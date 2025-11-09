ATP Finals 2025: Alcaraz debutto da Star. Qualche pausa, ma è troppo per De Minaur
Alcaraz è fuoco. Quando si accende con la sua classe infinita infiamma tutto quel che lo circonda, esalta e trascina, diventando irresistibile anche per la difesa delle gambe più veloci del tour. Qualche pausa e incertezza per cali di concentrazione, ma appena si focalizza di nuovo… boom! Un esordio da Star per Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2025: sconfigge Alex De Minaur per 7-6(5) 6-2 nel primo match del girone Connors, un successo che lo avvicina terribilmente anche al n.1 di fine anno, corsa nella quale è 1 km abbondante davanti a Sinner. È stata una partita divertente, condita da qualche errore di troppo ma anche moltissimi scambi elettrizzanti, soprattutto per merito dell’australiano, bravissimo a buttare giù tanti bocconi amari sotto forma di vincenti incredibili del rivale, ma pronto a rimettersi in pista e dare tutto quel che aveva al punto successivo. Ha attaccato, c’ha provato, ha spinto ed è venuto molto a rete Alex, bravissimo anche nel rischiare a tutta col diritto cross entrando senza paura su quello bello pesante del rivale, ma non è bastato semplicemente perché Carlos è… più forte. In tutto.
La partita poteva prendere un piega assai più netta per Carlos, visto che nel primo set ha avuto tre chance sul 4-1 0-40 per scappare via, ma un tenacissimo De Minaur ha trovato una risalita furibonda ed è pure andato a prendersi il contro break. Il rammarico per Alex viene dal tiebreak dove ha giocato al meglio delle sue possibilità, andando avanti per 3 punti a 1 e poi 5 a 3 punti a 3, ma lì Carlos si è attivato giocando un punto da campione, mentre sul 5 punti pari Alex ha tirato in rete con troppa fretta – e paura… – un diritto che gli è costato il set. Del resto, in questo bellissimo e maledetto sport saper reggere la tensione, cavalcarla e trovare il vincente nelle fasi delicate demarca la differenza tra il campione e chi è “solo” un grande, ottimo tennista.
Carlos ha incantato il pubblico con alcuni momenti in cui è stato letteralmente inarrestabile. La sua palla viaggia tanto di più di quella di De Minuar e nessuna soluzione, angolo o rimessa gli è preclusa, sia quando si prende il centro sinistra del campo e da lì col diritto fa quel che vuole, ma anche rientrando come una furia in campo dopo una o più difese in spaccata. Questo impressiona di lui, come riesca a trovare giocate che gli altri nemmeno oserebbero immaginare, mentre dalle sue corde la palla esce con un concentrato di potenza e precisione assolute. Nel primo match delle Finals Alcaraz ha giocato piuttosto bene anche col rovescio, almeno quando ha deciso di cambiare ritmo e prendersi il punto. Belli alcuni lungo linea perfetti, colpiti con grande anticipo ed equilibrio, una bellezza vederlo frenare e impattare la palla con uno swing raccolto e velocissimo. Col diritto invece si è concesso qualche errore di troppo, magari per la foga di esagerare con la velocità, ma è accaduto quando ha “staccato la spina”, soffrendo quelle 3-4 pause che hanno consentito a De Minaur di riprendersi e trovare anche il contro break, sia nel primo che nel secondo parziale. Non è una novità nel tennis dello spagnolo: i suoi momenti di “disconnessione” (lui in spagnolo li chiama così) ancora ci sono, e… meno male per gli altri perché riuscisse a tenere il focus al massimo dalla prima all’ultima palla praticamente nessuno riuscirebbe a stare al suo passo. Charlie ha chiuso il match con due prime su tre in gioco e prendendosi il 57% dei punti sulla seconda palla, ma quando si osserva la sua prestazione i numeri contano relativamente. È la qualità di gioco, l’intensità, la bellezza delle sue sbracciate a prendersi la scena, divertendo il pubblico. Siamo nel torneo dei “Maestri”, e Carlos è nel teatro ideale ad esaltarsi. Gli avversari sono avvertiti…
Da Torino, Marco Mazzoni
La cronaca
Un servizio vincente di Alcaraz è il primissimo punto in singolare delle Finals 2025. Il primo big-point se lo prende De Minuar, entrando forte in campo dopo una gran risposta e chiuso con un diritto eccellente. Col servizio (2 Ace) Carlos si prende il game, 1-0. L’australiano attacca a più non posso, deve assolutamente togliere il tempo di gioco ad Alcaraz. Il rischio è alto, ma sostenuto dalla prima palla si prende il suo primo turno a zero. De Minaur non ha mezze misure: quando riesce a rispondere lo fa con un’aggressività e profondità tali da mandare in bambola Alcaraz. Splendido lo schema risposta e attacco potente al centro che forza il terzo game ai vantaggi. Ancora col servizio Carlos tiene a bada il rivale (2-1). Alcaraz sale in cattedra nel terzo game: due risposte davvero ottime, si apre il campo e affonda, poi regala al pubblico una smorzata da applausi. 0-40, tre palle break le prime del torneo 2025. Con un rovescio lungo linea perfetto Carlos di prende un BREAK da campione, senza che De Minaur potesse far qualcosa per arginarlo. 3-1. E come argini un diritto corsa, bestiale per velocità e angolo, come quello del terzo punto nel quinto game, Alex vede sfilare la palla a testa bassa, imprendibile. Il “Boing” Alcaraz è decollato e vola altissimo… 4-1 in 21 minuti. È frustrante vedere la partita dal lato di ADM, perché… fa tutto giusto, spinge e attacca ma l’altro fa tutto meglio, più rapido potente e preciso. Così che l’aussie cerca di rompere il suo massimo ritmo di controllo e finisce per sbagliare. 0-30. Incredibile il ritmo dello scambio e Carlos non cede un millimetro di campo, così che Alex tira di poco largo un rovescio e crolla 0-40. Con coraggio totale De Minaur le salva tutte, bellissimo il diritto cross dai pressi della rete, per niente facile, che provoca un gran bell’applauso, assolutamente meritato. 5 punti di fila, “Demon” regge, 4-2. Carlos si distrae… Sbaglia un diritto, una smorzata e sul 30 pari subisce un bel lob di Alex e poi tira lungo. Attenzione: palla break per De Minaur. Va troppo in difesa l’australiano, prova un lob ma gli esce appena corto. Ci prova, e bene, Alex, risposta cross profonda e via avanti col lungo linea. Seconda PB! Poche prime nel game per Carlos, e pure adesso, tanto che De Minaur risponde profondo e poi tira un rovescio lungo linea che sorprende lo spagnolo, arriva tardi e trova solo rete. BREAK De Minaur, 4-3! Si torna incredibilmente on serve, quando il set è stato vicinissimo al 5-1 per Alcaraz. Bravo Alex, impatta lo score 4 pari. È meno preciso Alcaraz, col diritto alterna sbracciate che non si prendono ad errori, e poi meno punti diretti col servizio. Rischia addirittura un S&V sulla seconda palla sul 30 pari, funziona l’effetto sorpresa. Ancora di più un nastro beffardo, per il 5-4. De Minaur trova un Ace importantissimo sul 30 pari, a respingere un Alcaraz minaccioso in risposta. 5 pari. Charlie mette in mostra tutta la sua mano nel game #11, una volée e poi uno scambio vinto “a pittino” sotto rete, 6-5, quindi ADM porta il set al tiebreak. Alex è il primo a prendere un punto in risposta, errore banale di Carlos col rovescio, 3 punti a 1. Si riscatta con una smorzata ottima lo spagnolo, 3 punti pari. Un nuovo errore col rovescio, stavolta cercando di spingere, costa ad Alcaraz il 5 punti a 3. Furibonda reazione dell’iberico, tira a tutta e si butta avanti a chiudere di prepotenza, 5 pari. Male Alex, non mette la prima palla e poi tira un diritto tremebondo in rete. Set Point Alcaraz sul 6-5, al servizio. Urla Charlie vedendo il diritto in corsa dell’australiano finire out. 7-6 Alcaraz, ma che fatica dal possibile 5-1 costretto a rimontarea 3-5 nel TB.
Il primo parziale pesa tanto sulle spalle di De Minaur, mentre Alcaraz vola dalla riga di fondo con impatti molto aggressivi. Il “canguro” scivola sotto 0-40 e Carlos si prende di forza il BREAK con un’accelerazione di rovescio lungo linea precisa. 1-0, può fare corsa di testa il murciano. Incredibilmente Carlos si addormenta… Due impatti pessimi per la sua qualità, si ritrova sotto 0-40. Ci prova Alex, attacca subito ma sul net tocca in rete una volée non così difficile per la sua mano. Poi ci pensa lo spagnolo a completare il disastro con un drive che sbatte sul nastro e termina largo. Contro BREAK, 1 pari. Gli Up and Down sono continui, c’è spettacolo ma anche errori marchiani. Un diritto a tutto gas sul 30 pari vale a Carlos una nuova palla break, la trasforma con un rovescio ancor più impressionante, pizzica la riga, imprendibile. BREAK, 2-1 avanti lo spagnolo. Stavolta il pluricampione Slam tiene alta l’attenzione, verticalizza subito e la difesa di ADM va a gambe all’aria, troppo veloci i colpi di Charlie. 3-1. Funziona molto bene in questa fase il rovescio lungo linea di Alcaraz, impatto con grande equilibrio ed anticipo, la palla fila via retta e veloce, nemmeno le gambe più veloci del tour riescono a contenere. Ne trova due, uno meglio dell’altro, Carlos nel quinti game, vola 15-40 con due chance per il doppio allungo. Beh, MAZZATA da Thor col diritto di Carlos, una bordata terrificante, ancora lungo linea, che porta lo spagnolo avanti 4-1 con un altro BREAK. De Minaur è un cowboy dentro, mica crolla… Arriva addirittura a palla break sul 30-40, con un allungo acrobatico sul net, ma col servizio Alcaraz respinge l’assalto. E poi che scambio nel punto successivo! Show time! Incredibile la difesa dello spagnolo, in spaccata, e poi come corre avanti a prendersi il punto. Wow, bravissimo. Fa il pugno al suo angolo dopo un servizio vincente che gli vale il 5-1. Quando è acceso, beh, non ce n’è per nessuno o quasi. L’incontro si chiude per 6 giochi a 2, con un turno di servizio un po’ svagato di Carlos (anche un doppio fallo) ma sufficiente per chiudere le danze. Bella partita tutto sommato, con Alcaraz che si conferma leggendario nel trovare picchi di rendimento da cineteca e quindi spegnersi un secondo dopo. Ma si riattiva, e allora son dolori per gli altri…
Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur
TAG: Alex De Minaur, ATP Finals 2025, Carlos Alcaraz, Marco Mazzoni
@ Memento (#4519010)
Caspita solo lui riesce a battere De Minaur!
Se avesse avuto Aliassime al sorteggio non avrebbe vinto in due set e forse ci avrebbe perso.
Inutile, gli italioti non lo accetteranno mai, a priori. Non ci sarà mai verso di farglielo capire. Sempre e solo sinner, ad ogni costo, anche a costo di rasentare il ridicolo. Non dico certo che JS gli sia da meno, lo ha dimostrato e lo dimostrerà ma a livello di tennis il mazzo di carte di cui dispone alcaraz non teme rivali, rassegnatevi. In ogni caso oggi Carlo ha giocato paradossalmente in controllo, il tragico demon ha avuto le sue chance nel primo set e qualcosa ha sprecato ma solo per la troppa pressione che l’iberico riesce a mettere col suo tennis ‘fuori campo’. Di più l’encomiabile Alex non potrà mai fare, lo si è visto nel secondo set che è stato un assolo, nonostante l’aussie giocasse più o meno con la stessa intensità.
Dai ancora 2 vittorie e la pantomima del numero 1 finirà.
Uno dei migliori commenti di Enzo da quando seguo questo sito
Certo che il povero De Minaur è una specialista nel fare fare bella figura ai due big.
Detto ciò Alcaraz pauroso…
Può perdere solo da Sinner, se ci perde.
La sua capacità di produrre vincenti è qualcosa di impressionante..
Il rovescio lungo linea è il colpo che ha migliorato di più…
Non vedo mio messaggio
Se calcoli il tiè break e il secondo set Alex ha messo il 30% di prime..Ho visto Alex molto meglio in altre occasioni anche con lo stesso Alcaraz..credo che non stia benissimo con l’anca e spinge poco la palla. Alcaraz molto ma molto falloso..insomma una partita di livello basso. Poi se uno guarda gli highlights sono buoni tutti..
Le ho scritte stamattina sotto uno degli articoli di ieri in risposta a chi dicd che Lorenzo è cotto.
Fisicamente uno cotto non arriva 3 volte su 4 al terzo rischiando pure di vincere anche la terza partita.
Poi, per me, ha perso perché ha (speriamo aveva) un’ansia infinita addosso per le Finals, oltre che per la finale e per il fatto di avere di fronte Nole…
Appena vincerà un torneo, anche piccolo e maleimbelinato (cit Zena) per me si sblocchera definitivamente.
Comunque come sempre vedremo…
Alcaraz un pò falloso e imballato come ogni tanto gli capita, ma quando gli entrano è devastante e un piacere per gli occhi. Ti esalta proprio
Il numero uno del
mondo non delude all’ esordio.
Carlitos…Aiuto che zarro
@ Pikario Furioso (#4519045)
Certo!
Ma i soloni che scrivono qui hanno tenuto in mano una racchetta per una settimana???
@ Kenobi (#4519034)
Eh sì! Che cacasot Deminaur nel tie-break!
@ Memento (#4519010)
Contro di te
Ma ha avuto un cu… Sfondato nel 1 set …deminaur se l’è fatta addosso!
lo sai Enzo che ti stimo tanto, ma stavolta non sono d’accordo… Lollo non ha certo la potenza dei colpi di Alcaraz, ma nessuno nel circuito ha la sua varietà di gioco… non ne vedo uno in grado di fare quello che fa Lorenzo, slice, back, dropshot, indifferentemente di diritto o di rovescio… ancora ho in testa quel pallonetto di diritto che ha fatto con Nole che manco il signore dio nostro ha capito se era un top o un back… Lorenzo è MAGIA PURA
Ma proprio non ci riesci a non scrivere cumuli di fregnacce?
E che dovrebbe fare? Dargliela vinta? Ma perchè non ti limiti al calcio? È più semplice da capire!
Ti si perdona.
PS. A proposito, poi l’hai vista la finale di ieri? Tue impressioni se non lo hai gia fatto.
Nel motociclismo si direbbe che hanno fatto correre una Moto2 contro una MotoGP…
…quella di Alcaraz è un’altra cilindrata e la sua velocità di palla finisce per “sverniciare” il povero australiano!
Il 2‘ giocatore più forte del pianeta
Il 2‘ giocatore più forte del pianeta
Il 2‘ giocatore più forte del pianeta
Il 2‘ giocatore più forte del pianeta
Si certo….che tipo di vino usi? Quello che fa rendere miopi sicuramente….ah ah ah….ma voi avete gli occhi x vedere? E se si,ancora peggio….vedere e non capire niente di tennis….ma non hai visto che differenza abissale di velocità di palla fra i due? Ci sono 2 categorie di differenza….un mostro,un fenomeno contro un buon giocatore….oltretutto gli regaliamo anche un giorno di riposo in piu…perché non hanno fatto giocare oggi sinner contro uno del suo girone? Zverev,shelton erano sicuri di partecipare se il problema era il dubbio djoko,aliassime, musetti…..perché dare un ulteriore vantaggio a alcaraz, che è già piu forte di tutti….
Scritto da cani, chiedo scusa ma ho il cellulare che oggi fa un po’ come vuole…
Non l’ho vista e quindi non posso fare comnenti sulla partita, però ricordiamoci che solitamente il più debole parte a tutta e poi tende a sciogliersi…
Poi dicianmo anche che i due Top facilmente partono imballati alla prima partita dei tornei per crescere partita dopo partita.
Poi se gli va male fanno la fine di Alcaraz a La Defense…
sdrammatizziamo daje… tanto lo sappiamo che finisce con Sinner e Alcaraz che si giocano l’ennesima finale
L’anno scorso Jannik vinse proprio il primo incontro contro Alex de Minaur per 6-3 6-4. Mi sembra tutto nella norma, non vedo quale magia abbia fatto oggi “caschetto d’oro”, il Caterino Caselli del tennis!!!
Se Alcaraz e’ quello del primo set, perche’ non sperare in una vittoria di Fritz, con magari Alcaraz che finisce secondo nel suo girone? Poi ci pensa Jannik a finire l’opera.
… semplicemente graziato nel tiebreak da de minaur che non ne ha fatta una giusta dal 5-3 al 5-7.
Vabbè la top 10 è quella che è, gli avversari questi sono, c’è troppa differenza tra i primi 2 e tutti gli altri
Rispetto alla finale di Atene nulla di meglio , un Alex sotto le aspettative spiana la strada ad un modesto Carlos , quel Musetti riuscirebbe a fare di meglio .
Non bisogna certo essere degli esperti, basta saper osservare! Avrete notato la velocità e rapidità dei colpi di Alcaraz, rispetto a quelli di Musetti, belli quanto i suoi, magari più belli, ma sicuramente più lenti. Djiokovic non avrebbe in alcun modo potuto recuperare con Alcaraz quello che gli ha concesso Musetti. Per questo motivo il toscano non riesce a vincere i tornei, la testa non c’entra niente o solo in parte, per la consapevolezza di non poter colpire più forte. Nel rovescio ha usato moltissimo lo slice, un colpo lento e difensivo, Alcaraz, ma non solo lui, lo usano pochissimo. enzo
Scusa ma leggendo il tuo commento mi e´venuto da ridere. Pero´speriamo veramente che se la giochi.
Si certo….sogna e spera….chi visse sognando…..
https ://video.gazzetta.it/tennis/atp/highlights/video-atp-finals-alcaraz-insultato-a-torino/9fbc4568-3927-4a17-9120-54f160eb6xlk
Tifosi invasati di Sinner che si fanno sempre riconoscere e che il tennis non merita affatto. Non mi stupirei siano gli stessi che spolliciano
Vabbè, già ho sbagliato il mio primo pronostico.. ma un Lorenzo a braccio e testa libera se lo gioca il match con questo Alcaraz
Bella partita, hanno inaugurato bene il torneo
semplicemente il più forte giocatore al mondo
Vabbè come sempre ci sono due fuori quota e sei comparse.
Ha fatto accademia, gli ha dato speranza e poi lo ha badilato.