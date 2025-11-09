Musetti: “Djokovic era pienamente nelle regole. Sapevo che qualcosa bolliva in pentola”
Lorenzo Musetti si è presentato in conferenza stampa come nuovo partecipante alle Nitto ATP Finals 2025, subentrato all’ultimo momento dopo il forfait di Novak Djokovic. Il toscano ha raccontato il retroscena vissuto in campo ad Atene e ha commentato la tempistica della decisione del serbo. Alla domanda se Djokovic avrebbe dovuto decidere prima se giocare o meno le Finals, Musetti ha risposto con lucidità: «Novak era completamente dentro le regole dell’ATP e del torneo. L’unica cosa un po’ strana è che stesse giocando la settimana prima del Masters, essendo già qualificato, ma era tutto regolare».
Il passaggio decisivo è avvenuto subito dopo la finale di Atene, persa dal carrarino: «Quando me l’ha detto a rete, abbiamo riso. Ero curioso per tutta la settimana, ma ho cercato di concentrarmi su me stesso. Credo di aver fatto un buon lavoro, anche se non ho vinto la finale». In pochi secondi la delusione della finale è diventata una nuova opportunità: Musetti entra alle Finals con una carica diversa, consapevole di aver meritato il palcoscenico e motivato dal rispetto espresso da uno dei più grandi di sempre.
Poi Musetti ha aggiunto un aspetto personale, il più significativo della serata: «La cosa più importante è che, nonostante la delusione per la sconfitta, mi hanno rinfrancato le parole di Djokovic. Le ho sentite sincere e mi spingono a fare di più».
«Le Finals erano un obiettivo che dopo i quarti di finale a New York è diventato sempre più tangibile nonostante il distacco che avessi su Felix si sia poi rivelato insufficiente. Per i tifosi però penso sia stato bello assistere a quest’ultimo mese e mezzo di rivalità che alla fine ci ha portato a qualificarci entrambi».
Così Musetti ha parlato delle sue condizioni, per la corsa alle Finals (centrata) ha speso moltissime energie:«La condizione è buona, non so se per l’entusiasmo di esserci riuscito, ma è tutto ancora in programma. Tutti hanno fatto fatica, sia fisica che mentale, e quando si arriva a questo punto della stagione la stanchezza si fa sentire per tutti. Mi avrebbe fatto piacere arrivare qui più riposato dopo una settimana di allenamento, ma ci sono riuscito ugualmente dopo aver giocato delle belle partite su una superficie che non è la mia preferita e su cui sto migliorando ed è un aspetto positivo dell’aver giocato ad Atene».
Lorenzo alla domanda su un possibile nuovo ingresso nel suo team – è girata la notizia di José Perlas come Supercoach dal 2026 – ha risposto così, lasciando tutto sospeso:«Non stiamo parlando dei prossimi obiettivi con il mio team, adesso voglio solo godermi quello che sono andato a prendermi. In questo momento il team è quello che conoscete. Se avrò delle novità, le comunicherò io stesso. Non oggi”.
La Redazione di Livetennis spero che il più presto possibile metta la regola che blocca i “guest” e lascia i commenti solo a utenti registrati, non sparirebbero del tutto commenti insensati e denigrazioni gratuite, ma almeno ci sarebbe una bella scrematura…
Lorenzo le ha meritate
Ma il serbo meschino ha voluto comunque falsare il tutto, quando aveva già deciso da tempo di non andare
Ha costretto Lorenzo ad un tour de force che domani pagherà purtroppo con gli interessi. E ha falsato il torneo rendendo inutili e anzi dannosi i sorteggi fatti
Grande tennista ma quaqquaraqua di uomo
Cara Redazione (il testo non è firmato, almeno non ho notato),
Novak Djokovic non è ‘uno dei più grandi di sempre’ come racconta il testo. Si tratta di una falsa e cattiva disinformazione in assoluto perché questo atleta è il più grande tennista (parecchi lo considerano anche atleta cosa può essere discutibile) che fino oggi caminava e correva per terra. Queste considerazioni, vuol dire i fatti, non si discutono, fanno parte non di gusto oppure di simpatia, presentano un fattore di cultura sportiva e soprattutto quella giornalistica. Chi non è in grado di rispettare la realtà delle cose sta seminando nel campo dello sport la ‘cultura’ di menzogna, d’ignoranza perdendo completamente la propria credibilità. Bisogna distinguere un tifo giornalistico da una scrittura professionalmente giusta e pulita.
E comunque è 9° solo per 5 punti.
Uno che due anni fa doveva
uscire dai 100 a 20 anni.
Uno che gioca bene solo sulla terra.
Uno che non ha pesantezza di palla.
Uno che risponde dai teloni.
Non voglio immaginare che scarsoni sono quelli dalla 10 in giù che non sono riusciti a superarlo mel ranking…
torna ad occuparti dell’Empoli o del Sassuolo, va!
Se fosse per gentile concessione di Novak allora significa che Novak è il governatore del tennis mondiale e può decidere il MD delle Finals.
In realtà Musetti ha meritato di essere la prima riserva alle Finals e Novak aveva già deciso da molto che non sarebbe andato come Jannik in Davis.
Se al nono posto ci fosse stato Ruud o Bublik sarebbero stati loro a sostituirlo e Musetti sarebbe andato in vacanza.
Ma gli odiatori avrebbero scritto che Musetti decimo in race è perché è un perdente che neanche con la rinuncia di Novak riesce a fare le Finals e sarebbe potuto andare a Metz o Atene per riuscire ad entrare nei 9.
Come vede se si ha pregiudizio di Lorenzo qualunque cosa fa, comunque lui sarà sempre pietre in faccia prenderà dai divanisti.
Alle finals ci si arriva oppure no, in base anche a che decide di ritirarsi, punto…dire che Lorenzo non le ha meritate è una sciocchezza…se non avete una racchetta ve la presto io e così potete andare voi in top ten…
Quindi lei propone una regola assurda, dimostrando che non comprende il senso delle Finals e sarei io l’incompetente di tennis perché ha problemi ad esprimersi?
Insieme a Sinner e Alcaraz, Musetti è il gran favorito di queste Finals!
Sappiate tutti che Musetti è arrivato a Torino grazie agli allenamwnti mirati col suo amico preferito, Cobolli!!!
Ma che c’entra? Non ha incolpato qualcuno ,ha certificato una situazione atletica. Si fa polemica su un giocatore che dice che l’ultimo torneo ,con match tirati al terzo,di certo non gli ha regalato energie al di là dell’essere contento delle prestazioni offerte e di essere a Torino?
Sono contento che Musetti partecipi alle finals, ci mancherebbe altro, chi non vorrebbe due italiani tra i primi otto a giocarsi il titolo di maestro? Ma non si può non ricordare che se Lorenzo è a Torino è per gentile concessione di Novak e non certo per merito suo. Musetti non ha sfruttato neanche una delle innumerevoli occasioni che ha avuto per poter arrivare a Torino con le proprie
gambe. Tanto da dover segnarsi all’ultimo tuffo al torneo di Atene. Perciò trovo inopportuno che adesso si lamenti di essere stanco, quando in realtà lui è stato in modo assoluto l’unico artefice del proprio destino.
Sporadico è un dilettante a confronto di questi due
Guardi se lei capisce di tennis io sono Rod Laver
Grazie Novak….umiltà.
Che sciocco, pensavo che buoni risultati a Wimbledon, ecc. dovessero essere preponderanti, schiaccianti, per arrivare alle “Finals”; a seguire i “1000” dove arrivare a giocarsi qualche SF o addirittura Finale (come Musetti) mi sembrerebbe di maggior valore rispetto alla vittoria di un “250”
Io invece mi aspetto che Musetti farà una bella figura alle finals, ci stupirà.
Mi auguro vivamente che Lorenzo faccia delle grandi finals e zittisca questa pletora di spaccamaroni seriali…
Grimaldello è uno che non capisce che una semi Slam vale più di un Mille vinto a livello tecnico? Pazienza.
Oggi è domenica e molte farmacie sono chiuse e niente Maalox senza scorte
Una passeggiata al parco col proprio neurone sporadico?
Il tuo primo commento ha fatto nascere sospetti. Questa risposta dimostra che hai capito tutto e ha tolto ogni dubbio
@ Grimaldello (#4519185)
Capire il tennis non ha nulla a che vedere con le regole che determinano punteggi dei tornei e modalità di partecipazione alle finals
Grimaldello e Wondermannn sono altri alias del grandissimo odiatore Musettiano…
Il grande Sporadico!!!!
@ MarcoP (#4519166)
Ha contraccambiato il regalo di Lorenzo che aveva la partita in mano e l’ha devoluta per rispetto a Nole e farlo vincere in casa sua
L’accordo era già fatto
Un buon tacere non fu mai abbastanza
No no, deve essere una regola per tutti. Garantirebbbe la partecipazione e l’impegno in tutti i tornei ATP. Tanto gli slam non hanno bisogno di nessuna promozione. È evidente che lei capisce poco di questo sport.
Grimaldello ma quanto stai a rosica?
Devi capirli. È gente che non può che commentare a …. grimaldello… di segugio
Perché se fa una regola vale per tutti , anche per chi fa 4 finali Slam e non vince nulla nei prossimi anni.
Oppure è una regola ad personam perché non sopporta vedere Musetti a Torino ?
Dopo il regalo di Nole, Musetti non può certo criticarlo.
Articolo con Musetti e sui primi commenti 2 su 4 sono di amanti del tennis ammirati dall’impegno profuso e delusi per il risultato.
Ah no…guardo meglio…quei due escono direttamente dal Processo del Lunedì di Aldo Biscardi.
Perdente di successo il Fortunello apuano.
Perché Musetti ha fatto 4 finali slam?
E l’atp dovrebbe fare una regola che vieta ai giocatori che non hanno vinto una partita da aprile ad agosto (e perso con pellegrino) di partecipare alle finals
Quindi 4 finali Slam non si va ma con il 250 di Almaty sì, bel trollino incompetente odiatore ?
Lo si chiama regola anti Musetti ?
Molto meglio le regole WTA… Dove se una si qualifica al master viene automaticamente esclusa dai tornei della settimana prima
L’ATP dovrebbe inserire una regola che escluda dalle Finals i giocatori che nell’anno non hanno vinto nemmeno uno straccio di torneo 250
Anche per me Djokovic è stato sincero con Lorenzo , è pienamente convinto delle sue qualità e lo ammira, lo si vedeva quando Lorenzo faceva qualche prodezza.
Djokovic ha dato tutto ciò che aveva , per lui era chiaro che il vero obiettivo fosse il torneo di casa ma Lorenzo pur intuendo la decisione finale di Novak ha dato il meglio di sé.
Le regole le fa ATP e bisognerebbe chiedere a loro perché si è permesso questo scempio.
Quando qualcuno scrive che Lorenzo avrebbe potuto fare come Felix denota scarsa cultura sportiva, Lorenzo come già anticipato ha fatto di tutto per meritarsi queste Finals e se poi arriverà cotto è lo step psicologico che conta.
Sapere di essere dentro grazie a sé stesso nonostante gli infortuni e le sfighe.
Quando qualcuno dice che Lorenzo neanche contro un 40nne riesce a vincere forse bisognerebbe ricordare che questo quarantenne è quarto nella race con 4 semifinali Slam e pochi tornei disputati.
Ma soprattutto bisognerebbe ricordare ai fenomeni che davano Musetti fuori top100 indoor che ieri se l’è giocata con il miglior specialista al mondo dopo Sinner.
Infine per alcuni conta solo il risultato , se vince è bravo , se perde è un brocco e questa è ignoranza sportiva mista a trollaggio.
Ed ora bisogna capire se è davvero cotto.
Va a pescar I ratti….che è meglio…
Ossignùr: parla? Ha pure il coraggio di parlare!
Perde… E parla… E ride pure “a rete”!
Ci sono 330mila ragioni per avere fiducia 😉