Challenger 75 Drummondville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

Michael Mmoh nella foto
CAN Challenger 75 Drummondville – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Liam Draxl CAN vs Qualifier
Justin Boulais CAN vs Tristan McCormick USA
Maks Kasnikowski POL vs Max Wiskandt GER
(WC) Cleeve Harper CAN vs (7) Michael Mmoh USA

(4) Daniil Glinka EST vs Cannon Kingsley USA
Qualifier vs Qualifier
Dan Martin CAN vs Edward Winter AUS
(WC) Keegan Rice CAN vs (6) Alex Rybakov USA

(5) James Trotter JPN vs Qualifier
Juan Carlos Aguilar CAN vs Qualifier
Aristotelis Thanos GRE vs Daniel Milavsky USA
Charles Broom GBR vs (3) Patrick Zahraj GER

(8) Gabi Adrian Boitan ROU vs Samir Banerjee USA
Andre Ilagan USA vs Nicolas Arseneault CAN
Qualifier vs (WC) Duncan Chan CAN
Antoine Ghibaudo FRA vs (2) Clement Chidekh FRA

CAN Challenger 75 Drummondville – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Robin Catry FRA vs Jesse Flores CRC
Ronald Hohmann USA vs (7) Louis Wessels GER

(2) Karl Poling USA vs (WC) Jean-Christophe L. Baril CAN
(CO) Connor Thomson GBR vs (11) Oliver Bonding GBR

(3) Strong Kirchheimer USA vs Benjamin Thomas George CAN
(JR) Jangjun Kim KOR vs (Alt) (8) Trey Hilderbrand USA

(4) Taha Baadi MAR vs (WC) Joshua Peck CAN
(WC) Nicaise Muamba CAN vs (9) Alan Magadan MEX

(5) Guillaume Dalmasso FRA vs (WC) Adam Farag Cao CAN
Mikael Arseneault CAN vs (10) Ben Jones GBR

(6) Alafia Ayeni USA vs Matt Kuhar USA
David Poljak CZE vs (12) Niklas Schell GER

