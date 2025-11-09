Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Montevideo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Wild card per Marco Cecchinato

09/11/2025 01:03 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
URU Challenger 100 Montevideo – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Sebastian Baez ARG vs Alvaro Guillen Meza ECU
Qualifier vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Alex Barrena ARG vs Tristan Boyer USA
Qualifier vs (5) Cristian Garin CHI

(4) Carlos Taberner ESP vs Gonzalo Bueno PER
Zdenek Kolar CZE vs Qualifier
(WC) Franco Roncadelli URU vs Genaro Alberto Olivieri ARG
(NG) Juan Carlos Prado Angelo BOL vs (8) Tomas Barrios Vera CHI

(7) Ignacio Buse PER vs Timofey Skatov KAZ
Qualifier vs Vilius Gaubas LTU
(PR) Gustavo Heide BRA vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX
Qualifier vs (3) Emilio Nava USA

(6) Roman Andres Burruchaga ARG vs Federico Agustin Gomez ARG
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Qualifier
(WC) Marco Cecchinato ITA vs Facundo Diaz Acosta ARG
(Alt) Santiago Rodriguez Taverna ARG vs (2) Mariano Navone ARG

URU Challenger 100 Montevideo – Tabellone Qualificazione – terra
Lautaro Midon 🇦🇷 [1] vs Tomas Zurmendi 🇺🇾 [WC]
Miguel Tobon 🇨🇴 vs Daniel Dutra da Silva 🇧🇷 [7]

Murkel Dellien 🇧🇴 [2] vs Santiago De La Fuente 🇦🇷
Federico Aguilar Cardozo 🇦🇷 [ALT] vs Guido Ivan Justo 🇦🇷 [9]

Ivan Gakhov 🇷🇺 [3] vs Joaquin Aguilar Cardozo 🇦🇷 [ALT]
Johannes Ingildsen 🇩🇰 [ALT] vs Gonzalo Villanueva 🇦🇷 [8]

Andrea Collarini 🇦🇷 [4] vs Boris Arias 🇧🇴 [ALT]
Juan Pablo Irigoin 🇦🇷 [WC] vs Mariano Kestelboim 🇦🇷 [10]

Nicolas Kicker 🇦🇷 [5] vs Alexander Merino 🇵🇪 [WC]
Ignacio Carou 🇦🇷 [WC] vs David Jorda Sanchis 🇪🇸 [12]

Christoph Negritu 🇩🇪 [6] vs Nicolas Barrientos 🇨🇴 [ALT]
Juan Manuel La Serna 🇦🇷 vs Facundo Mena 🇦🇷 [11]

