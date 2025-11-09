WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

09/11/2025 09:31 1 commento
Renata Zarazua MEX, 30-09-1997 - Foto Jimmie48/WTA
WTA 125 Austin (🇺🇸) – Finali – cemento

Center Court – ore 18:30
(1) Maria Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare

Marina Stakusic CAN vs (3) Renata Zarazua MEX Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – Finali – terra battuta

Cancha Central – ore 21:00
Lian Tran NED / Anastasia Zolotareva RUS vs (2) Alicia Herrero Linana ESP / (2) Valeriya Strakhova UKR Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

(7) Oleksandra Oliynykova UKR vs (3) Mayar Sherif EGY Non prima 23:30

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Gaz (Guest) 09-11-2025 10:55

Foto della Zarazua,ma è l’avversaria Stakusic in questo momento in grande spolvero, modo di dire delle colf , verso il possibile secondo torneo consecutivo dopo che si è dovuta arrendere anche la Jovic.
Data favorita dai bookmakers la messicana,ma la quota della canadese è scesa durante la notte come la temperatura,al momento 1.80 Stakusic contro 1.90.

