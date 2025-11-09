Challenger 75 Champaign: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
🇺🇸 Challenger 75 Champaign – Tabellone Principale – indoor hard
Nicolas Mejia 🇨🇴 [1] vs Cedrik-Marcel Stebe 🇩🇪
Alfredo Perez 🇺🇸 vs Jay Friend 🇳🇿
Keegan Smith 🇺🇸 vs Adam Jilly 🇺🇸 [WC]
Alex Martinez 🇺🇸 vs Saba Purtseladze 🇬🇪 [7]
Mitchell Krueger 🇺🇸 [3] vs Darwin Blanch 🇺🇸
Qualifier vs Arda Azkara 🇺🇸
Stefan Kozlov 🇺🇸 vs Leo Borg 🇸🇪
Qualifier vs Tyler Zink 🇺🇸 [8]
Mats Rosenkranz 🇩🇪 [5] vs Qualifier
Oliver Okonkwo 🇬🇧 [WC] vs Adhithya Ganesan 🇺🇸 [ALT]
Aidan McHugh 🇬🇧 vs Qualifier
Hoyoung Roh 🇰🇷 [JR] vs Murphy Cassone 🇺🇸 [4]
Andres Martin 🇺🇸 [6] vs Qualifier
Sasha Colleu 🇺🇸 [WC] vs Qualifier
Kenta Miyoshi 🇯🇵 vs Inaki Montes-De La Torre 🇪🇸
Micah Braswell 🇵🇷 vs Johannus Monday 🇬🇧 [2]
🇺🇸 Challenger 75 Champaign – Tabellone Qualificazione – indoor hard
Lui Maxted 🇬🇧 [1] vs Preston Brown 🇺🇸
Marcel Latak 🇺🇸 [WC] vs Noah Schachter 🇺🇸 [8]
Quinn Vandecasteele 🇺🇸 [2] vs Alex Kobelt 🇺🇸 [ALT]
Jeremy Zhang 🇺🇸 [WC] vs Enzo Wallart 🇫🇷 [11]
Jacob Brumm 🇺🇸 [3] vs Drew Van Ordelain 🇺🇸 [ALT]
Pranav Kumar 🇺🇸 vs Ryan Fishback 🇺🇸 [7]
Shunsuke Mitsui 🇯🇵 [4] vs Benedict Graft 🇺🇸 [WC]
Ozan Baris 🇺🇸 vs Ryan Seggerman 🇺🇸 [10]
Peter Bertran 🇩🇴 [5] vs Taym Al Azmeh 🇺🇸 [ALT]
Tom Hands 🇬🇧 [ALT] vs Maik Steiner 🇩🇪 [9]
Pablo Martinez Gomez 🇪🇸 [6] vs Mathis Debru 🇺🇸 [WC]
Noah Zamora 🇺🇸 vs Brandon Perez 🇻🇪 [12]
TAG: Circuito Challenger
8 commenti
