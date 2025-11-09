Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Champaign: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

09/11/2025 08:29 8 commenti
Cedrik-Marcel Stebe nella foto
Cedrik-Marcel Stebe nella foto

🇺🇸 Challenger 75 Champaign – Tabellone Principale – indoor hard
Nicolas Mejia 🇨🇴 [1] vs Cedrik-Marcel Stebe 🇩🇪
Alfredo Perez 🇺🇸 vs Jay Friend 🇳🇿
Keegan Smith 🇺🇸 vs Adam Jilly 🇺🇸 [WC]
Alex Martinez 🇺🇸 vs Saba Purtseladze 🇬🇪 [7]

Mitchell Krueger 🇺🇸 [3] vs Darwin Blanch 🇺🇸
Qualifier vs Arda Azkara 🇺🇸
Stefan Kozlov 🇺🇸 vs Leo Borg 🇸🇪
Qualifier vs Tyler Zink 🇺🇸 [8]

Mats Rosenkranz 🇩🇪 [5] vs Qualifier
Oliver Okonkwo 🇬🇧 [WC] vs Adhithya Ganesan 🇺🇸 [ALT]
Aidan McHugh 🇬🇧 vs Qualifier
Hoyoung Roh 🇰🇷 [JR] vs Murphy Cassone 🇺🇸 [4]

Andres Martin 🇺🇸 [6] vs Qualifier
Sasha Colleu 🇺🇸 [WC] vs Qualifier
Kenta Miyoshi 🇯🇵 vs Inaki Montes-De La Torre 🇪🇸
Micah Braswell 🇵🇷 vs Johannus Monday 🇬🇧 [2]

🇺🇸 Challenger 75 Champaign – Tabellone Qualificazione – indoor hard
Lui Maxted 🇬🇧 [1] vs Preston Brown 🇺🇸
Marcel Latak 🇺🇸 [WC] vs Noah Schachter 🇺🇸 [8]

Quinn Vandecasteele 🇺🇸 [2] vs Alex Kobelt 🇺🇸 [ALT]
Jeremy Zhang 🇺🇸 [WC] vs Enzo Wallart 🇫🇷 [11]

Jacob Brumm 🇺🇸 [3] vs Drew Van Ordelain 🇺🇸 [ALT]
Pranav Kumar 🇺🇸 vs Ryan Fishback 🇺🇸 [7]

Shunsuke Mitsui 🇯🇵 [4] vs Benedict Graft 🇺🇸 [WC]
Ozan Baris 🇺🇸 vs Ryan Seggerman 🇺🇸 [10]

Peter Bertran 🇩🇴 [5] vs Taym Al Azmeh 🇺🇸 [ALT]
Tom Hands 🇬🇧 [ALT] vs Maik Steiner 🇩🇪 [9]

Pablo Martinez Gomez 🇪🇸 [6] vs Mathis Debru 🇺🇸 [WC]
Noah Zamora 🇺🇸 vs Brandon Perez 🇻🇪 [12]

TAG:

8 commenti

Donato 09-11-2025 12:03

Cassone

Krueger

Stebe
Monday

Smith
Kozlov
Q
Martin

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 09-11-2025 11:55

stebe

cassone

blanch
cassone

purtseladze
kozlov
rosenkranz
martin

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
gattone mecir 09-11-2025 11:35

Monday

Krueger

Mejia
Cassone

Purtseladze
Kozlov
Rosenkranz
Martin

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dany 09-11-2025 10:34

STEBE

MONDAY

KRUEGER
CASSONE

PURTSELADZE
KOZLOV
ROSENKRANZ
MARTIN

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 09-11-2025 10:05

STEBE

CASSONE

KRUEGER
MONDAY

PURTSELADZE
KOZLOV
ROSENKRANZ
MARTIN

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 09-11-2025 09:58

MARTIN

ZINK

STEBE
CASSONE

PURTSELADZE
KRUEGER
ROSENKRANZ
MONDAY

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 09-11-2025 08:56

Cassone

Krueger

Perez
Montes

Smith
Zink
Rosenkranz
Q

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 09-11-2025 08:45

BLANCH

MONDAY

STEBE
ROSENKRATZ

SMITH
ZINK
CASSONE
MARTIN

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!