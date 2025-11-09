Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Mikhail Kukushkin nella foto - Foto Getty Images

CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – 1º turno qualificazioni, cemento (al coperto)

COURT CENTRAL – ore 12:00
Matisse Bobichon FRA vs Stefanos Sakellaridis GRE
ATP Lyon
Matisse Bobichon
3
2
Stefanos Sakellaridis [11]
6
6
Vincitore: Sakellaridis


Dan Added FRA vs Mae Malige FRA

ATP Lyon
Dan Added [3]
6
6
6
Mae Malige
7
3
1
Vincitore: Added


Gregoire Barrere FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

ATP Lyon
Gregoire Barrere
0
0
Geoffrey Blancaneaux [8]
0
0


Arthur Fery GBR vs Robin Bertrand FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 12:00
Viktor Durasovic NOR vs Timothee Lustig FRA

ATP Lyon
Viktor Durasovic [6]
6
6
Timothee Lustig
3
2
Vincitore: Durasovic


Gilles Arnaud Bailly BEL vs Mikhail Kukushkin KAZ

ATP Lyon
Gilles Arnaud Bailly [4]
1
3
Mikhail Kukushkin
6
6
Vincitore: Kukushkin


Arthur Bouquier FRA vs Thomas Faurel FRA

ATP Lyon
Arthur Bouquier [5]
6
6
Thomas Faurel
0
2
Vincitore: Bouquier


Liam Broady GBR vs Henri Squire GER

ATP Lyon
Liam Broady
0
0
Henri Squire [9]
0
0




COURT 2 – ore 12:00
Tom Gentzsch GER vs Marat Sharipov RUS

ATP Lyon
Tom Gentzsch
4
2
Marat Sharipov [12]
6
6
Vincitore: Sharipov


Jakub Paul SUI vs Matej Dodig CRO

ATP Lyon
Jakub Paul
5
1
Matej Dodig [7]
7
6
Vincitore: Dodig


Beibit Zhukayev KAZ vs Edas Butvilas LTU

ATP Lyon
Beibit Zhukayev
30
6
0
Edas Butvilas [10]
15
4
0


George Loffhagen GBR vs Charlie Robertson GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – 1º turno qualificazioni, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Leo Vithoontien JPN vs Duje Markovina AUS
ATP Brisbane
Duje Markovina
3
6
Leo Vithoontien [9]
6
7
Vincitore: Vithoontien


Hayden Jones AUS vs Colin Sinclair NMI

ATP Brisbane
Hayden Jones
7
7
Colin Sinclair [7]
6
6
Vincitore: Jones


Kosuke Ogura JPN vs Zane Stevens AUS

ATP Brisbane
Zane Stevens
2
2
Kosuke Ogura [8]
6
6
Vincitore: Ogura


Taiyo Yamanaka JPN vs Jesse Delaney AUS

ATP Brisbane
Jesse Delaney
3
2
Taiyo Yamanaka [12]
6
6
Vincitore: Yamanaka


Finn Bass GBR vs Emile Hudd GBR

ATP Brisbane
Finn Bass
3
2
Emile Hudd
6
6
Vincitore: Hudd




Show Court 1 – ore 02:00
Joshua Charlton AUS vs Alexander Klintcharov NZL

ATP Brisbane
Alexander Klintcharov
1
0
Joshua Charlton [10]
6
6
Vincitore: Charlton


Blaise Bicknell JAM vs Daniel Jovanovski AUS

ATP Brisbane
Blaise Bicknell [3]
2
6
6
Daniel Jovanovski
6
3
4
Vincitore: Bicknell


Tung-Lin Wu TPE vs Noah Brownrigg AUS

ATP Brisbane
Tung-Lin Wu [2]
6
6
Noah Brownrigg
3
3
Vincitore: Wu


Hayato Matsuoka JPN vs Matt Hulme AUS

ATP Brisbane
Hayato Matsuoka [5]
6
6
Matt Hulme
4
4
Vincitore: Matsuoka


Takuya Kumasaka JPN vs Daisuke Sumizawa JPN

ATP Brisbane
Takuya Kumasaka [1]
6
4
6
Daisuke Sumizawa
4
6
1
Vincitore: Kumasaka


Ajeet Rai NZL vs Carl Emil Overbeck DEN

ATP Brisbane
Ajeet Rai [4]
2
1
Carl Emil Overbeck
6
6
Vincitore: Overbeck




Court 10 – ore 02:00
Scott Jones AUS vs Jacob Bradshaw AUS

ATP Brisbane
Scott Jones
0
Jacob Bradshaw
0
Vincitore: Jones per walkover






CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – 1º turno qualificazioni, cemento (al coperto)

The Schwartz Court – ore 18:00
Jacob Brumm USA vs Drew Van Orderlain USA
Il match deve ancora iniziare

Marcel Latak USA vs Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare

Jeremy Zhang AUS vs Enzo Wallart USA

Il match deve ancora iniziare

Ozan Baris USA vs Ryan Seggerman USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Peter Bertran DOM vs Taym Al Azmeh GER

Il match deve ancora iniziare

Pablo Martinez Gomez ESP vs Mathis Debru FRA

Il match deve ancora iniziare



The Goldenberg Court – ore 18:00
Pranav Kumar USA vs Ryan Fishback USA

Il match deve ancora iniziare

Lui Maxted GBR vs Preston Brown USA

Il match deve ancora iniziare

Shunsuke Mitsui JPN vs Benedict Graft USA

Il match deve ancora iniziare

Tom Hands GBR vs Maik Steiner GER (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Alex Kobelt USA

Il match deve ancora iniziare

Noah Zamora USA vs Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – 1º turno qualificazioni, cemento (al coperto)

Court Central – ore 17:00
Robin Catry FRA vs Jesse Flores CRC
Il match deve ancora iniziare

Connor Thomson GBR vs Oliver Bonding GBR

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Jean-Christophe L. Baril CAN

Il match deve ancora iniziare

Mikael Arseneault CAN vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Nicaise Muamba CAN vs Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare

Taha Baadi MAR vs Joshua Peck CAN (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Ronald Hohmann USA vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE vs Niklas Schell GER

Il match deve ancora iniziare

Guillaume Dalmasso FRA vs Adam Farag Cao CAN

Il match deve ancora iniziare

Strong Kirchheimer USA vs Benjamin Thomas George CAN

Il match deve ancora iniziare

Jangjun Kim KOR vs Trey Hilderbrand USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – 1º turno qualificazioni, cemento (al coperto)

ATP Kobe
Ryo Tabata
6
7
Yuki Mochizuki [12]
2
6
Vincitore: Tabata


ATP Kobe
Shinji Hazawa
6
5
5
Igor Marcondes [11]
0
7
7
Vincitore: Marcondes


ATP Kobe
Eito Komada
6
6
3
Maxim Zhukov [9]
3
7
6
Vincitore: Zhukov


ATP Kobe
Akira Santillan [3]
6
6
Taisei Ichikawa
1
1
Vincitore: Santillan


ATP Kobe
Yusuke Takahashi [5]
6
6
Koki Matsuda
3
2
Vincitore: Takahashi


ATP Kobe
Yusuke Kusuhara
4
6
3
Hikaru Shiraishi [7]
6
4
6
Vincitore: Shiraishi


ATP Kobe
JiSung Nam
6
6
Tsung-Hao Huang [10]
2
3
Vincitore: Nam


ATP Kobe
Duje Ajdukovic [1]
7
6
Nathan Trouve
6
3
Vincitore: Ajdukovic


ATP Kobe
Sanhui Shin [2]
3
2
Mitsuki Wei Kang Leong
6
6
Vincitore: Leong


ATP Kobe
Neil Oberleitner [6]
6
6
Duckhee Lee
1
3
Vincitore: Oberleitner


ATP Kobe
Kasidit Samrej [4]
6
2
7
Michael Vrbensky
0
6
6
Vincitore: Samrej


ATP Kobe
Masamichi Imamura
6
3
6
Max Basing [8]
4
6
7
Vincitore: Basing






CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – 1º turno qualificazioni, terra battuta

Cancha Central – ore 14:00
Lautaro Midon ARG vs Tomas Zurmendi URU
ATP Montevideo
Lautaro Midon [1]
0
0
Tomas Zurmendi
0
0


Federico Aguilar Cardozo URU vs Guido Ivan Justo ARG

ATP Montevideo
Federico Aguilar Cardozo
40
1
Guido Ivan Justo [9]
0
1


Ivan Gakhov RUS vs Joaquin Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 14:00
Miguel Tobon COL vs Daniel Dutra da Silva BRA

ATP Montevideo
Miguel Tobon
0
3
Daniel Dutra da Silva [7]
0
4


Murkel Dellien BOL vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Irigoin URU vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Johannes Ingildsen DEN vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 14:00
Christoph Negritu GER vs Nicolas Barrientos COL

ATP Montevideo
Christoph Negritu [6]
15
3
1
Nicolas Barrientos
15
6
1


Juan Manuel La Serna ARG vs Facundo Mena ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Alexander Merino PER

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Boris Arias BOL

Il match deve ancora iniziare

