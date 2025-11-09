ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Lunedì 10 Novembre 2025. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti
La giornata di domani alle ATP Finals di Torino prevede quattro incontri all’Inalpi Arena. Alle 11:30 si apre con il doppio tra Marcelo Arevalo e Mate Pavic opposti a Joe Salisbury e Neal Skupski.
A seguire, non prima delle 14:00, Lorenzo Musetti affronta Taylor Fritz in un match di singolare.
Nel tardo pomeriggio, non prima delle 18:00, scendono in campo Harri Heliovaara e Henry Patten contro Christian Harrison ed Evan King.
La sessione serale, non prima delle 20:30, propone Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime.
Inalpi Arena – ore 11:30
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Joe Salisbury / Neal Skupski
Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 18:00)
Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
TAG: ATP Finals, ATP Finals 2025, ATP Finals Torino, ATP Finals Torino 2025
3 commenti
@ Marco M. (#4519132)
Io se comincia puntuale riuscirò a vedermi solamente 20/30 minuti del 1° set.
Per Jannik invece ci sono da inizio alla fine. del suo 1° match almeno, poi vedremo quando verranno programmati i prossimi incontri.
Se comincia puntuale domani vedo sicuramente il primo set di Musetti e forse anche qualcosa del secondo.
Jannik lo seguirò dalla Live al lavoro.
A meno che uno dei soci che è stato un classificato non decida di volerla vedere complice il fatto che sia una serata non troppo affollata 🙂 forse…
Vabbè, mi sorprende che ancora non ci sia un commento… io mi sbilancio, Sinner e Lorenzo vincono… poi ce lo so che se va male mi direte che porto sfiga