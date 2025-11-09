Circuito ATP Copertina, Generica

Djokovic lo dice a Musetti direttamente in campo: “Non andrò a Torino”. E arriva anche Ruud come seconda riserva

09/11/2025 10:11 20 commenti
Novak Djokovic con Lorenzo Musetti - Foto Getty Images
Novak Djokovic con Lorenzo Musetti - Foto Getty Images

Lorenzo Musetti avrebbe potuto lasciare il Centrale di Atene con la frustrazione di una finale sfumata e con la certezza aritmetica più amara: fuori dalle Nitto ATP Finals 2025 per soli cinque punti. Un’inezia, un soffio. Il carrarino avrebbe comunque viaggiato a Torino come prima riserva, ma la delusione restava forte. Almeno fino a quel breve, decisivo scambio di parole a rete.
Pochi secondi dopo il match point della finale, Novak Djokovic lo ha infatti abbracciato e, oltre ai complimenti per la battaglia, gli ha rivelato ciò che avrebbe cambiato immediatamente il suo destino.

Le parole di Djokovic che cambiano tutto
Solo in conferenza stampa Musetti ha potuto raccontare ciò che il serbo gli aveva confidato sul campo:
“Novak mi ha detto in campo che non andrà a Torino. Non so bene come sentirmi dopo aver perso la finale, ma è quello che mi ha detto. È meglio che la Race to Turin si fermi dopo Parigi il prossimo anno.”
Djokovic, alle prese con problemi alla spalla, avrebbe confermato poche ore dopo il suo forfait ufficiale dalle Finals. Di fatto, Musetti entra tra gli otto maestri della stagione 2025: la sua mancata qualificazione dura appena venti secondi.

Una notte di emozioni e incastri: arriva anche Casper Ruud
Quella di Atene è stata una serata di scossoni e decisioni improvvise. Con il ritiro di Djokovic e la promozione di Musetti nel tabellone principale, Alexander Bublik rimaneva l’unica riserva disponibile per Torino.
Per evitare ogni rischio organizzativo, il torneo ha contattato Casper Ruud, finalista delle ATP Finals nel 2022. Secondo quanto riferito dalla TV norvegese TV2, Ruud ha accettato immediatamente la chiamata, garantendo così una seconda alternativa per l’evento.
Il norvegese raggiungerà dunque Torino nelle prossime ore, pronto a subentrare se necessario.

Un finale paradossale
Musetti passa così dalla delusione più bruciante alla migliore notizia possibile in meno di un minuto: dal perdere un titolo al conquistare un posto tra gli otto migliori dell’anno. Un epilogo inatteso e quasi surreale, che ribalta completamente il significato della sua serata ad Atene.
E questa settimana, a Torino, ci saranno anche due riserve d’eccezione: Bublik e Ruud, pronti a entrare in scena se la stagione dovesse avere ancora qualche colpo di scena da regalare.



Marco Rossi

TAG:

20 commenti. Lasciane uno!

Krik Kroc 09-11-2025 14:11

L’ho scritto ieri, appena dopo l’ abbraccio finale, che dal sorriso radioso di Lorenzo si capiva che Nole gli aveva detto che avrebbe rinunciato a Torino

 20
Pirr (Guest) 09-11-2025 13:40

@ Aquila. (#4518750)

Speriamo rifiuti anche lui ha diritto di riposo come sinner ma anche berrettini cobolli sonego ecc così giocano i seconda categoria sarebbe da fare

 19
Carlos_TOP (Guest) 09-11-2025 13:30

Quello che conta e’ partecipare al torneo non come ci entri. Se entra Musetti vuol dire che ha titolo come primo degli esclusi.
Non e’ che entra perché ha pagato una tangente.
Entra perché se lo merita. Punto.

Ma il vero merito lo si vedrà nelle partite che farà!
E dagli avversari che batterà o non batterà

 18
Detuqueridapresencia 09-11-2025 13:25

Scritto da PeteBondurant
E’ solo un problema mentale basta vedere i tre doppi falli e l errore a campo aperto nello stesso game
Si sblocchera’ si spera quando tornera’ a vincere tornei non v’ e’ altro modo
N.B. chiedere a Fokina

Quel maledetto settimo game …

Anche Nole ha fatto errori ma distribuiti. Purtroppo Muso li ha concentrati tutti al momento sbagliato

Comunque era una capra indoor fino a pochi mesi fa. Oggi è competitivo

Vedrai quanti fegati scoppieranno a breve

 17
Carlos_TOP (Guest) 09-11-2025 13:24

Non ha sempre avuto il braccino ieri..

Il punto chiave e’ stato il rigore fallito con Nole a rete inerme e il passante incrociato di Lorenzo resta sul nastro. Un colpo che non sbaglia mai! Diciamo che la vittoria se l’era costruita …un po’ di sfortuna e ha regalato il match a un Nole che al di a di buttarla di là nel terzo Poco altro ha fatto.

Io vedo un Musetti cresciuto esponenzialmente …tra un annetto saranno cazzi per i 2 top attuali

Ah….criticare Musetti per essere passivo e pallettare..ma alla fine com ha vinto Nole?
Semplicemente tenendola in campo senza prendere rischi. Pallettando.

16
Marco M. 09-11-2025 13:23

Scritto da Silvy__89
Musetti graziato dal “regalo” del goat, altrimenti era fuori dai giochi, c’è poco da festeggiare.

E’ dalla sconfitta con Aliassime e poi, a maggior ragione, con Sonego che dico che a Lorenzo sarebbe convenuto andarci da riserva e che se ci fosse andato per la rinuncia di Nole non avrei festeggiato perché non è mai bello arrivare ad un traguardo per motivi esterni.

Però poi qua sopra leggo così tante denigrazioni gratuite da persone che dimenticano volutamente il fatto che Lorenzo ha saltato per infortunio due 500 in Sudamerica oltre al ritiro dopo una vittoria in un 250.
Che ha saltato tutta l’erba, 1 250, 1 500 e direi anche Wimbledon viste le condizioni in cui ha giocato.

Vogliamo ragionevolmente pensare che avrebbe più punti di Aliassime e De Minaur?

Quindi si, non esulto per il modo, ma sono contentissimo per Lorenzo, questo è il coronamento della sua annata migliore.
Continueranno a dire che perde le finali?
Si e devono sperare che continui a perderle, perché la volta che si sbloccherà sarà durissima per tutti (tranne due alieni).

 15
PeteBondurant 09-11-2025 13:17

E’ solo un problema mentale basta vedere i tre doppi falli e l errore a campo aperto nello stesso game

Si sblocchera’ si spera quando tornera’ a vincere tornei non v’ e’ altro modo

N.B. chiedere a Fokina

 14
Carlos_TOP (Guest) 09-11-2025 13:15

@ Silvy__89 (#4518748)

Ti senti meglio dopo averlo detto?

Musetti e’ stato in campo 3 ore e diciamo che il “regalo” li ha fatto Musetti che aveva la partita in mano.
Ma che discorsi fai?
Ma ci stai con la testa?

Andremo a cancellare tutti i risultati ottimi e titoli vinti da giocatori Lucky looser e anche Wild Card,. Tutta gente che non avrebbe avuto diritto di classifica a partecipare? Ok?

 13
Joe (Guest) 09-11-2025 13:10

Scritto da Laan
@ Aquila. (#4518750)
È evidente che a musetti viene il braccino nelle finali…ma da qua a dire che non cammina con le sue gambe ce ne passa! Ogni anno è migliorato creando un suo gioco su ogni superficie. Prima era solo terra, poi terra e erba, ora anche il cemento. E ora aggiungerà pure perlas per fare l’ultimo passettino! E con un tipo di gioco che seppur con il rovescio mono mano è modernissimo e unico. Ok non è sinner ma se essere top 10 vuol dire vivere solo di aiuti direi che praticamente tutti viviamo solo di aiuti…

È migliorato tantissimo e oserei dire che non è nemmeno questione di braccino, semplicemente gioca un po’ passivo in attesa di non si sa bene cosa. Deve prendere il coraggio a due mani e osare. Certo i tre doppi falli in un game era pura tensione emotiva, non ne aveva fatti fino a quel momento.

 12
Joe (Guest) 09-11-2025 13:06

Musetti nella intervista post partita è stato molto più onesto dei suoi saganati tifosi. Mentre Novak gli diceva che non sarebbe andato a Torino lui in realtà stava pensando a tutte le occasioni mancate in partita. Bravo Lorenzo. Ma la prossima volta nei punti importanti scegli tu come giocarli. Fammi sta cortesia.

 11
Laan (Guest) 09-11-2025 12:53

@ Aquila. (#4518750)

È evidente che a musetti viene il braccino nelle finali…ma da qua a dire che non cammina con le sue gambe ce ne passa! Ogni anno è migliorato creando un suo gioco su ogni superficie. Prima era solo terra, poi terra e erba, ora anche il cemento. E ora aggiungerà pure perlas per fare l’ultimo passettino! E con un tipo di gioco che seppur con il rovescio mono mano è modernissimo e unico. Ok non è sinner ma se essere top 10 vuol dire vivere solo di aiuti direi che praticamente tutti viviamo solo di aiuti…

 10
Laan (Guest) 09-11-2025 12:53

@ Aquila. (#4518750)

È evidente che a musetti viene il braccino nelle finali…ma da qua a dire che non cammina con le sue gambe ce ne passa! Ogni anno è migliorato creando un suo gioco su ogni superficie. Prima era solo terra, poi terra e erba, ora anche il cemento. E ora aggiungerà pure perlas per fare l’ultimo passettino! E con un tipo di gioco che seppur con il rovescio mono mano è modernissimo e unico. Ok non è sinner ma se essere top 10 vuol dire vivere solo di aiuti direi che praticamente tutti viviamo solo di aiuti…

 9
Hellover (Guest) 09-11-2025 12:46

E infatti musetti ride. Se aspettavi che ci andassi per merito campa cavallo

 8
Aquila. 09-11-2025 11:58

Scritto da Il saggio
Beh diciamo che Lorenzo se lo è meritato per la stagione che ha fatto, è mancato sicuramente qual he titolo, ma cmq è stata la sua stagione migliore e di margine ce n’è ancora penso.

Lorenzo se lo è meritato si ok anch’io lo confermo per la sua stagione buona, non posso dire ottima (zero titoli nel 2025)… ma dico anche Musetti sei adulto hai vinto la davis per merito altrui, adesso arrivi alle finals per il regalo di Djokovic, non sarebbe ora che incominci a camminare con le tue gambe? aspetto i pollici versi cosi aggiungo la lista dei tifosi di Musetti con paraocchi e in parallelo un’altra lista di tifosi di Musetti con paraocchi in più anche incompetenti

 7
andrewthefirst 09-11-2025 11:57

Novak ormai pronto a sostituire l’atp con il suo sindacato. Decide lui chi va alle finals

 6
Silvy__89 (Guest) 09-11-2025 11:57

Musetti graziato dal “regalo” del goat, altrimenti era fuori dai giochi, c’è poco da festeggiare.

 5
Annie3 09-11-2025 11:47

@ John McEnroe (#4518698)

Beh, “mors tua” non direi, Novak ha appena vinto un titolo per lui molto importante con diversi significati, per cui ha dato il massimo dell’impegno e delle energie residue rispetto all’età, non ritenendo adesso le sue condizioni di efficienza fisica sufficienti per affrontare un torneo “intenso” di cui, peraltro, detiene il record di vittorie: giusto consentire l’accesso a un giovane meritevole, visibilmente in forma, che ha fatto bene durante l’anno, giocando intensamente, soprattutto migliorando in maniera evidente sul veloce…quindi io direi “unicuique suum”, se vogliamo proprio ispirarci alla saggezza dei padri latini

 4
Betafasan 09-11-2025 11:42

Grazie al Mito serbo!

 3
John McEnroe (Guest) 09-11-2025 11:12

Grazie agli acciacchi del “vecchietto” Nole, Lollo accede al paradiso dei tennisti.
Citando la locuzione latina “Mors tua vita mea”…

 2
Il saggio (Guest) 09-11-2025 11:01

Beh diciamo che Lorenzo se lo è meritato per la stagione che ha fatto, è mancato sicuramente qual he titolo, ma cmq è stata la sua stagione migliore e di margine ce n’è ancora penso.

 1
