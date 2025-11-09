Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Mikhail Kukushkin nella foto - Foto Getty Images
CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – 1º turno qualificazioni, cemento (al coperto)
COURT CENTRAL – ore 12:00
Matisse Bobichon
vs Stefanos Sakellaridis
ATP Lyon
Matisse Bobichon
3
2
Stefanos Sakellaridis [11]
6
6
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sakellaridis
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-5 → 2-6
M. Bobichon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
S. Sakellaridis
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-3 → 2-4
M. Bobichon
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Bobichon
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bobichon
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
2-5 → 3-5
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
M. Bobichon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Dan Added vs Mae Malige
ATP Lyon
Dan Added [3]
6
6
6
Mae Malige
7
3
1
Vincitore: Added
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Malige
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
M. Malige
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
D. Added
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
M. Malige
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
M. Malige
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Added
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Malige
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
D. Added
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Malige
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Malige
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
ace
5*-5
5-6*
df
6-6 → 6-7
M. Malige
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
D. Added
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
M. Malige
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
D. Added
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-3 → 4-4
D. Added
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Malige
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
D. Added
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
M. Malige
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Gregoire Barrere vs Geoffrey Blancaneaux
ATP Lyon
Gregoire Barrere
0
0
Geoffrey Blancaneaux [8]
0
0
Arthur Fery vs Robin Bertrand
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 12:00
Viktor Durasovic vs Timothee Lustig
ATP Lyon
Viktor Durasovic [6]
6
6
Timothee Lustig
3
2
Vincitore: Durasovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Lustig
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-1 → 5-2
V. Durasovic
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
4-1 → 5-1
V. Durasovic
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Lustig
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
V. Durasovic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
T. Lustig
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Lustig
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-2 → 5-3
T. Lustig
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-1 → 4-2
T. Lustig
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
T. Lustig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
V. Durasovic
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Gilles Arnaud Bailly vs Mikhail Kukushkin
ATP Lyon
Gilles Arnaud Bailly [4]
1
3
Mikhail Kukushkin
6
6
Vincitore: Kukushkin
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Arnaud Bailly
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Kukushkin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
G. Arnaud Bailly
2-4 → 3-4
G. Arnaud Bailly
1-3 → 2-3
G. Arnaud Bailly
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Kukushkin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
G. Arnaud Bailly
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kukushkin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
1-5 → 1-6
G. Arnaud Bailly
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-5 → 1-5
G. Arnaud Bailly
0-3 → 0-4
G. Arnaud Bailly
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Arthur Bouquier vs Thomas Faurel
ATP Lyon
Arthur Bouquier [5]
6
6
Thomas Faurel
0
2
Vincitore: Bouquier
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Faurel
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
T. Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Bouquier
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
3-1 → 4-1
T. Faurel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
A. Bouquier
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
2-0 → 3-0
A. Bouquier
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Faurel
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
5-0 → 6-0
T. Faurel
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-0 → 4-0
T. Faurel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Bouquier
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
0-0 → 1-0
Liam Broady vs Henri Squire
ATP Lyon
Liam Broady
0
0
Henri Squire [9]
0
0
COURT 2 – ore 12:00
Tom Gentzsch vs Marat Sharipov
ATP Lyon
Tom Gentzsch
4
2
Marat Sharipov [12]
6
6
Vincitore: Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sharipov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-5 → 2-6
T. Gentzsch
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
T. Gentzsch
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
M. Sharipov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
M. Sharipov
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
T. Gentzsch
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Jakub Paul vs Matej Dodig
ATP Lyon
Jakub Paul
5
1
Matej Dodig [7]
7
6
Vincitore: Dodig
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dodig
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Dodig
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-3 → 1-4
J. Paul
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
J. Paul
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Dodig
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dodig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Paul
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
M. Dodig
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Dodig
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
3-1 → 3-2
M. Dodig
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
1-1 → 2-1
J. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Dodig
0-15
df
15-15
ace
15-30
df
15-40
0-0 → 1-0
Beibit Zhukayev vs Edas Butvilas
ATP Lyon
Beibit Zhukayev•
30
6
0
Edas Butvilas [10]
15
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Zhukayev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
E. Butvilas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Zhukayev
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Butvilas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
B. Zhukayev
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
George Loffhagen vs Charlie Robertson
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – 1º turno qualificazioni, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Leo Vithoontien
vs Duje Markovina
ATP Brisbane
Duje Markovina
3
6
Leo Vithoontien [9]
6
7
Vincitore: Vithoontien
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
ace
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
D. Markovina
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
5-5 → 6-5
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
D. Markovina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
D. Markovina
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
3-2 → 3-3
D. Markovina
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
D. Markovina
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
D. Markovina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Vithoontien
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. Markovina
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 3-5
L. Vithoontien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
D. Markovina
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
D. Markovina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Markovina
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Vithoontien
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hayden Jones vs Colin Sinclair
ATP Brisbane
Hayden Jones
7
7
Colin Sinclair [7]
6
6
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
H. Jones
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
C. Sinclair
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
H. Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Sinclair
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
C. Sinclair
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
H. Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. Sinclair
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
H. Jones
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Sinclair
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
H. Jones
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
ace
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
H. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Sinclair
15-0
30-0
30-15
40-30
ace
4-4 → 4-5
H. Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
C. Sinclair
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
H. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. Sinclair
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Sinclair
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Kosuke Ogura vs Zane Stevens
ATP Brisbane
Zane Stevens
2
2
Kosuke Ogura [8]
6
6
Vincitore: Ogura
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Stevens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Z. Stevens
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-3 → 1-4
Z. Stevens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-2 → 1-2
K. Ogura
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Ogura
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-5 → 2-6
Z. Stevens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
K. Ogura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Z. Stevens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
K. Ogura
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Z. Stevens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Taiyo Yamanaka vs Jesse Delaney
ATP Brisbane
Jesse Delaney
3
2
Taiyo Yamanaka [12]
6
6
Vincitore: Yamanaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Yamanaka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
ace
40-30
1-5 → 2-5
J. Delaney
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-2 → 1-2
J. Delaney
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-4 → 2-4
T. Yamanaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
J. Delaney
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Finn Bass vs Emile Hudd
ATP Brisbane
Finn Bass
3
2
Emile Hudd
6
6
Vincitore: Hudd
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Hudd
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
2-5 → 2-6
E. Hudd
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
F. Bass
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
F. Bass
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
1-1 → 1-2
E. Hudd
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Hudd
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
F. Bass
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-5 → 3-5
E. Hudd
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
2-4 → 2-5
F. Bass
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
E. Hudd
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 2-3
E. Hudd
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Show Court 1 – ore 02:00
Joshua Charlton vs Alexander Klintcharov
ATP Brisbane
Alexander Klintcharov
1
0
Joshua Charlton [10]
6
6
Vincitore: Charlton
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Klintcharov
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
0-4 → 0-5
A. Klintcharov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-2 → 0-3
A. Klintcharov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Charlton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
A. Klintcharov
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-5 → 1-5
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-4 → 0-5
A. Klintcharov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
A. Klintcharov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Blaise Bicknell vs Daniel Jovanovski
ATP Brisbane
Blaise Bicknell [3]
2
6
6
Daniel Jovanovski
6
3
4
Vincitore: Bicknell
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bicknell
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
4-3 → 5-3
B. Bicknell
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-1 → 3-1
D. Jovanovski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jovanovski
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
5-2 → 5-3
D. Jovanovski
0-15
df
15-15
30-30
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jovanovski
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-3 → 2-4
D. Jovanovski
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
1-2 → 1-3
B. Bicknell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Tung-Lin Wu vs Noah Brownrigg
ATP Brisbane
Tung-Lin Wu [2]
6
6
Noah Brownrigg
3
3
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
N. Brownrigg
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
T. Wu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
N. Brownrigg
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-1 → 4-2
T. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-1 → 4-1
N. Brownrigg
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
T. Wu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
2-0 → 2-1
N. Brownrigg
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Brownrigg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
N. Brownrigg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Brownrigg
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-1 → 1-2
T. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Hayato Matsuoka vs Matt Hulme
ATP Brisbane
Hayato Matsuoka [5]
6
6
Matt Hulme
4
4
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 5-4
H. Matsuoka
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 5-3
M. Hulme
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
df
30-40
ace
3-3 → 4-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Hulme
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
M. Hulme
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Hulme
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
Takuya Kumasaka vs Daisuke Sumizawa
ATP Brisbane
Takuya Kumasaka [1]
6
4
6
Daisuke Sumizawa
4
6
1
Vincitore: Kumasaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Sumizawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
T. Kumasaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
T. Kumasaka
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-0 → 3-0
D. Sumizawa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kumasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
D. Sumizawa
15-15
df
15-30
30-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sumizawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
5-4 → 6-4
D. Sumizawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
T. Kumasaka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
T. Kumasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Ajeet Rai vs Carl Emil Overbeck
ATP Brisbane
Ajeet Rai [4]
2
1
Carl Emil Overbeck
6
6
Vincitore: Overbeck
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
A. Rai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
C. Emil Overbeck
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-4 → 0-5
A. Rai
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
ace
df
0-3 → 0-4
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
C. Emil Overbeck
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rai
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
C. Emil Overbeck
2-4 → 2-5
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Rai
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
A. Rai
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Court 10 – ore 02:00
Scott Jones vs Jacob Bradshaw
ATP Brisbane
Scott Jones
0
Jacob Bradshaw
0
Vincitore: Jones per walkover
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – 1º turno qualificazioni, cemento (al coperto)
The Schwartz Court – ore 18:00
Jacob Brumm
vs Drew Van Orderlain
Il match deve ancora iniziare
Marcel Latak vs Noah Schachter
Il match deve ancora iniziare
Jeremy Zhang vs Enzo Wallart
Il match deve ancora iniziare
Ozan Baris vs Ryan Seggerman (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Peter Bertran vs Taym Al Azmeh
Il match deve ancora iniziare
Pablo Martinez Gomez vs Mathis Debru
Il match deve ancora iniziare
The Goldenberg Court – ore 18:00
Pranav Kumar vs Ryan Fishback
Il match deve ancora iniziare
Lui Maxted vs Preston Brown
Il match deve ancora iniziare
Shunsuke Mitsui vs Benedict Graft
Il match deve ancora iniziare
Tom Hands vs Maik Steiner (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Quinn Vandecasteele vs Alex Kobelt
Il match deve ancora iniziare
Noah Zamora vs Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – 1º turno qualificazioni, cemento (al coperto)
Court Central – ore 17:00
Robin Catry
vs Jesse Flores
Il match deve ancora iniziare
Connor Thomson vs Oliver Bonding
Il match deve ancora iniziare
Karl Poling vs Jean-Christophe L. Baril
Il match deve ancora iniziare
Mikael Arseneault vs Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Nicaise Muamba vs Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Taha Baadi vs Joshua Peck (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Ronald Hohmann vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Alafia Ayeni vs Matt Kuhar
Il match deve ancora iniziare
David Poljak vs Niklas Schell
Il match deve ancora iniziare
Guillaume Dalmasso vs Adam Farag Cao
Il match deve ancora iniziare
Strong Kirchheimer vs Benjamin Thomas George
Il match deve ancora iniziare
Jangjun Kim vs Trey Hilderbrand (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – 1º turno qualificazioni, cemento (al coperto)
ATP Kobe
Ryo Tabata
6
7
Yuki Mochizuki [12]
2
6
Vincitore: Tabata
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
df
0-3*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
df
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
R. Tabata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
5-5 → 5-6
R. Tabata
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
Y. Mochizuki
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
R. Tabata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Y. Mochizuki
30-40
15-0
15-15
15-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Tabata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
R. Tabata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
R. Tabata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
ATP Kobe
Shinji Hazawa
6
5
5
Igor Marcondes [11]
0
7
7
Vincitore: Marcondes
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Hazawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
5-6 → 5-7
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
S. Hazawa
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-4 → 4-4
I. Marcondes
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Hazawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Hazawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
I. Marcondes
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hazawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
I. Marcondes
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
I. Marcondes
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
4-4 → 4-5
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
I. Marcondes
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Hazawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
I. Marcondes
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
I. Marcondes
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
5-0 → 6-0
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
4-0 → 5-0
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
I. Marcondes
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
I. Marcondes
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
ATP Kobe
Eito Komada
6
6
3
Maxim Zhukov [9]
3
7
6
Vincitore: Zhukov
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Komada
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
M. Zhukov
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
E. Komada
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
M. Zhukov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Komada
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
E. Komada
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Zhukov
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
E. Komada
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
E. Komada
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
E. Komada
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
M. Zhukov
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
4-4 → 4-5
M. Zhukov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Zhukov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 2-3
E. Komada
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Zhukov
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
E. Komada
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-1 → 1-1
M. Zhukov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Komada
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
E. Komada
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
E. Komada
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
M. Zhukov
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-1 → 3-1
M. Zhukov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
ATP Kobe
Akira Santillan [3]
6
6
Taisei Ichikawa
1
1
Vincitore: Santillan
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
T. Ichikawa
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Ichikawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
ATP Kobe
Yusuke Takahashi [5]
6
6
Koki Matsuda
3
2
Vincitore: Takahashi
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Matsuda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Y. Takahashi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
K. Matsuda
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
ace
40-A
3-2 → 4-2
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
K. Matsuda
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Y. Takahashi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
K. Matsuda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Y. Takahashi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Matsuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
ATP Kobe
Yusuke Kusuhara
4
6
3
Hikaru Shiraishi [7]
6
4
6
Vincitore: Shiraishi
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
Y. Kusuhara
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
H. Shiraishi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-3 → 1-4
Y. Kusuhara
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kusuhara
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-3 → 5-3
H. Shiraishi
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Y. Kusuhara
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
H. Shiraishi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Y. Kusuhara
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Shiraishi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kusuhara
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
3-4 → 4-4
H. Shiraishi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-1 → 3-2
Y. Kusuhara
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
Y. Kusuhara
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
H. Shiraishi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-0 → 1-0
ATP Kobe
JiSung Nam
6
6
Tsung-Hao Huang [10]
2
3
Vincitore: Nam
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Huang
0-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
T. Huang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
J. Nam
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
T. Huang
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Nam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
T. Huang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
T. Huang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Nam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
ATP Kobe
Duje Ajdukovic [1]
7
6
Nathan Trouve
6
3
Vincitore: Ajdukovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
N. Trouve
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
N. Trouve
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-0 → 3-0
N. Trouve
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
df
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
df
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
D. Ajdukovic
0-40
15-0
15-15
30-15
40-15
5-6 → 6-6
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
N. Trouve
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
D. Ajdukovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
ATP Kobe
Sanhui Shin [2]
3
2
Mitsuki Wei Kang Leong
6
6
Vincitore: Leong
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Wei Kang Leong
2-5 → 2-6
S. Shin
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-5 → 2-5
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-4 → 1-5
M. Wei Kang Leong
A-40
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-3 → 0-4
S. Shin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-2 → 0-3
M. Wei Kang Leong
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
S. Shin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Shin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
S. Shin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
S. Shin
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 1-0
ATP Kobe
Neil Oberleitner [6]
6
6
Duckhee Lee
1
3
Vincitore: Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Lee
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
5-3 → 6-3
N. Oberleitner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 5-3
N. Oberleitner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Oberleitner
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Lee
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Oberleitner
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
5-1 → 6-1
D. Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 5-1
N. Oberleitner
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-0 → 5-0
N. Oberleitner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Lee
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
ATP Kobe
Kasidit Samrej [4]
6
2
7
Michael Vrbensky
0
6
6
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-4 → 5-5
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
K. Samrej
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 2-1
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Vrbensky
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
K. Samrej
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
1-1 → 1-2
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
K. Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
M. Vrbensky
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
3-0 → 4-0
K. Samrej
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
1-0 → 2-0
ATP Kobe
Masamichi Imamura
6
3
6
Max Basing [8]
4
6
7
Vincitore: Basing
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
4-5*
5-5*
df
5*-6
6-6 → 6-7
M. Basing
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
M. Imamura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Basing
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Imamura
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-5 → 3-5
M. Basing
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Basing
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Imamura
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
M. Basing
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Basing
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Basing
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – 1º turno qualificazioni, terra battuta
Cancha Central – ore 14:00
Lautaro Midon
vs Tomas Zurmendi
ATP Montevideo
Lautaro Midon [1]
0
0
Tomas Zurmendi
0
0
Federico Aguilar Cardozo vs Guido Ivan Justo
ATP Montevideo
Federico Aguilar Cardozo
40
1
Guido Ivan Justo [9]•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Aguilar Cardozo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Ivan Justo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Ivan Gakhov vs Joaquin Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou vs David Jorda Sanchis
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 14:00
Miguel Tobon vs Daniel Dutra da Silva
ATP Montevideo
Miguel Tobon•
0
3
Daniel Dutra da Silva [7]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dutra da Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Dutra da Silva
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Dutra da Silva
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Dutra da Silva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Murkel Dellien vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Irigoin vs Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
Johannes Ingildsen vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 14:00
Christoph Negritu vs Nicolas Barrientos
ATP Montevideo
Christoph Negritu [6]•
15
3
1
Nicolas Barrientos
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Negritu
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
N. Barrientos
0-15
15-15
ace
15-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Negritu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
0-1 → 1-1
N. Barrientos
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Juan Manuel La Serna vs Facundo Mena
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Alexander Merino
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Boris Arias
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit