WTA 125 Tucuman e Austin: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
09/11/2025 09:31 1 commento
WTA 125 Austin (🇺🇸) – Finali – cemento
Center Court – ore 18:30
(1) Maria Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Carmen Corley / Ivana Corley Inizio 18:30
Il match deve ancora iniziare
Marina Stakusic vs (3) Renata Zarazua Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Tucumán (🇦🇷) – Finali – terra battuta
Cancha Central – ore 21:00
Lian Tran / Anastasia Zolotareva vs (2) Alicia Herrero Linana / (2) Valeriya Strakhova Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Oleksandra Oliynykova vs (3) Mayar Sherif Non prima 23:30
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125
1 commento
Foto della Zarazua,ma è l’avversaria Stakusic in questo momento in grande spolvero, modo di dire delle colf , verso il possibile secondo torneo consecutivo dopo che si è dovuta arrendere anche la Jovic.
Data favorita dai bookmakers la messicana,ma la quota della canadese è scesa durante la notte come la temperatura,al momento 1.80 Stakusic contro 1.90.