Nitto ATP Finals: spettacolo dentro e fuori dal campo con l’inaugurazione del “Music Break” con Achille Lauro
Le Nitto ATP Finals 2025 hanno ufficialmente preso il via alla Inalpi Arena. La prima giornata di gare sta offrendo grande spettacolo dentro e fuori dal campo. Uno spettacolo che sarà ulteriormente arricchito – a partire da oggi e poi, per tutte le sessioni serali in programma fino alla fine del torneo – da “Music Break” lo spazio che vedrà esibirsi alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana. Uno spettacolo nello spettacolo, concepito con l’idea di garantire al pubblico delle Nitto ATP Finals un’esperienza di intrattenimento raffinata e allineata al prestigio dell’evento.
A ‘battezzare’ questa sera l’esordio di ‘Music Break’ sarà il 35enne cantautore originario di Verona, ma romano d’adozione, Achille Lauro.
TAG: ATP Finals, ATP Finals 2025, ATP Finals Torino, ATP Finals Torino 2025
6 commenti
ESTICAZXI!!!!
🙁 🙁
Quando hanno detto che ad arricchire le finals ci sarebbero stati cantanti di spessore internazionale, rendendole uno spettacolo pari al Superbowl negli USA, chissà chi avevo immaginato…. I pinguini tattici nucleari ed Achille Lauro…. AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH!!!!
Ci avrei visto meglio i Metallica o gli Iron Maiden… ma comprendo che la maggioranza preferisca il pop
E pensare che all’estero propongono ancora i Ricchi&Poveri, Albano&Romina, Toto Cutugno…
…questi “musicisti” (scusate la bestemmia) attuali sono davvero indigesti se non intossicanti!
Aspettando le Foche Strategiche Atomiche…
Mamma mia che degrado musicale (e non solo) stiamo vivendo.
Achille Lauro è l antitesi di un cantante.
Prepariamoci a sentire tutti i peggiori a questo music.break.
D’altronde la musica leggera italiana si è ormai estinta,i cantautori sono merce rara e a regnare sono questi fenomeni da baraccone prodotti dai vari “talent”,dove trovi tutto,nani,ballerine,fluidi,vecchie glorie,clown,ma il grande assente è la musica ed il talento.
Sarebbe stato meglio qualche dj internazionale ma capisco che tutto fa brodo ed è meglio giocare in casa. C’è stato anche l’incontro tra Sinner e i Pinguini Tattici Nucleari ieri