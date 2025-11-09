Athens 250 | Hard | 766715 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 09 Novembre 2025
09/11/2025 09:17 11 commenti
M25 Monastir 30000 – Final
[8] Jacopo Berrettini vs [3] Tiago Pereira ore 10:00
ITF M25 Monastir - 2025-11-02T00:00:00Z
Jacopo Berrettini
7
6
Tiago Pereira
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Tiago Pereira
15-0
15-15
15-30
15-15
15-30
15-40
5-2 → 6-2
Jacopo Berrettini
15-0
15-15
30-15
15-15
40-15
4-2 → 5-2
Tiago Pereira
30-40
15-0
30-0
40-0
4-1 → 4-2
Jacopo Berrettini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Tiago Pereira
0-15
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Jacopo Berrettini
15-0
30-0
2-0 → 3-0
Tiago Pereira
0-15
15-15
15-30
30-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Jacopo Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
0-1*
1-1*
2-1*
2-2*
3-2*
4-2*
5-2*
6-2*
6-3*
6-6 → 7-6
Jacopo Berrettini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Tiago Pereira
15-0
30-0
15-0
40-0
40-15
5-5 → 5-6
Jacopo Berrettini
15-0
30-0
40-0
4-5 → 5-5
Tiago Pereira
0-15
15-15
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Jacopo Berrettini
15-0
30-0
40-0
40-15
3-4 → 4-4
Tiago Pereira
15-0
15-15
40-15
3-3 → 3-4
Jacopo Berrettini
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3 → 3-3
Tiago Pereira
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Jacopo Berrettini
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
Tiago Pereira
15-0
30-0
30-15
30-0
40-15
1-1 → 1-2
Jacopo Berrettini
15-0
30-0
40-15
0-1 → 1-1
Tiago Pereira
30-0
40-0
0-0 → 0-1
M15 San Gregorio di Catania 15000 – Final
[1] Federico Bondioli vs [4] Gianmarco Ferrari ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Solarino 15000 – Final
[1] Alina Granwehr vs [4] Deborah Chiesa ore 10:00
ITF W15 Solarino - 2025-11-02T00:00:00Z
Deborah Chiesa
4
2
Alina Granwehr
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Alina Granwehr
15-0
30-0
15-0
40-0
40-15
2-5 → 2-6
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Alina Granwehr
0-15
0-30
0-40
1-4 → 2-4
Deborah Chiesa
0-15
0-30
0-40
15-40
1-3 → 1-4
Alina Granwehr
15-0
15-15
15-30
15-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Alina Granwehr
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
Deborah Chiesa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Alina Granwehr
15-0
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 4-6
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
15-40
4-4 → 4-5
Alina Granwehr
0-15
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
Deborah Chiesa
30-40
15-15
30-15
30-30
40-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Alina Granwehr
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-15
3-2 → 3-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Alina Granwehr
0-15
0-30
0-40
0-30
0-40
2-1 → 3-1
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alina Granwehr
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Deborah Chiesa
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Prossimo itf 30k a Monastir. Primo turno di quali ci sono 5 bye 3 ritiri e 5 walkower se non erro
Mitico berretto junior+
Berrettini va al 295 nel ranking, tra l’altro scartando poco nei primi 4 mesi dell’anno, potrebbe anche fare un pensiero alle quali Roland Garros, che sarebbe un bel traguardo per lui.
Deborah chiesa sta facendo concorrenza a Lorenzo Musetti per finali perse
@ Henry (#4518716)
Chiesa è il Poulidor di Noialtri, poi certamente Poulidor arrivava sempre secondo al tour de france, faccio le debitissime proporzioni!
Bravo Jacopone. Una bella annata. Ora speriamo di far bene anche in qualche CH
B E R R E T T I N I
quarto ITF M25 portato a casa nel 2025
Ottimo Berrets-2 e Chiesa c.v.d. 😳
Jacopo Berrettini a un set dall’entrare per la prima volta in carriera nei top 300
Berrettini se la gioca col portoghese,nel derby forse Bondioli preferibile mentre vediamo se la Debby perde anche questa finale… 😳