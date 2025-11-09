Musetti: “Djokovic era pienamente nelle regole. Sapevo che qualcosa bolliva in pentola”

Lorenzo Musetti si è presentato in conferenza stampa come nuovo partecipante alle Nitto ATP Finals 2025, subentrato all’ultimo momento dopo il forfait di Novak Djokovic. Il toscano ha raccontato il retroscena vissuto in campo ad Atene e ha commentato la tempistica della decisione del serbo. Alla domanda se Djokovic avrebbe dovuto decidere prima se giocare o meno le Finals, Musetti ha risposto con lucidità: «Novak era completamente dentro le regole dell’ATP e del torneo. L’unica cosa un po’ strana è che stesse giocando la settimana prima del Masters, essendo già qualificato, ma era tutto regolare».

Il passaggio decisivo è avvenuto subito dopo la finale di Atene, persa dal carrarino: «Quando me l’ha detto a rete, abbiamo riso. Ero curioso per tutta la settimana, ma ho cercato di concentrarmi su me stesso. Credo di aver fatto un buon lavoro, anche se non ho vinto la finale». In pochi secondi la delusione della finale è diventata una nuova opportunità: Musetti entra alle Finals con una carica diversa, consapevole di aver meritato il palcoscenico e motivato dal rispetto espresso da uno dei più grandi di sempre.

Poi Musetti ha aggiunto un aspetto personale, il più significativo della serata: «La cosa più importante è che, nonostante la delusione per la sconfitta, mi hanno rinfrancato le parole di Djokovic. Le ho sentite sincere e mi spingono a fare di più».

«Le Finals erano un obiettivo che dopo i quarti di finale a New York è diventato sempre più tangibile nonostante il distacco che avessi su Felix si sia poi rivelato insufficiente. Per i tifosi però penso sia stato bello assistere a quest’ultimo mese e mezzo di rivalità che alla fine ci ha portato a qualificarci entrambi».

Così Musetti ha parlato delle sue condizioni, per la corsa alle Finals (centrata) ha speso moltissime energie:«La condizione è buona, non so se per l’entusiasmo di esserci riuscito, ma è tutto ancora in programma. Tutti hanno fatto fatica, sia fisica che mentale, e quando si arriva a questo punto della stagione la stanchezza si fa sentire per tutti. Mi avrebbe fatto piacere arrivare qui più riposato dopo una settimana di allenamento, ma ci sono riuscito ugualmente dopo aver giocato delle belle partite su una superficie che non è la mia preferita e su cui sto migliorando ed è un aspetto positivo dell’aver giocato ad Atene».

Lorenzo alla domanda su un possibile nuovo ingresso nel suo team – è girata la notizia di José Perlas come Supercoach dal 2026 – ha risposto così, lasciando tutto sospeso:«Non stiamo parlando dei prossimi obiettivi con il mio team, adesso voglio solo godermi quello che sono andato a prendermi. In questo momento il team è quello che conoscete. Se avrò delle novità, le comunicherò io stesso. Non oggi”.



