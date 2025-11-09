Challenger 75 Drummondville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente
Challenger 75 Drummondville – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Liam Draxl vs Qualifier
Justin Boulais vs Tristan McCormick
Maks Kasnikowski vs Max Wiskandt
(WC) Cleeve Harper vs (7) Michael Mmoh
(4) Daniil Glinka vs Cannon Kingsley
Qualifier vs Qualifier
Dan Martin vs Edward Winter
(WC) Keegan Rice vs (6) Alex Rybakov
(5) James Trotter vs Qualifier
Juan Carlos Aguilar vs Qualifier
Aristotelis Thanos vs Daniel Milavsky
Charles Broom vs (3) Patrick Zahraj
(8) Gabi Adrian Boitan vs Samir Banerjee
Andre Ilagan vs Nicolas Arseneault
Qualifier vs (WC) Duncan Chan
Antoine Ghibaudo vs (2) Clement Chidekh
Challenger 75 Drummondville – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Robin Catry vs Jesse Flores
Ronald Hohmann vs (7) Louis Wessels
(2) Karl Poling vs (WC) Jean-Christophe L. Baril
(CO) Connor Thomson vs (11) Oliver Bonding
(3) Strong Kirchheimer vs Benjamin Thomas George
(JR) Jangjun Kim vs (Alt) (8) Trey Hilderbrand
(4) Taha Baadi vs (WC) Joshua Peck
(WC) Nicaise Muamba vs (9) Alan Magadan
(5) Guillaume Dalmasso vs (WC) Adam Farag Cao
Mikael Arseneault vs (10) Ben Jones
(6) Alafia Ayeni vs Matt Kuhar
David Poljak vs (12) Niklas Schell
TAG: Circuito Challenger
