

ATP Brisbane
Blake Ellis
6
6
Moerani Bouzige
1
4
Vincitore: Ellis
Mostra dettagli





CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – 1° Turno, cemento (al coperto)

In attesa….





CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 16:00
Justin Boulais CAN vs Tristan McCormick USA
Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Aguilar CAN vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Duncan Chan CAN

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Mikael Arseneault CAN (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare

Jesse Flores CRC / Billy Suarez USA vs Alan Magadan MEX / Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Daniil Glinka EST vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Max Wiskandt GER

Il match deve ancora iniziare

Jangjun Kim KOR vs Taha Baadi MAR (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare

Aristotelis Thanos GRE vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – 1° Turno, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 03:00
Max Basing GBR vs Rei Sakamoto JPN
ATP Kobe
Max Basing
6
7
3
Rei Sakamoto [6]
7
6
6
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli

Oliver Crawford GBR vs Yasutaka Uchiyama JPN

ATP Kobe
Oliver Crawford [8]
6
6
7
Yasutaka Uchiyama
7
4
6
Vincitore: Crawford
Mostra dettagli

Yosuke Watanuki JPN vs Kaylan Bigun USA

ATP Kobe
Yosuke Watanuki [4]
40
1
Kaylan Bigun
40
2
Mostra dettagli

Jason Jung TPE vs Yoshihito Nishioka JPN (Non prima 08:00)

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE vs Kokoro Isomura JPN / Yuta Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare



COURT B – ore 03:00
Ryotaro Taguchi JPN vs Renta Tokuda JPN

ATP Kobe
Ryotaro Taguchi
3
4
Renta Tokuda
6
6
Vincitore: Tokuda
Mostra dettagli

Hynek Barton CZE vs JiSung Nam KOR

ATP Kobe
Hynek Barton
6
6
7
JiSung Nam
7
4
6
Vincitore: Barton
Mostra dettagli

Kaichi Uchida JPN vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Kobe
Kaichi Uchida
0
4
6
2
Yusuke Takahashi
15
6
3
1
Mostra dettagli

Garrett Johns USA vs Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare



COURT C – ore 03:00
Igor Marcondes BRA vs Hugo Grenier FRA

ATP Kobe
Igor Marcondes
2
6
Hugo Grenier [5]
6
7
Vincitore: Grenier
Mostra dettagli

Maxim Zhukov RUS vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Kobe
Maxim Zhukov
6
2
Frederico Ferreira Silva
7
6
Vincitore: Ferreira Silva
Mostra dettagli

Elias Ymer SWE vs Ryan Peniston GBR

ATP Kobe
Elias Ymer [7]
0
6
6
1
Ryan Peniston
15
2
7
1
Vincitore: Ymer
Mostra dettagli

Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Maximus Jones THA

ATP Kobe
Mitsuki Wei Kang Leong
15
1
Maximus Jones
0
0
Mostra dettagli





CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 17:30
Andrea Collarini ARG vs Cristian Garin CHI
Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 17:30
Roman Andres Burruchaga ARG vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Joaquin Aguilar Cardozo URU (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 17:30
Daniel Dutra da Silva BRA vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

