Challenger 100 Montevideo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Wild card per Marco Cecchinato
Challenger 100 Montevideo – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Sebastian Baez vs Alvaro Guillen Meza
Qualifier vs Adolfo Daniel Vallejo
Alex Barrena vs Tristan Boyer
Qualifier vs (5) Cristian Garin
(4) Carlos Taberner vs Gonzalo Bueno
Zdenek Kolar vs Qualifier
(WC) Franco Roncadelli vs Genaro Alberto Olivieri
(NG) Juan Carlos Prado Angelo vs (8) Tomas Barrios Vera
(7) Ignacio Buse vs Timofey Skatov
Qualifier vs Vilius Gaubas
(PR) Gustavo Heide vs Rodrigo Pacheco Mendez
Qualifier vs (3) Emilio Nava
(6) Roman Andres Burruchaga vs Federico Agustin Gomez
Joao Lucas Reis Da Silva vs Qualifier
(WC) Marco Cecchinato vs Facundo Diaz Acosta
(Alt) Santiago Rodriguez Taverna vs (2) Mariano Navone
Challenger 100 Montevideo – Tabellone Qualificazione – terra
Lautaro Midon 🇦🇷 [1] vs Tomas Zurmendi 🇺🇾 [WC]
Miguel Tobon 🇨🇴 vs Daniel Dutra da Silva 🇧🇷 [7]
Murkel Dellien 🇧🇴 [2] vs Santiago De La Fuente 🇦🇷
Federico Aguilar Cardozo 🇦🇷 [ALT] vs Guido Ivan Justo 🇦🇷 [9]
Ivan Gakhov 🇷🇺 [3] vs Joaquin Aguilar Cardozo 🇦🇷 [ALT]
Johannes Ingildsen 🇩🇰 [ALT] vs Gonzalo Villanueva 🇦🇷 [8]
Andrea Collarini 🇦🇷 [4] vs Boris Arias 🇧🇴 [ALT]
Juan Pablo Irigoin 🇦🇷 [WC] vs Mariano Kestelboim 🇦🇷 [10]
Nicolas Kicker 🇦🇷 [5] vs Alexander Merino 🇵🇪 [WC]
Ignacio Carou 🇦🇷 [WC] vs David Jorda Sanchis 🇪🇸 [12]
Christoph Negritu 🇩🇪 [6] vs Nicolas Barrientos 🇨🇴 [ALT]
Juan Manuel La Serna 🇦🇷 vs Facundo Mena 🇦🇷 [11]
