ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Lunedì 10 Novembre 2025. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti

09/11/2025 15:45 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

La giornata di domani alle ATP Finals di Torino prevede quattro incontri all’Inalpi Arena. Alle 11:30 si apre con il doppio tra Marcelo Arevalo e Mate Pavic opposti a Joe Salisbury e Neal Skupski.
A seguire, non prima delle 14:00, Lorenzo Musetti affronta Taylor Fritz in un match di singolare.
Nel tardo pomeriggio, non prima delle 18:00, scendono in campo Harri Heliovaara e Henry Patten contro Christian Harrison ed Evan King.
La sessione serale, non prima delle 20:30, propone Jannik Sinner contro Felix Auger-Aliassime.

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR
Lorenzo Musetti ITA vs Taylor Fritz USA (Non prima 14:00)
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Christian Harrison USA / Evan King USA (Non prima 18:00)
Jannik Sinner ITA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 20:30)

TAG: , , ,

3 commenti

piper 09-11-2025 19:13

@ Marco M. (#4519132)

Io se comincia puntuale riuscirò a vedermi solamente 20/30 minuti del 1° set.
Per Jannik invece ci sono da inizio alla fine. del suo 1° match almeno, poi vedremo quando verranno programmati i prossimi incontri.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 09-11-2025 18:56

Se comincia puntuale domani vedo sicuramente il primo set di Musetti e forse anche qualcosa del secondo.
Jannik lo seguirò dalla Live al lavoro.
A meno che uno dei soci che è stato un classificato non decida di volerla vedere complice il fatto che sia una serata non troppo affollata 🙂 forse…

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Alberto Rossi 09-11-2025 18:15

Vabbè, mi sorprende che ancora non ci sia un commento… io mi sbilancio, Sinner e Lorenzo vincono… poi ce lo so che se va male mi direte che porto sfiga

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!