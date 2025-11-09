Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 09 Novembre 2025

09/11/2025 09:17 11 commenti
Jacopo Berrettini nella foto
Jacopo Berrettini nella foto

TUN M25 Monastir 30000 – Final
[8] Jacopo Berrettini ITA vs [3] Tiago Pereira POR ore 10:00

ITF M25 Monastir - 2025-11-02T00:00:00Z
Jacopo Berrettini
7
6
Tiago Pereira
6
2
Mostra dettagli



ITA M15 San Gregorio di Catania 15000 – Final
[1] Federico Bondioli ITA vs [4] Gianmarco Ferrari ITA ore 11:00
Il match deve ancora iniziare



ITA W15 Solarino 15000 – Final
[1] Alina Granwehr SUI vs [4] Deborah Chiesa ITA ore 10:00
ITF W15 Solarino - 2025-11-02T00:00:00Z
Deborah Chiesa
4
2
Alina Granwehr
6
6
Mostra dettagli

TAG: ,

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

ospite1 (Guest) 09-11-2025 14:10

Prossimo itf 30k a Monastir. Primo turno di quali ci sono 5 bye 3 ritiri e 5 walkower se non erro

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 09-11-2025 13:31

Mitico berretto junior+

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luca14 (Guest) 09-11-2025 13:31

Berrettini va al 295 nel ranking, tra l’altro scartando poco nei primi 4 mesi dell’anno, potrebbe anche fare un pensiero alle quali Roland Garros, che sarebbe un bel traguardo per lui.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Pollicino (Guest) 09-11-2025 13:15

Scritto da Giovanni
@ Henry (#4518716)
Chiesa è il Poulidor di Noialtri, poi certamente Poulidor arrivava sempre secondo al tour de france, faccio le debitissime proporzioni!

Deborah chiesa sta facendo concorrenza a Lorenzo Musetti per finali perse

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Pollicino (Guest) 09-11-2025 13:15

Scritto da Giovanni
@ Henry (#4518716)
Chiesa è il Poulidor di Noialtri, poi certamente Poulidor arrivava sempre secondo al tour de france, faccio le debitissime proporzioni!

Deborah chiesa sta facendo concorrenza a Lorenzo Musetti per finali perse

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Giovanni (Guest) 09-11-2025 12:35

@ Henry (#4518716)

Chiesa è il Poulidor di Noialtri, poi certamente Poulidor arrivava sempre secondo al tour de france, faccio le debitissime proporzioni!

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Detuqueridapresencia 09-11-2025 11:43

Bravo Jacopone. Una bella annata. Ora speriamo di far bene anche in qualche CH

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, Vasco90
Achille (Guest) 09-11-2025 11:38

B E R R E T T I N I
quarto ITF M25 portato a casa nel 2025

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, Vasco90
Henry (Guest) 09-11-2025 11:33

Ottimo Berrets-2 e Chiesa c.v.d. 😳

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, Vasco90
luca14 (Guest) 09-11-2025 11:22

Jacopo Berrettini a un set dall’entrare per la prima volta in carriera nei top 300

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71, Vasco90
Henry (Guest) 09-11-2025 09:38

Berrettini se la gioca col portoghese,nel derby forse Bondioli preferibile mentre vediamo se la Debby perde anche questa finale… 😳

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90