ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Lunedì 10 Novembre 2025. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti

La giornata di domani alle ATP Finals di Torino prevede quattro incontri all’Inalpi Arena. Alle 11:30 si apre con il doppio tra Marcelo Arevalo e Mate Pavic opposti a Joe Salisbury e Neal Skupski.

A seguire, non prima delle 14:00, Lorenzo Musetti affronta Taylor Fritz in un match di singolare.

Nel tardo pomeriggio, non prima delle 18:00, scendono in campo Harri Heliovaara e Henry Patten contro Christian Harrison ed Evan King.

La sessione serale, non prima delle 20:30, propone Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime.

